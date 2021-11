Fondsbørsmeddelelse nr. 175/2021

18. november 2021

Selskabsmeddelelse – Delårsrapport 3. kvartal 2021





I det sidste år er selskabets samlede lejeindtægter pr. m2 steget med 3,5% og for boliger med 4,3%. Primær drift udgør 83,1 mio. DKK for de første 9 måneder efter fortsat højt investeringsniveau og mindre påvirkninger fra COVID-19. Overskud før skat på 146,2 mio. DKK





Perioden i overskrifter

Omsætningen andrager 134,8 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2021 mod 133,5 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2020.

Resultat af primær drift udgør 83,1 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2021 mod 83,2 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2020.

Resultat før skat og værdireguleringer udgør 63,0 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2021 mod 61,9 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2020.

Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med 29,6 mio. i 3. kvartal og samlet med 83,1 mio. DKK fra 1.1.2021.

Overskud før skat andrager 146,2 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2021 mod 176,2 mio. DKK for 1.-3. kvartal 2020.

Koncernens egenkapital udgør 1.518,9 mio. DKK pr. 30.9.2021 mod 1.324,0 mio. DKK pr. 30.09.2020.

Selskabet har forlænget to større rentesikringer fra 2025 til 2031. Det betyder, at selskabets renterisiko i de næste 10 år er lav, og selskabets gennemsnitsrente er på 0,65% p.a.eksklusiv bidrag.

Selskabets byggeprojekt på Aarhus Ø følger tidsplan for lokalplan, og byggeprogram inklusiv byggebudget er i sidste fase med selskabets tekniske rådgivere.

Forventninger til 2021

Selskabets forventninger til 2021 er fortsat en omsætning på 172-181 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 106-119 mio. DKK og et overskud før værdireguleringer af investeringsejendomme og før skat på 82-95 mio. DKK. Værdireguleringer for investeringsejendomme udgjorde 83,1 mio. DKK for 1.-3 kvartal 2021.

Yderligere værdireguleringer af investeringsejendommene og en ny opblussen af COVID-19 kan påvirke årets resultat

Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2021 til 30. september 2021

Udvikling i % 3Q 2020 RESULTATOPGØRELSE 3Q 2021 3Q 2020 3Q 2021 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 134.845 133.536 1,0% Driftsomkostninger -39.479 -37.122 6,3% Bruttoresultat 95.366 96.415 -1,1% Bruttomargin 70,7% 72,2% Salgs-og adm.omkostninger -12.232 -13.199 -7,3% Resultat af primær drift 83.135 83.216 -0,1% (overskudsgrad primær drift) 61,7% 62,3% Finansielle poster netto -20.085 -21.266 Resultat før skat 63.050 61.950 1,8% Værdireguleringer af investeringsejendomme 83.156 114.304 Overskud før skat 146.206 176.254 Andre nøgletal Aktiver i alt 3.348.218 3.148.922 Egenkapital 1.518.923 1.324.029 Likvide midler 109.123 71.005 Soliditet 45,37% 42,05% LTV (realkredit /vurdering) 45,17% 47,65%

Administrerende direktør Mogens Møller udtaler i forbindelse med delårsrapport for 3. kvartal 2021:

”Vi har set en positiv udvikling i forretningen i 1.-3. kvartal 2021, der er drevet af en solid indtjening i alle tre forretningssegmenter: bolig, kontor og erhverv. Vi har været meget opmærksomme på at støtte vores kunder overalt i forretningen under pandemien, og vi har fastholdt et højt investerings-og vedligeholdelsesniveau for selskabets investeringsejendomme. Nettostigningen i de samlede lejeindtægter pr. m2 er på 3,5% og i vores største forretningsområde – boligudlejning – er huslejen steget med 4,3%.

Alle arbejdsprocesser har været digitaliseret i mange år, og samarbejdet med BUWOG Immobilien Treuhand GmbH, der er et datterselskab i den tyske Vonovia-koncern, er forlænget i 3 år, med mulighed for yderligere forlængelse. Selskabets forvalter i Tyskland har varetaget opgaverne i over 13 år i Prime Office A/S, og i over 18 år i K/S Danske Immobilien.

De samlede administrationsomkostninger falder med 7,3% og driftsomkostningerne stiger med 6,3% som følge af stigende investeringer og vedligeholdelse i investeringsejendomme.”



Administrerende direktør Mogens Møller udtaler i forbindelse med de finansielle målsætninger:

Vi er fortsat i gang med at udvikle Prime Office til en robust og stabil forretning med fokus på udlejning af boliger og kontorejendomme med bedste beliggenhed. Det seneste opkøb af to kontorejendomme på havnen i Kiel bidrager betydelig til selskabets udvikling. Vores køb af K/S Danske Immobilien i 2015 er et ubeskriveligt forretningseventyr, og købet af MC Property Fund Hamburg GmbH i 2017 er nu skåret så meget til at vi har et meget attraktivt forretningssegment med investeringsejendomme omkring Hamborg. I de sidste 4 år har vi haft en primær drift på gennemsnitlig 104 mio. DKK og vi har en lav gældsprocent – LTV – på ca. 42% når vi modregner likvide beholdninger på 109 mio. DKK.”





Vejen frem mod 2031

Vi fastholder strategi, hvor vi vokser indenfor vores segmenter når balance og kreditværdighed tilsiger det. Vi har stor sikkerhed i vores indtægter og omkostninger, og vi har med forlængelse af to store rentesikringer fra 2025 frem til 2031 en rente på gennemsnitlig 0,65% eksklusiv bidrag for de næste 8-10 år.

ESG-rapport for 2020 fremlagde vi i 2021 og vi arbejder videre med en grøn omstilling, og som det fremgik af rapporten har vi via omfattende investeringer i facader, vinduer, tage og varmeforsyning arbejdet med grøn omstilling i årevis, hvilket fremgår af rapporten. Vi vil arbejde videre hermed i de næste mange år.

Beslutningen om at investere i Danmark med betinget køb af 29.000 m2 boligkvadratmeter på Aarhus Ø skrider planmæssigt frem med lokalplanarbejdet, og det samlede byggeprogram inklusiv byggebudget drøftes i disse dage endeligt med selskabets tekniske rådgivere.





Bestyrelsen for Prime Office A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 3. kvartal 2021.

Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.





For yderlige oplysninger kontakt venligst

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

Nov. 18, 2021

Vedhæftet fil