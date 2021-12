HF Company proposera de verser un dividende exceptionnel de 1,8m€ au 1er trimestre 2022

Lors de sa réunion du vendredi 10 décembre 2021, le conseil d’administration du groupe HF Company a décidé de la tenue d’une Assemblée générale des actionnaires le 4 février 2022, afin de statuer, suite à la cession du pole HDL, sur le versement d’un dividende exceptionnel de 0,57€ par action.

Ajouté au dividende de 0,5€ par action versé en juillet 2021, le rendement total sur 12 mois versé par HF COMPANY à ses actionnaires s’établit à 15,2%

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2021, le 28 avril 2022 après Bourse

HF Company Tél : 02 47 34 38 38 Email : comfi@hfcompany.com



ISIN: FR0000038531 ALHF – Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux. . HF Company est coté sur Euronext Growth, labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

