Muudatus Heimon Kala Oy juhatuses

Alates 03.11.2021 on AS-i PRFoods Soome tütarettevõtja Heimon Kala Oy juhatus kaheliikmeline. Juhatuse liikmena jätkab Indrek Kasela. Juhatuse uus liige on Elias Lehtinen. Samuti nimetati Elias Lehtinen Heimon Kala Oy tegevjuhiks.

„Elias Lehtinen alustas tööd müügijuhina meie juures ca kuu tagasi, aga koheselt oli selge, et tema oskused ja kogemused sobisid tegevjuhiks just sellel keerulisel ajal. Mul on hea meel, et väga lühikese ajaga on Elias Lehtinen suutnud ümber korraldada kogu meie tooteportfelli hinnastamise, peatanud kahjumlike toodete müügi ja seadnud selged sihid, kuhu ettevõtte tootmine ja tooteportfell peaks arenema“ ütles Indrek Kasela, Heimon Kala Oy ja PRFoods juhatuse liige.

Elias töötas aastatel 2015-2021 Soome suurima kaubandusketi SOK sortimendijuhina, juhtides muuhulgas kalaosakonda. Tema juhtimisel reorganiseeriti aastatel 2017-2019 kogu SOK kalasortimendi kontseptsioon, lansseeriti in-store sushi ja värske kala pakkumised. Alates 2017 oli Elias Lehtinen ka Soome Metsa- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduse arengugrupi liige. Elias Lehtinenil on magistrikraad toiduainetetehnoloogias Helsinki Ülikoolist.

Elias Lehtinen ei oma PRFoods aktsiaid.

Elias Lehtinen, Heimon Kala Oy tegevjuht

elias.lehtinen@heimonkala.fi , +358 50 402 0025

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee