Sibros levert diepe connectiviteit aan 's werelds eerste elektrische voertuig op zonne-energie voor lange afstanden: Lightyear One

SAN JOSE, Californië, Nov. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sibros , dat een pionier is in Over-the-Air (OTA) diepverbonden voertuigsystemen voor OEM's over de hele wereld, kondigde vandaag een samenwerking aan met Lightyear . Die laatste is een baanbrekende innovator van elektrische voertuigen op zonne-energie. Sibros zal een diepverbonden voertuigtechnologie leveren aan de Lightyear One, het elektrische voertuig op zonne-energie voor lange afstanden dat is ontworpen om netonafhankelijk te zijn en overal te kunnen rijden.



Lightyear zal de OTA Deep Logger van Sibros integreren om microsecondenprecisie en real-world verbonden voertuiggegevens van alle sensoren te leveren. Beiden zijn zowel essentieel voor zonne-energie op lange termijn als voor ongeëvenaarde energie-efficiëntie die uniek is voor de Lightyear One. De OTA Deep Updater van Sibros biedt voertuigbrede software-updates voor de Lightyear One en voldoet aan verschillende veiligheids- en beveiligingsvereisten, waaeonder ISO 26262, AVG, UNECE WP.29. Het platform van Sibros zal ook diepgaande verbonden diagnostiek en inzichten in productgebruik mogelijk maken om toekomstige verbeteringen in productontwerp te vergroten.

"We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Lightyear en diepgaande, veilige en betro uwbare voertuig-naar-cloud-mogelijkheden te bieden voor end-to-end software en databeheeroplossingen voor de Lightyear One", aldus Hemant Sikaria, CEO en medeoprichter van Sibros. "Volledige OTA-software-updates voor voertuigen en geconnecteerd voertuiggegevensbeheer zijn essentiële componenten om schone, duurzame en energiezuinige elektrische voertuigen op de markt te brengen. We zijn vereerd om de marktintroductetijd van Lightyear te helpen versnellen met een focus op veiligheid, beveiligheid en dataprivacy. Deze elementen zullen helpen om het merkeigendom van Lightyear One voor dit unieke segment van de groeiende EV-markt te vergroten."

Lightyear heeft als missie schone mobiliteit voor iedereen en overal beschikbaar te maken en maakt zich op voor de industrialisatie en productie van Lightyear One. Het concept van een zonneauto met een grote actieradius biedt een enorme kans om de mobiliteit te veranderen. Eigenaren zullen maandenlang met deze baanbrekende nieuwe EV kunnen rijden zonder hem te hoeven op te laden.

"Lightyear is trots om samen te werken met Sibros en zijn markt-bestendig platform te integreren terwijl we opschalen naar productie", zegt Arjo van der Ham, CTO en medeoprichter van Lightyear. "Met de uitstekende techniek en de geweldige technische ondersteuning van het team van Sibros, zal dit voertuig in staat zijn om van uitgebreide diagnoses en data-analyse uit te voeren op afstand. Dat is van vitaal belang is voor de langdurige zonne-energie- en energie-efficiëntie die uniek is voor de Lightyear One."

Een exclusieve serie van de Lightyear One zal in de zomer van 2022 in productie gaan, met plannen om vanaf 2024/2025 de massamarkt aan te spreken. Lightyear zal naar verwachting in eerste instantie de Lightyear One leveren in heel Europa, inclusief Noorwegen en Zwitserland.

Over Sibros

Sibros drijft het ecosysteem van verbonden voertuigen aan met zijn Deep Connected Platform (DCP) voor veilige en betrouwbare software-updates, gegevensverzameling en diagnostiek in één verticaal geïntegreerd systeem. DCP ondersteunt de meeste voertuignetwerkarchitecturen meteen en is gebouwd volgens de strengste veiligheids-, beveiligings- en gegevensprivacynormen ter wereld, zoals ISO 26262 (functionele veiligheid), AVG en WP.29. Sibros stelt OEM's in staat om terugroepacties en garantieclaims te verminderen en tientallen gebruiksscenario's te creëren voor wagenparkbeheer, voorspellend onderhoud, op gebruik gebaseerde verzekeringen, personalisatie van de eigenaar en nog veel meer. Recent werd Sibros uitgeroepen tot Connected Car Platform van het jaar 2021 door IoT Breakthrough Awards. Meer informatie over het in Silicon Valley gevestigde bedrijf vindt u op www.sibros.tech

Over Lightyear

Lightyear heeft als missie schone mobiliteit overal en voor iedereen beschikbaar te maken. Het wil de twee grootste zorgen voor elektrische auto's - opladen en actieradius - wegnemen via een energiezuinig ontwerp en geïntegreerde zonnecellen. Hierdoor kunnen automobilisten, afhankelijk van het klimaat, tot twintigduizend kilometer per jaar rijden op de kracht van de zon. Het snel groeiende bedrijf werd in 2016 opgericht en heeft momenteel meer dan tweehonderd werknemers in dienst. Het team bestaat uit een mix van jong talent en ervaren namen uit de auto-industrie, waaronder oud-medewerkers van Tesla, Jaguar, Landrover, Audi, McLaren en Ferrari. In 2019 ontving Lightyear de Horizon 2020-subsidie van de Europese Commissie, onder subsidieovereenkomstnummer 848620. In de zomer van 2019 lanceerde Lightyear haar eerste rijdende prototype - Lightyear One - en opende het een nieuw kantoor in de regio Brainport Eindhoven. Het prestigieuze TIME Magazine noemde Lightyear One in de lijst van '100 beste uitvindingen' van 2019 In 2020 won Lightyear de prijzen ‘Rising Star’ en ‘Most Disruptive Innovator’ van het Technology Fast 50 programma dat door Deloitte georganiseerd werd. Het eerste model van Lightyear One gaat in de zomer van 2022 in productie als exclusieve autoserie.

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6cca64c8-e4d4-4222-9468-20faa04bc973