Teade hagiavaldusest

Harju Maakohus võttis menetlusse OÜ Salinee poolt 12.11.2021 esitatud hagi ASi Tallinna Vesi vastu veeteenuse tarbimise eest väidetavalt enammakstud hinna hüvitamiseks, mida Tallinna Vesi ei pea põhjendatuks.



Hageja on koondanud erinevate ettevõtjate nõuded perioodist 2011-2019 summas 6 977 340, 52 eurot, millele lisanduvad viivised. Täiendavalt on hageja palunud menetlus peatada kuni on tehtud lõplik lahend käimasolevas Harju Maakohtus menetluses olevas tsiviilasjas, milles nõudsid üheksa ettevõtjat samadel asjaoludel hüvitist 1,4 miljonit eurot. Menetlus on kohtu esimeses astmes algusjärgus, istungit ei ole toimunud. Ettevõtte hinnangul ei avalda käimasolev hagimenetlus mõju ettevõtte väärtpaberite hinnale.

Tallinna Vesi on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife. Tallinna Vee hinnangul ei ole hagid põhjendatud ja Tallinna Vesi vaidleb neile igakülgselt vastu.

AS Tallinna Vesi tegevjuht Aleksandr Timofejev: „Ettevõte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks meie hinnangul alust ei ole. Tallinna Vee teeninduspiirkonnas kehtiv veetariif on üks Eesti madalamatest. Regulaarsed laboritestid ja klientide tagasiside kinnitavad, et joogivesi on kõrge kvaliteediga ja tarbijad on meie teenustega rahul. Selle tagamiseks teeme pidevaid investeeringuid veeteenuse parandamiseks.“

Tallinna Vee hinnangul ei avalda käimasolevad hagimenetlused otsest mõju ettevõtte finantstulemustele või väärtpaberite hinnale. Ühtlasi hindas ettevõtte tellitud õiguslik analüüs nõudeid alusetuks. „Riskide maandamiseks oleme siiski moodustanud reservi, et tagada ettevõtte kestlik areng ja jätkata planeeritud investeeringutega,“ lisas Timofejev.

Laura Korjus

Kommunikatsioonijuht

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2271

laura.korjus@tvesi.ee