Sidetrade : Bilan 2021 du contrat de liquidité

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, publie le bilan annuel 2021 de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 étaient :

Nombre d’actions : 2 596

Solde en espèces du compte de liquidité : 217 472,81 €

Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achat



4 214 titres 699 029,50 € 275 transactions Vente



3 934 titres 659 624,00 € 231 transactions

Au cours du premier semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achat



3 058 titres 413 690,00 € 223 transactions Vente



3 328 titres 474 405,50 € 228 transactions

Les données agrégées pour chaque journée de négociation de l’exercice 2021 figurent en annexes 1 et 2 du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :

Nombre d’actions : 2 586

Solde en espèces du compte de liquidité : 198 879,28€

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 17/08/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 2 855

Solde en espèces du compte de liquidité : 170 554,70 €.

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication

Chiffre d’Affaires de l’exercice 2021 : 25 janvier 2022 (après Bourse)

Relations médias & investisseurs

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

Annexe 1 – Transactions du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021

Achats Vente ALBFR FP Nombre de Transactions Nombre

de Titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de Titres Capitaux

en EUR Total 275 4 214 699 029,50 231 3 934 659 624,00 20210701 1 1 158,00 16 668 109 164,00 20210702 2 79 13 039,50 2 21 3 559,50 20210705 4 141 23 510,00 1 1 170,00 20210706 1 1 169,00 5 121 20 549,00 20210707 1 1 169,00 2 21 3 619,00 20210708 1 1 171,00 2 7 1 200,00 20210709 1 1 170,00 1 1 170,00 20210712 1 1 170,00 1 1 170,00 20210713 1 1 172,00 1 1 172,00 20210714 2 31 5 209,00 1 1 169,00 20210715 2 2 341,00 1 1 171,50 20210716 3 106 17 952,00 1 1 172,00 20210719 4 131 21 971,00 1 1 171,00 20210720 4 120 19 828,50 4 91 15 513,00 20210721 10 401 65 390,00 1 1 170,00 20210722 4 101 16 280,50 2 15 2 482,50 20210723 2 3 482,50 1 1 161,50 20210726 2 9 1 434,50 1 1 162,50 20210727 2 24 3 830,00 1 1 161,50 20210728 4 75 11 948,50 1 1 159,50 20210729 1 1 160,50 3 40 6 448,50 20210730 1 1 162,00 1 1 162,00 20210802 4 89 14 142,00 1 1 159,00 20210803 2 26 4 174,00 3 55 9 068,50 20210804 2 41 6 705,50 1 1 165,50 20210805 4 78 12 572,00 1 1 163,50 20210806 1 1 161,50 1 1 161,50 20210809 0 0 0,00 0 0 0,00 20210810 1 1 158,50 1 1 158,50 20210811 1 1 159,00 1 1 159,00 20210812 1 1 158,50 1 1 158,50 20210813 3 61 9 628,00 1 1 158,00 20210816 3 81 12 597,50 1 1 157,50 20210817 1 1 156,00 1 1 156,00 20210818 2 32 4 961,00 1 1 156,00 20210819 4 75 11 528,00 1 1 156,00 20210820 2 2 306,00 1 1 153,00 20210823 1 1 156,50 1 1 156,50 20210824 1 1 156,50 1 1 156,50 20210825 1 1 156,50 1 1 156,50 20210826 1 1 156,00 1 1 156,00 20210827 1 1 156,00 1 1 156,00 20210830 4 56 8 582,50 1 1 155,00 20210831 1 1 