Sidetrade se renforce dans les échanges électroniques en devenant un Point d’Accès certifié du réseau Peppol

French English

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cashflow des entreprises, annonce avoir rejoint le réseau européen d’approvisionnement électronique Peppol, plateforme des acheteurs du secteur public, en tant que Point d’Accès certifié (certified Peppol Access Point). Désormais, l’éditeur peut adresser les factures électroniques de ses clients à toutes les structures privées ou publiques membres du réseau, sans surcoût.



Alors que, le 15 septembre 2021, le gouvernement français a fixé la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026 pour la généralisation graduelle de la facturation électronique dans les transactions B2B (directive européenne 2014/55/​​UE), Sidetrade annonce être désormais un point d’accès certifié du réseau Peppol.

Lancé en 2007 sous l’égide de la Commission Européenne, Peppol (Pan-European Public Procurement OnLine) favorise le développement des échanges commerciaux avec la sphère publique, et renforce la concurrence d’accès aux marchés publics européens. Les données ou documents sont échangés en accédant au réseau OpenPeppol via des Points d’Accès. OpenPeppol dispose de points d'accès certifiés dans 29 pays européens ainsi qu'en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et aux États-Unis.

En rejoignant le réseau Peppol, et en devenant un point d’accès certifié, Sidetrade permet à ses clients, sans surcoût, de se connecter directement, de manière sécurisée et standardisée aux administrations de nombreux pays d’Europe et de se conformer ainsi à la législation européenne en matière de facturation des donneurs d’ordre publics, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. En France, l’obligation de facturation électronique à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs a été introduite progressivement ces dernières années. Elle s’applique déjà à toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises depuis le 1er janvier 2020. OpenPeppol permet ainsi notamment de se connecter à Chrorus Pro, le portail dédié à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics en France. Au Royaume-Uni, Peppol est l’un des deux standards reconnus par le ministère de la santé pour la gestion de ses fournisseurs.

Au-delà des administrations, les clients de Sidetrade peuvent également communiquer de manière fluide avec les nombreuses entreprises privées B2B qui imposent désormais de recevoir leurs factures électroniques via le réseau Peppol.

Olivier Novasque, PDG de Sidetrade, s’est félicité de cette nouvelle certification : « Il s'agit d'une évolution importante de la stratégie de Sidetrade dans le domaine de la dématérialisation des flux interentreprises, qui offre à nos clients encore plus de flexibilité. La plateforme Order-to-Cash de Sidetrade s'est enrichie ces derniers mois de l'une des solutions les plus avancées technologiquement dans ce domaine. Avec notre certification Peppol, annoncée aujourd'hui, nous continuons à développer notre offre et à fournir à nos clients la plateforme la plus complète pour créer de nouvelles opportunités commerciales, pour eux comme pour nous, puisque c’est ensemble que nous grandissons. »





Relations investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Relations médias

Alexandre André +33 7 62 71 63 89 aandre@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de plus de 5 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Inmarsat ou encore Bidfood.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.



En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.



Pièce jointe