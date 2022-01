Telenor Group selger sin eierandel i Wave Money til Yoma Strategic 

English Norwegian

(Singapore/Oslo, 17. januar 2022) Telenor Group og Yoma Strategic har inngått en avtale om et salg av Telenors 51 prosents eierandel i Digital Money Myanmar Limited («Wave Money») for USD 53 millioner (rundt NOK 470 millioner) til Yoma MFS Holdings Pte. Ltd, et datterselskap av Yoma Strategic.

Datterselskapet finansieres av et konsortium ledet av Yoma Strategic, og transaksjonen forutsetter endelig ferdigstillelse av denne finansieringen. Når salget er gjennomført vil Yoma Strategic bli den største og kontrollerende eier av Wave Money og sikre at selskapet fortsetter operasjonen og utvikler sin ledende rolle i Myanmars fintech sektor. Selskapet ble etablert i november 2016 som et joint venture mellom Yoma Bank og Telenor Group.

Wave Money er en ledende leverandør av finansielle tjenester og digitale betalingsløsninger i Myanmar. Selskapet ble lansert i november 2016 som et fellesforetak mellom Yoma Bank og Telenor Group, etter at selskapet ble som første ikke-bankinstitusjon tildelt lisens under Myanmars nye reguleringer om finansielle mobiltjenester.



I 2020 håndterte Wave Money totalt 8,7 milliarder USD i pengeoverføringer, som tilsvarer rundt 12 prosent av Myanmars BNP. Selskapet driver et nettverk som består av mer enn 45.000 utsalgssteder, eller "Wave Shops", i urbane og landlige strøk i på tvers av 295 av de 330 kommunene (townships) i landet. Virksomheten har sett en betydelig oppgang i volum siden juni 2021, en trend som ventes å fortsette.



– Dette oppkjøpet forsterker Yoma Strategics ønske om å bygge et sterkt finansielt og teknologisk økosystem i landet på lang sikt. Digitaliseringen av økonomien i Myanmar, spesielt innen finansielle tjenester, har vært bemerkelsesverdig. Vi er glade for at Wave Money har utgjort en positiv endring i folks liv i Myanmar, og bidratt med finansiell inkludering til befolkningen, sier Melvyn Pun, administrerende direktør i Yoma Strategic.



– Telenor er stolte over å ha vært en del av Wave Moneys innsats for å gi Myanmars innbyggere landsdekkende tilgang til finansielle tjenester. I samarbeid med Yoma Strategic har vi jobbet for å sikre at hvem som helst, fra hvor som helst, kan sende og motta penger digitalt og foreta kontaktløse og sikre betalinger i butikker eller på nettet ved å bruke den markedsledende digitale lommebok-appen til Wave Money. Vi er sikre på at Yomas engasjement og visjon vil ta Wave Money videre til neste nivå for å drive digital inkludering i Myanmar, sier Lars Erik Tellmann, leder for finansielle tjenester i Telenor Group.



Avtalen mellom Yoma Strategic og Telenor Group konkluderer salgsprosessen som ble annonsert i juni 2020. Transaksjonen forutsetter regulatorisk godkjenning fra sentralbanken i Myanmar.

Pressekontakt:

David Fidjeland, Informasjonssjef, Telenor ASA