153,00 1 1 153,00 20210901 3 36 5 436,00 1 1 151,00 20210902 2 31 4 714,00 1 1 154,00 20210903 1 1 152,50 1 1 152,50 20210906 1 1 155,50 2 41 6 395,50 20210907 1 1 156,00 5 201 31 721,00 20210908 4 75 11 791,00 1 1 160,00 20210909 1 1 157,50 2 41 6 543,50 20210910 1 1 159,00 1 1 159,00 20210913 1 1 159,00 1 1 159,00 20210914 1 1 160,00 2 41 6 640,00 20210915 2 13 2 055,50 1 1 159,50 20210916 1 1 159,50 1 1 159,50 20210917 2 27 4 240,50 1 1 158,50 20210920 2 8 1 255,50 1 1 160,00 20210921 2 20 3 151,50 1 1 159,00 20210922 1 1 159,50 6 239 38 956,50 20210923 1 1 165,00 8 330 55 930,00 20210924 1 1 173,00 6 212 37 191,50 20210927 1 1 178,00 1 1 178,00 20210928 6 161 27 867,00 1 1 177,00 20210929 2 6 1 024,00 2 3 522,00 20210930 5 131 22 117,00 1 1 172,00 20211001 3 74 12 124,50 1 1 164,00 20211004 1 1 167,50 4 111 18 802,50 20211005 1 1 170,50 2 31 5 360,50 20211006 3 81 13 878,50 1 1 173,50 20211007 3 71 11 989,00 1 1 169,00 20211008 3 60 9 987,50 1 1 168,50 20211011 2 2 333,00 2 2 337,00 20211012 1 1 164,50 1 1 164,50 20211013 1 1 167,00 1 1 167,00 20211014 1 1 169,00 2 31 5 269,00 20211015 4 89 14 792,00 1 1 168,00 20211018 1 1 169,00 3 91 15 379,00 20211019 1 1 170,00 3 91 15 620,00 20211020 2 51 8 571,50 1 1 171,50 20211021 1 1 169,00 3 69 11 835,00 20211022 1 1 171,50 1 1 171,50 20211025 2 23 3 956,00 2 31 5 452,00 20211026 2 5 872,50 1 1 174,50 20211027 1 1 176,00 2 31 5 501,00 20211028 5 120 20 718,00 1 1 176,00 20211029 2 51 8 926,00 1 1 176,00 20211101 1 1 179,50 1 1 179,50 20211102 3 61 10 789,00 1 1 179,00 20211103 1 1 178,50 2 30 5 355,00 20211104 1 1 180,00 5 171 31 135,00 20211105 1 1 184,50 3 71 13 149,50 20211108 2 15 2 784,50 1 1 187,50 20211109 1 1 185,50 2 41 7 725,50 20211110 6 150 27 302,00 1 1 185,50 20211111 2 22 3 927,50 1 1 179,00 20211112 1 1 179,00 1 1 179,00 20211115 2 51 9 053,50 1 1 178,50 20211116 2 13 2 303,50 1 1 179,50 20211117 3 55 9 703,00 1 1 179,00 20211118 1 1 178,00 1 1 178,00 20211119 1 1 176,50 1 1 176,50 20211122 1 1 178,50 1 1 178,50 20211123 5 102 17 803,50 1 1 179,00 20211124 1 1 171,50 3 32 5 566,50 20211125 4 76 13 085,00 1 1 172,50 20211126 8 175 28 564,50 2 14 2 439,50 20211129 2 31 5 318,00 1 1 173,00 20211130 2 2 341,00 1 1 170,50 20211201 4 63 10 751,50 1 1 171,50 20211202 4 62 10 336,50 2 2 342,00 20211203 5 78 12 702,00 1 1 166,00 20211206 2 6 943,00 2 9 1 444,50 20211207 1 1 160,00 1 1 160,00 20211208 1 1 161,00 5 196 31 793,50 20211209 1 1 162,00 1 1 162,00 20211210 2 31 4 932,00 1 1 162,00 20211213 1 1 162,00 5 201 33 127,00 20211214 5 96 15 785,00 1 1 167,50 20211215 4 75 11 940,50 1 1 161,50 20211216 1 1 162,00 1 1 162,00 20211217 5 84 13 338,50 1 1 161,50 20211220 1 1 158,50 4 141 22 953,50 20211221 1 1 164,00 3 83 13 777,00 20211222 1 1 166,00 1 1 166,00 20211223 1 1 166,00 1 1 166,00 20211224 1 1 165,50 1 1 165,50 20211227 1 1 164,50 1 1 164,50 20211228 1 1 163,50 1 1 163,50 20211229 1 1 166,00 6 216 36 463,50 20211230 1 1 170,00 1 1 170,00 20211231 1 1 171,00 1 1 171,00

