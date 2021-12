English Dutch French

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert



Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen





NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft buiten de beurs 3 000 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€) 13 december 2021 3 000 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 21,450

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 17 december 2021 in verband met de verkoop en aankoop van aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst die met Kepler Cheuvreux is gesloten, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room .

Op 15 december 2021 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 3 206 370 eigen aandelen op 60 446 061 uitgegeven aandelen (of 5,30 % van alle uitstaande aandelen).

