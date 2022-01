English French

Communiqué de presse

Verizon Business et Atos innovent avec une nouvelle solution d’analyse prédictive 5G Edge

New York, Etats Unis. et Paris, France – Le 26 janvier 2022 - Verizon et Atos annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat novateur pour doter des solutions IoT intelligentes d’une architecture associant de la 5G privée et du edge computing multi-accès. Destinée aux entreprises, gouvernements et communautés du monde entier, la solution « 5G Edge » les aidera à mieux tirer parti de l’analyse prédictive pour améliorer leur efficacité opérationnelle, atténuer les risques et augmenter leur chiffre d’affaires.

Grâce à l’expertise de Verizon et d’Atos, les entreprises et organisations pourront concevoir des expériences digitales immersives bénéficiant pleinement d’un environnement 5G en périphérie des réseaux, une percée technologique pour la stratégie des entreprises. La solution conjointe « 5g Edge » apporte une architecture de bout en bout – incluant les équipements, la 5G, les applications et l’automatisation, les services sur site et le support – et répond ainsi aux enjeux de latence et d’évolutivité, de façon rentable.

Verizon intégrera la plateforme « Computer Vision » d’Atos dans son environnement combinant du edge computing multi-accès et de la 5G privée pour offrir aux entreprises une solution complète, avec plusieurs cas d’usage prêts à l’emploi. La plateforme Atos joue un rôle essentiel en fournissant aux clients de secteurs d’activité sensibles des fonctionnalités d’analyse vidéo basée sur l’intelligence artificielle (IA). En utilisant les serveurs BullSequana Edge d'Atos, Verizon renforcera ses offres de 5G Edge et déploiera de nouveaux cas d’usage mais aussi des avancées en matière de sécurité du réseau, de connectivité et de gestion des données.

Basée sur le cloud et l’IA, la solution de Verizon et Atos permettra aux entreprises d’analyser des données à grande échelle pour opérer plus efficacement. Dans l’un des cas d’usage, la plateforme peut analyser 180 milliards de valeurs par heure. Grâce à ce système, les ingénieurs et les opérateurs seront en mesure de déterminer exactement quand et où les temps d’interruption de service sont prévus, jusqu’à 30 jours à l’avance. Les métriques et tendances tirées de l’analyse permettront également d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’éliminer les défaillances, au fil du temps. Ces informations pourront provenir d’une partie localisée du système et être appliquées à l’échelle mondiale.

« Notre nouvelle solution, développée conjointement avec Atos, permettra à l’ensemble de nos clients d’accéder à un niveau de visibilité inédit sur leurs opérations. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat existant avec Atos et restons convaincus que l’avenir de la connectivité repose sur notre réseau 5G de premier plan. Cette annonce illustre l’impact réel de nos produits et solutions sur l’efficacité commerciale et le chiffre d’affaires de nos entreprises clientes » a déclaré Tami Erwin, Directeur général de Verizon.

« Atos est fier d’apporter ses compétences uniques en matière de transformation numérique dans le domaine des télécommunications et de l’edge computing et de les combiner avec les réseaux 5G haute performance de Verizon Business. Notre approche conjointe permettra de faire évoluer les modes de vie, de travail et de divertissement de nos clients. Ce partenariat illustre notre potentiel d’innovation sur le marché de la 5G au profit de nouvelles expériences utilisateurs passionnantes pour les entreprises et les consommateurs », a déclaré Jean-Philippe Poirault, Responsable du secteur des télécommunications, médias et technologies chez Atos.

Disponible pour les clients de divers secteurs – y compris le transport, la logistique et l’industrie –, cette solution évolutive met en lumière l’impact potentiel du edge computing multi-accès sécurisé sur les résultats d’une entreprise.

Grâce à ce partenariat, Atos et Verizon se positionnent comme partenaires 5G de confiance pour les entreprises clientes de tous les secteurs. La solution capitalise sur l’expertise des deux groupes, notamment en matière de cybersécurité, de edge computing et de l’IA et machine learning, et libère tout le potentiel de la 5G pour les entreprises.

Atos a été reconnu leader international, catégorie Intelligence artificielle en périphérie de réseau (Edge AI), dans le rapport « Provider Lens™ Internet of Things – Solutions & Services Quadrant Report 2021 » d’ISG. Atos arrive en tête de l’ensemble des entreprises évaluées sur l’attractivité de leur portefeuille et leur force concurrentielle. Gartner, Inc. a également nommé Atos « Innovateur Technologique de l’année 2020 » en matière d’Edge AI.

