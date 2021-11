Sharp dévoile son dernier système d’affichage interactif grand format 4K Ultra-HD pour répondre aux besoins évolutifs des salles de classe et de réunion

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 23 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Electroninique du Canada Ltée (SECL), une filiale de Sharp Corporation, a lancé aujourd’hui le système d’affichage interactif à écran tactile 4K Ultra-HD Sharp 4TB80CT1U AQUOS BOARD®, le plus récent système d’affichage interactif à écran tactile de Sharp, qui transforme la collaboration et la communication pour les environnements éducatifs et commerciaux en personne, hybrides et à distance.



Avec un design et des caractéristiques similaires à ceux du système d’affichage interactif AQUOS BOARD® de la catégorie 70 pouces (69,5 pouces de diagonale) 4TB70CT1U lancé plus tôt cette année, ce dernier dispositif de collaboration de catégorie 80 pouces (80,5 pouces de diagonale) offre la solution parfaite pour ceux qui recherchent un écran grand format pour l’interactivité et tous les éléments essentiels à l’apprentissage collaboratif. Le système d’affichage restitue les textures fines des vidéos et des images fixes, tout en reproduisant les détails précis des petits textes et des graphiques complexes dans une résolution de qualité 4K Ultra-HD immaculée et étonnante.

Complétant une série de systèmes d’affichage offrant un prix abordable pour une résolution 4K Ultra-HD, ce nouveau modèle est également doté de caractéristiques clés telles que la fonctionnalité multipoint à 20 points, une fonction Prêt à l’emploi permettant au système d’affichage d’être automatiquement reconnu lorsqu’il est connecté à un ordinateur sans qu’il soit nécessaire d’installer un pilote, des haut-parleurs intégrés offrant un son cristallin et un ensemble de commandes RS-232C et LAN pour une commande à distance flexible à partir d’appareils connectés.

En outre, le logiciel Sharp Pen dispose d’une fonction de reconnaissance de l’écriture manuscrite qui permet de convertir l’écriture manuscrite sélectionnée à l’écran en texte standard. Il peut également reconnaître les formes manuscrites (cercles, triangles et lignes droites) et les convertir automatiquement en objets. Cette fonction intelligente et pratique permet d’utiliser facilement le contenu de l’écran pour faire un enregistrement lisible d’une leçon ou d’une réunion.

« Le modèle éducatif et hybride actuel implanté dans tous les secteurs d’activité a accru le besoin de solutions technologiques qui favorisent les échanges et la collaboration. La série de systèmes d’affichage interactifs AQUOS BOARD® de Sharp permet aux étudiants et aux chefs d’entreprise d’apprendre ou de travailler ensemble en temps réel, en s’adaptant parfaitement aux environnements d’apprentissage actuels et futurs », a déclaré Rolland Manger, directeur, Ventes et marketing, Sharp Électronique du Canada.

« Les systèmes d’affichage interactifs de la série AQUOS BOARD® 4TB80CT1U et 4TB70CT1U de Sharp sont nos systèmes d’affichage interactifs à écran tactile les plus conviviaux et les plus faciles à utiliser », a déclaré Alex Litvinov, gestionnaire de produits, Groupe des solutions visuelles, Sharp Électronique du Canada. « Ces systèmes d’affichage interactifs ont été conçus pour les entreprises et les établissements d’enseignement. Ils sont dotés de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de collaborer et de partager du contenu de diverses manières, y compris entre appareils. Grâce à la résolution 4K ultra-HD, ces systèmes d’affichage offrent une qualité d’image incroyable et permettent une détection tactile simultanée allant jusqu’à 20 points pour une expérience multimédia immersive.

Le Sharp 4TB80CT1U sera disponible début décembre et devrait être expédié immédiatement. Cliquez ici pour en savoir plus.

