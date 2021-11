FirstFarms A/S tilføres 104 mDKK i likvide midler

Danish English

FirstFarms A/S har dags dato afsluttet salget af selskabets landbrug i Nordvestrumænien (selskabsmeddelelse nr. 14 af 15. juli 2021).



Salgsprisen for aktiviteterne udgør 104 mDKK. I forbindelse med købet i 2020 er der samlet indtægtsført 19,7 mDKK før skat. Indtægten udgør forskellen mellem dagsværdien af de købte aktiver fratrukket den betalte pris med aktier til dagskurs pr. overtagelsesdagen i 2020.

”Vi har gjort en god handel og realiserer nu 104 mDKK i frie likvide midler. Lige nu har vi det største likvide beredskab i vores historie, som skal investeres i den fortsat positive udvikling af den øvrige forretning,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

Salget ændrer ikke ved de udmeldte forventninger for 2021 om et EBITDA i intervallet 100-120 mDKK og et EBIT på 50-70 mDKK.

www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

