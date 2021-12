Wereldhave and StoreShippers create same-day delivery platform

Wereldhave is launching a same-day delivery service in partnership with StoreShippers. The new service will allow retailers to fulfill orders quickly, efficiently and sustainably.

Same-day delivery will bring other benefits, too. Stores, in effect, will have a new function – to act as decentralized warehouses. At the same time, products bought online will be shipped directly, increasing floor space productivity and improving possible future rental growth.

The new service provides proof of the potential of last-mile delivery, and fits well with Wereldhave's current Full Service Center strategy. Pilots for the service have already been set up with StoreShippers in three Wereldhave centers: one in Belgium – Ring Shopping at Courtrai – and two in the Netherlands, Cityplaza in Nieuwegein and Middenwaard in Heerhugowaard.









Wereldhave start een same-day delivery service in samenwerking met StoreShippers. Deze nieuwe service stelt retailers in staat om snel, efficiënt en met oog voor duurzaamheid online bestellingen uit te leveren.

Same-day delivery geeft meer voordelen. De winkels krijgen effectief een nieuwe functie erbij – ze worden ook een decentraal magazijn. Doordat producten die online besteld zijn via de winkel direct lokaal worden bezorgd, verhoogt dit de vloerproductiviteit van de winkel. Dit verhoogt de relevantie van de winkel, wat op termijn zou moeten leiden tot een betere toekomstige huurgroei.

