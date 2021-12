Tivoli fastholder forventninger på trods af tvangslukning

English Danish

Tivolis forventninger til resultatet for 2021 var, jf. Fondsbørsmeddelelse nr. 10 af 29. oktober 2021, en omsætning i niveauet 700 mio. kr. og et underskud før skat i niveauet 50 mio. kr. På trods af nedlukningen af Haven den 19. december 2021, så fastholder Tivoli de senest udmeldte forventningerne til 2021, på baggrund af en god afslutning af Halloween og en god start på Julesæsonen.

Adm. direktør Susanne Mørch Koch udtaler: Tivoli har haft en historisk høj omsætning i oktober og november måned, hvilket i høj grad skyldes at gæsterne, særligt de danske, fortsat sætter pris på den klassiske Tivoli oplevelse – men også har taget godt imod de mange nyheder i Haven. Nu lukker vi ned for årets Julesæsonen og bruger tiden på at forberede til næste års sæson samt foretage vedligehold i Haven.

Forventningerne forudsætter at Tivoli kan opnå adgang til hjælpepakker, herunder at kompensation for faste omkostninger i forbindelse med nedlukningen omfattes af krisebestemmelsen (begrænses ikke af EU’s støtteloft).

