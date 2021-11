Terranet välkomnar ny interim CFO

Swedish English

Thomas Falkenberg tillträder som interims CFO på Terranet från och med den 1 december 2021. Thomas har en bakgrund från bland annat mediebranschen och kommer närmast från Bauer Media som CFO.

"Terranet välkomnar Thomas till bolaget och ser fram emot ett stärkt team som tillsammans kan fortsätta att utveckla och tydliggöra Terranets position som en marknadsledare inom aktiv fordonssäkerhet." säger vd för Terranet Pär-Olof Johannesson.

Johan Wångblad lämnar samtidigt sitt uppdrag som CFO på Terranet under vilken period bolaget tillförts nytt aktieägartillskott och stärkt sin kassa väsentligt.

Missa inte Terranets kapitalmarknadsdag den 6 december.

Evenemanget är både digitalt och fysiskt. För en fysisk biljett bokar du din plats till Stockholmsevenemanget här, ett begränsat antal platser finns tillgängliga: https://bit.ly/3mflryl

Adress: 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Sweden

Varje presentation kommer även att sändas och distribueras live digitalt. Anmäl dig till det digitala eventet här: https://bit.ly/3B308UP

Om Terranet

Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen STARTUP AUTOBAHN i samarbete med Plug and Play vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare

