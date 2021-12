English Dutch French

NEXTENSA SA : RACHAT D’ACTIONS

Nextensa NV annonce que le conseil d’administration a décidé de lancer un programme de rachat d’actions pour un montant total de maximum 4 800 000 euros en vue d’acquérir 65 000 actions au plus, dans les limites du (renouvellement du) mandat de rachat d’actions confié par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juillet 2021. L’objectif du programme de rachat est de permettre à Nextensa de remplir ses obligations résultant des plans d’achat établis en faveur des managers exécutifs de Nextensa.

Nextensa reconnaît la nécessité de pouvoir compter sur des managers actifs et impliqués qui mèneront à bien la transition vers le statut d’investisseur/promoteur immobilier mixte. En outre, sur la base des expériences antérieures et des pratiques et tendances actuelles du marché, le comité de nomination et de rémunération et le conseil d’administration sont convaincus que la possibilité de participer au capital d’Extensa SA favorise l’engagement et l’implication de la direction, puisqu’elle permet un alignement de ses intérêts sur ceux de la Société et de ses actionnaires. Ce mode de rémunération est donc conforme à la bonne gouvernance d’entreprise de la Société. De plus, le Code de gouvernance d’entreprise mentionne explicitement l’importance du lien entre une part appropriée du package de rémunération et les performances. Nextensa applique intégralement les dispositions et directives de ce Code à ses programmes d’incitation à long terme.

Le programme de rachat sera exécuté par un courtier indépendant, conformément à la réglementation en vigueur relative au rachat d’actions propres. Nextensa débutera le programme de rachat le 9 décembre 2021. Il se clôturera au plus tard le 31 janvier 2022. Nextensa informera le marché sur l’avancement du programme de rachat conformément à la réglementation en vigueur.

À PROPOS DE NEXTENSA SA

Depuis le 19 juillet 2021, Nextensa SA (anciennement dénommée Leasinvest Real Estate) est investisseur/promoteur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissement de la société, d’une valeur totale d’environ 1,41 milliard d’euros au 30/09/2021, se répartit entre le Grand-Duché de Luxembourg (45 %), la Belgique (42 %) et l’Autriche (13 %).

Nextensa est un des principaux investisseurs immobiliers au Luxembourg. Le portefeuille de développement est réparti entre les sites de Tour&Taxis et de la Cloche d’Or, où des développements mixtes (résidentiels et bureaux) sont en cours et où de nouveaux projets seront lancés dans les années à venir. La valeur comptable totale de ce portefeuille de développement s’élevait à environ 0,3 milliard d’euros au 30/09/2021.

Cotée sur Euronext Bruxelles, la société affiche une capitalisation boursière de 727,2 millions d’euros (valeur au 07/12/2021).