Annexe 2 – Transactions du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

Achats Vente ALBFR FP Nombre de Transactions Nombre

de Titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de Titres Capitaux

en EUR Total 223 3 058 413 690,00 228 3 328 474405,50 20210101 0 0 0,00 0 0 0,00 20210104 2 13 1 512,00 3 81 9 770,00 20210105 1 1 120,00 3 8 967,00 20210106 3 51 5 970,00 1 1 120,00 20210107 1 1 119,00 1 1 119,00 20210108 4 63 7 299,00 5 62 7 300,00 20210111 7 70 8 102,00 1 1 117,00 20210112 4 100 11 322,00 1 1 115,00 20210113 1 1 115,00 3 31 3 595,00 20210114 1 1 114,00 8 61 7 164,00 20210115 1 1 117,00 4 35 4 167,00 20210118 1 1 121,00 3 35 4 239,00 20210119 2 51 6 020,00 2 19 2 280,00 20210120 2 51 6 020,00 1 1 120,00 20210121 1 1 120,00 1 1 120,00 20210122 2 41 4 880,00 1 1 120,00 20210125 2 41 4 840,00 1 1 120,00 20210126 1 1 119,00 1 1 119,00 20210127 1 1 120,00 3 61 7 410,00 20210128 3 59 7 124,00 3 61 7 684,00 20210129 2 29 3 627,00 2 3 385,00 20210201 8 261 35 981,00 13 609 85 545,00 20210202 2 51 7 041,00 1 1 141,00 20210203 3 59 8 294,00 4 71 10 110,00 20210204 1 1 141,00 1 1 141,00 20210205 1 1 143,00 2 31 4 433,00 20210208 1 1 143,00 2 31 4 433,00 20210209 1 1 142,00 2 31 4 402,00 20210210 2 51 7 091,00 1 1 141,00 20210211 1 1 139,00 1 1 139,00 20210212 2 51 7 091,00 1 1 141,00 20210215 1 1 141,00 2 31 4 371,00 20210216 2 10 1 370,00 1 1 137,00 20210217 1 1 141,00 1 1 141,00 20210218 1 1 142,00 2 31 4 432,00 20210219 2 51 7 194,00 1 1 144,00 20210222 2 2 285,00 1 1 144,00 20210223 4 89 12 441,00 1 1 141,00 20210224 2 16 2 178,00 1 1 138,00 20210225 2 17 2 332,00 2 31 4 370,00 20210226 6 189 25 215,00 2 2 273,00 20210301 2 3 394,00 1 1 132,00 20210302 2 51 6 786,00 2 14 1 917,00 20210303 1 1 135,00 1 1 135,00 20210304 4 90 11 842,00 1 1 133,00 20210305 2 51 6 633,00 3 56 7 518,00 20210308 8 217 27 194,00 1 1 130,00 20210309 2 14 1 778,00 1 1 127,00 20210310 2 31 3 937,00 1 1 127,00 20210311 2 41 5 210,00 1 1 130,00 20210312 1 1 128,00 1 1 128,00 20210315 1 1 128,00 1 1 128,00 20210316 1 1 128,00 1 1 128,00 20210317 6 115 14 432,00 1 1 128,00 20210318 4 65 7 831,00 1 1 121,00 20210319 2 19 2 319,00 1 1 123,00 20210322 3 35 4 356,00 3 121 15 447,00 20210323 3 29 3 641,00 2 8 1 029,00 20210324 1 1 129,00 2 41 5 289,00 20210325 1 1 127,00 2 41 5 327,00 20210326 1 1 129,00 2 41 5 409,00 20210329 1 1 134,00 2 30 4 020,00 20210330 1 1 135,00 5 211 28 745,00 20210331 1 1 139,00 4 126 17 739,00 20210401 2 2 287,00 5 201 29 094,00 20210402 0 0 0,00 0 0 0,00 20210405 0 0 0,00 0 0 0,00 20210406 1 20 2 980,00 1 5 765,00 20210407 1 1 157,00 8 302 47 465,00 20210408 1 1 159,00 1 1 159,00 20210409 1 1 154,00 3 50 7 874,00 20210412 1 1 160,00 3 48 7 717,00 20210413 1 1 166,00 4 93 15 532,00 20210414 1 1 168,50 1 1 168,50 20210415 1 1 166,00 3 39 6 474,00 20210416 1 1 167,00 3 42 7 014,00 20210419 1 1 169,00 1 1 169,00 20210420 1 1 168,00 1 1 168,00 20210421 1 1 158,00 3 30 4 902,00 20210422 1 1 164,00 4 81 13 327,00 20210423 1 1 165,00 1 1 165,00 20210426 1 1 169,50 1 1 169,50 20210427 1 1 177,00 1 1 177,00 20210428 1 1 170,00 1 1 170,00 20210429 1 1 174,00 1 1 174,00 20210430 1 1 176,00 1 1 176,00 20210503 1 1 180,00 1 1 180,00 20210504 1 1 184,00 1 1 184,00 20210505 1 1 179,00 1 1 179,00 20210506 1 1 171,00 1 1 171,00 20210507 1 1 169,00 1 1 169,00 20210510 1 1 170,00 1 1 170,00 20210511 1 1 156,00 1 1 156,00 20210512 2 44 6 603,00 1 1 153,00 20210513 1 1 153,00 1 1 153,00 20210514 1 1 165,50 1 1 165,50 20210517 1 1 165,00 1 1 165,00 20210518 1 1 165,00 1 1 165,00 20210519 1 1 158,00 1 1 158,00 20210520 1 1 153,50 1 1 153,50 20210521 1 1 155,00 1 1 155,00 20210524 1 1 155,00 1 1 155,00 20210525 1 1 159,00 1 1 159,00 20210526 1 1 164,50 1 1 164,50 20210527 1 1 166,00 1 1 166,00 20210528 1 1 161,50 1 1 161,50 20210531 1 1 166,00 1 1 166,00 20210601 1 1 165,00 1 1 165,00 20210602 1 1 168,00 1 1 168,00 20210603 1 1 174,00 1 1 174,00 20210604 1 1 169,50 1 1 169,50 20210607 1 1 165,00 1 1 165,00 20210608 1 1 164,00 1 1 164,00 20210609 1 1 157,50 1 1 157,50 20210610 1 1 162,00 1 1 162,00 20210611 1 1 161,00 1 1 161,00 20210614 1 1 158,00 1 1 158,00 20210615 1 1 154,50 1 1 154,50 20210616 1 1 157,50 1 1 157,50 20210617 1 1 158,00 1 1 158,00 20210618 3 85 13 433,50 1 1 161,50 20210621 8 264 40 749,50 1 1 156,50 20210622 6 184 27 788,50 2 31 4 817,50 20210623 1 1 152,00 1 1 152,00 20210624 4 111 16 507,00 1 1 152,00 20210625 1 1 149,00 4 148 22 416,50 20210628 1 1 151,00 1 1 151,00 20210629 3 89 13 249,00 1 1 151,00 20210630 1 1 151,50 5 161 24 766,50

