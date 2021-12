Solutions 30 : évolution du Directoire

English French

Robert Ziegler, qui occupait le poste de Chief Transformation Officer, quittera ses fonctions le 31 décembre 2021. Sur décision du Conseil de Surveillance, la poursuite du plan de transformation de Solutions 30 est confiée à Katarzyna Kuszewska, Directrice Juridique du Groupe Solutions 30, déjà très impliquée dans le pilotage opérationnel du projet. La conduite et le développement de l’activité en Allemagne reviendra à Jörg Michael Faltermeier, nommé CEO de Solutions 30 Field Services GmbH, qu’il avait rejoint plus tôt en qualité de Directeur Général.

Le conseil de Surveillance a pris acte du souhait de Robert Ziegler de quitter ses fonctions pour retourner aux métiers du transport, auxquels il a consacré 25 ans de carrière. Il quittera ses fonctions le 31 décembre 2021. Solutions 30 tient à saluer l’engagement et l’action structurante de Robert Ziegler dans le projet de renforcement de l’organisation et dans la conduite de l’activité allemande du Groupe.

Katarzyna Kuszewska, Directrice Juridique du Groupe Solutions 30, lui succèdera à la tête du comité de pilotage opérationnel de l’ensemble du plan de transformation. Déjà très fortement impliquée dans ce projet, elle en a mené à bien plusieurs étapes fondamentales, notamment en matière de structuration de la gouvernance. La mise en place de procédures renforcées de gestion des risques, de compliance et de gouvernance est prévue au 1er semestre 2022.

Jörg Michael Faltermeier est nommé CEO de l’activité en Allemagne. De nationalité allemande, il avait rejoint le Groupe en qualité de directeur général de Solutions 30 Field Services GmbH. Jörg a acquis une solide expérience dans les télécommunications (Eltel Networks, puis Circet Deutschland), qu’il met aujourd’hui au service du projet de croissance de Solutions 30 en Allemagne. Jörg Michael a notamment pour mission d’atteindre la taille critique sur un marché à très fort potentiel.

Robert Ziegler a déclaré : « j’ai été très heureux d’accompagner Solutions 30 dans le lancement du plan de structuration de ses processus de gouvernance, de gestion des risques et de compliance. Je remercie les équipes, en particulier les membres du Directoire, pour leur soutien et leur engagement dans la transformation du Groupe. Solutions 30 dispose de tous les atouts pour poursuivre sa trajectoire de croissance, sur la base de modes opératoires déjà largement renforcés. Pour ma part, j’ai choisi de saisir une opportunité de carrière rare sur un secteur que je connais bien, le transport. Je souhaite le meilleur à Katarzyna et à Jörg pour la suite. Ils ont tous les deux l’expérience et les valeurs nécessaires pour mener à bien leur mission. »

Katarzyna Kuszewska, Directrice Juridique du Groupe Solutions 30, a commenté : « au cours des 12 derniers mois, nous avons franchi de nombreuses étapes clés pour renforcer la gouvernance du Groupe et ses processus de fonctionnement. Je remercie le Conseil de Surveillance pour la confiance qu’il m’accorde en me confiant la mission de poursuivre la transformation engagée. Solutions 30 se renforce, et les récentes étapes décisives, franchies avec succès, posent le cadre d’un retour à une plus grande sérénité pour le Groupe. »

Jörg Michael Faltermeier, directeur général de Solutions 30 Field Services GmbH, a indiqué pour sa part : « j’ai rejoint Solutions 30 en août dernier pour participer au développement de sa présence en Allemagne. Sur un marché au potentiel avéré, le Groupe dispose d’une expertise recherchée dans le secteur des télécommunications et de l’énergie et pourra s’appuyer sur son track record de succès ailleurs en Europe pour conquérir des parts de marché. »





A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe