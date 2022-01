Chiffre d’affaires de l’exercice 2021

English French

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre de 220,3 M€

Chiffres d’affaires 2021 de 873,8 M€

Croissance rentable à deux chiffres en 2022 et solides perspectives de croissance à moyen terme

Solutions 30 SE publie ce jour son chiffre d’affaires pour l’exercice 2021.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de +6,7% par rapport à l’exercice 2020 (+3,5% en organique) et de +26,4% par rapport à l’exercice 2019 pré-Covid. Les activités de maintenance, récurrentes par nature, ont représenté 57% de l’activité du Groupe.

Au 4ème trimestre 2021, Solutions 30 enregistre un chiffre d’affaires de 220,3 M€ en repli de -8,4% (-10,9% en organique). Rapporté au niveau d’activité pre-Covid du 4ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 est en hausse de 9,5%.

Après un premier semestre en croissance très solide de 20,9%, le 4 ème trimestre s’inscrit dans la continuité du 3 ème trimestre avec : Un marché mature en France, qui se normalise après un exercice 2020 très atypique, tandis que les relais de croissance (transition énergétique, 5G) montent en charge moins rapidement que prévu en raison notamment des tensions sur les chaînes d’approvisionnement. Une excellente dynamique commerciale dans le reste de l’Europe, avec une croissance de plus en plus soutenue et des opportunités qui se multiplient, portées par des plans de relance sans précédent. Le Benelux et les autres pays tirent désormais la croissance du Groupe, avec des chiffres d’affaires en hausse respectivement de 17,5% et 28,6%.

trimestre s’inscrit dans la continuité du 3 trimestre avec : Dans le contexte actuel, ces tendances devraient se confirmer à court terme, en attendant que le rythme des approvisionnements se normalise et permette aux activités de revenir à leur croissance nominale.

Sur le plus long terme, Solutions 30 est engagé sur une trajectoire de développement soutenu sur des marchés bénéficiant d’une réserve de croissance historiquement élevée.

En millions d’euros 12 mois 4ème trimestre 2021 2020 Var. % 2021 2020 Var. % Total 873,8 819 ,3 +6,7% 220,3 240,5 -8,4% Dont France 507,6 522,7 -2,9% 115,8 159,1 -27,2% Dont Benelux 160,1 136,3 +17,5% 45,9 36,2 +26,8% Dont Autres Pays 206,1 160,2 +28,6% 58,6 45,2 +29,6%

Les données 2020 ont été retraitées pour consolider Worldlink dès le 1er janvier 2020.

Un marché mature en France

En 2021, Solutions 30 enregistre un chiffre d’affaires de 507,6 M€ en France contre 522,7 M€ en 2020. Au 4ème trimestre, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 115,8 M€ en 2021, contre 159,1 M€ en 2020.

L’activité Télécom affiche un chiffre d’affaires de 79,4 M€ au 4ème trimestre 2021, en retrait de 32% par rapport à 2020 et de 360,2 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2021, en repli de 4%. Le déploiement du réseau FTTH a atteint un pic sur la première moitié d’exercice et le 2nd semestre a connu une baisse des investissements sur cette activité qui, en 2020, représentait 23% du chiffre d’affaires Télécom de Solutions 30 en France. Dans le même temps, le rythme des raccordements de nouveaux abonnés s’est normalisé, après une véritable explosion de la demande au 2ème semestre 2020, liée au télétravail. Ces deux éléments de marché ne sont encore que partiellement compensés par les activités de maintenance et cette tendance défavorable est accentuée par les effets de la 5ème vague de Covid qui ont perturbé l’organisation des équipes de terrain en fin d’exercice.

Le chiffre d’affaires de l’activité Énergie atteint 16,8 M€ au 4ème trimestre 2021, en retrait de 34% par rapport à la même période de 2020. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires est de 80,9 M€ en repli de 8%. L’activité Énergie présente des relais de croissance importants face à la fin attendue des déploiements de compteurs électriques communicants en France. Cependant, la montée en puissance des nouveaux segments de marché est retardée par les problèmes d’approvisionnement actuels. Cela concerne en particulier l’installation de bornes de recharge pour véhicules électrique et les activités relatives aux énergies renouvelables.

L’activité IT enregistre quant à elle un chiffre d’affaires de 12,6 M€ sur la période en croissance de 18% par rapport au 4ème trimestre 2020, tandis que les activités Sécurité et Retail réalisent un chiffre d’affaires de 7,0 M€ contre 5,9 M€ (+19%) un an plus tôt.

Une croissance soutenue au Benelux, qui s’affirme comme 2ème territoire d’expansion du Groupe

Le chiffre d’affaires de l’exercice est en croissance de 17,5% (14,0% en organique) au Benelux pour atteindre 160,1 M€. La croissance s’est accélérée tout au long de l’exercice et atteint 26,8% (24,9% en organique) au 4ème trimestre, avec un chiffre d’affaires de 45,9 M€.

L’activité Télécom ressort en croissance purement organique de 16% et génère un chiffre d’affaires de 33,3 M€ sur le trimestre, et de 119,8 M€ sur l’exercice, en croissance de 10%. Le déploiement des contrats signés dans le marché du très haut-débit commence à contribuer au chiffre d’affaires du Groupe.

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité Énergie s’établit à 8,6 M€, contre 2,4 M€ un an plus tôt, en hausse de 257% (226% en organique). Cette croissance est essentiellement portée par le déploiement des compteurs intelligents en Flandre pour le compte de Fluvius. Cette activité a débuté au 1er trimestre 2020 et atteint désormais son rythme de croisière. Pour l’ensemble de l’exercice, Solutions 30 enregistre un triplement de son chiffre d’affaires dans l’Energie à 24,6 M€.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires s’élève à 8,8 M€ sur l’exercice 2021, contre 9,4 M€ un an plus tôt et à 2,2 M€ sur le seul 4ème trimestre contre 2,6 M€ un an plus tôt. Le chiffre d’affaires des activités Retail et Sécurité s’établit à 1,7 M€ sur le trimestre et à 6,9 M€ sur l’exercice.

Une dynamique positive dans les autres pays

Dans l’ensemble des autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 206,1 M€ sur l’exercice, soit une croissance de 28,6% (15,5% en organique) par rapport à 2020.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 s’inscrit en hausse de +29,6% (+17,9% en organique) par rapport à 2020 pour s’établir à 58,6 M€.

En Allemagne, le chiffre d’affaires s’élève à 16,3 M€ sur le 4ème trimestre 2021 contre 17,6 M€ en 2020, et à 63,0 M€ pour l’ensemble de l’exercice 2021, contre 67,2 M€ un an plus tôt. Le Pays a lancé de nombreuses initiatives pour l’amélioration des infrastructures très haut-débit et la réorganisation mise en œuvre par Solutions 30 pour capter la croissance attendue dans ce secteur devrait progressivement porter ses fruits dans la deuxième moitié de 2022.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 72% (67% à périmètre constant) au 4ème trimestre 2021 pour atteindre 13,8 M€ et reste porté par le contrat signé en début d’année avec TIM pour le déploiement de ses infrastructures très haut débit dans le Piémont et la Vallée d’Aoste. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires en Italie atteint 46,6 M€, en croissance de 69% (54% à périmètre constant).

En Espagne, l’activité est en croissance purement organique de 30% sur le 4ème trimestre et atteint

14,5 M€, grâce aux gains de parts de marché enregistrés dans les réseaux télécoms fixes et mobiles par rapport à l’exercice précédent. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires s’élève à

53,1 M€, en progression de 36% par rapport à 2020.

En Pologne, le Groupe renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 7,8 M€ en 2021, contre 6,9 M€ un an plus tôt, soit une croissance de 13%. Sur l’exercice, le chiffre d’affaires est stable à 25,2 M€.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions 30 réalise 6,2 M€ de chiffre d’affaires sur le trimestre, et 18,2 M€ pour l’ensemble de l’exercice. Présent sur ce territoire depuis décembre 2020, le Groupe poursuit son expansion à la fois dans les télécoms fixes et mobiles. L’acquisition des actifs de Mono Consultants Ltd en fin d’exercice complète le portefeuille clients et l’expertise du Groupe dans la 5G.

Une nouvelle phase de développement pour un Groupe renforcé

Pour l’ensemble du Groupe, la marge d’EBITDA de l’exercice 2021 s’inscrira en légère baisse par rapport au 1er semestre, compte tenu de la contraction de l’activité en France et de la poursuite des montées en charge au Benelux, en Italie et au Royaume-Uni. A moyen comme à long terme, Solutions 30 bénéficie de leviers de croissance puissants et le Groupe est confiant dans sa capacité à saisir les opportunités de marché qui s’ouvrent partout en Europe.

En effet, les marchés de Solutions 30, quel que soit leur niveau de maturité, disposent de réserves de croissance importantes et sont soutenus par les plans de relance sans précédent qui drainent les investissements publics vers la transformation numérique et la transition énergétique. Présent dans ces deux secteurs majeurs, le Groupe est idéalement positionné pour capter des parts de marché significatives que ce soit dans le déploiement du réseau de fibre optique dans des pays encore sous-équipés (Benelux, Royaume-Uni, Pologne, Italie, Allemagne), le développement de la 5G, l’essor de la mobilité électrique ou la mise en œuvre des énergies renouvelables.

En vue de cette nouvelle phase de croissance qui s’ouvre, le groupe poursuit son plan de transformation avec l’objectif de mettre en place des procédures renforcées et harmonisées en matière de gestion des risques, de compliance et de gouvernance au 1er semestre 2022. En outre, Solutions 30 bénéficie toujours d’une structure financière saine et de la confiance de ses partenaires financiers, renouvelée à la suite de la revue semestrielle des états financiers du Groupe par son nouveau réviseur d’entreprises.

Solutions 30 dispose donc aujourd’hui de fondamentaux renforcés pour relancer sa politique de développement équilibré entre croissance interne et croissance externe. Dans ce contexte, le Groupe vise, en 2022, une croissance de son chiffre d’affaires à deux chiffres.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30 conclut :

« En 2021, nous avons réalisé 50 M€ de chiffre d’affaires sur des activités nouvelles pour le Groupe, malgré le contexte sanitaire et les problèmes d’approvisionnement. Ce chiffre devrait encore doubler en 2022. En presque 20 ans d’existence, Solutions 30 n’a jamais eu de perspectives aussi favorables sur ses marchés, qui bénéficient à la fois de leviers de croissance structurels et des plans de relance massifs fléchés vers la transformation numérique et la transition énergétique. La duplication du modèle qui a fait notre succès en France est clairement en marche, chaque pays ayant le potentiel d’atteindre la taille de la France. »





Prochains rendez-vous – Agenda financier 2022

Résultats annuels 2021 & Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 27 avril 2022

Fenêtre négative à partir du 29 mars

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 27 juillet 2022

Fenêtre négative à partir du 13 juillet

Résultats du 1er semestre 2022 : 28 septembre 2022

Fenêtre négative à partir du 30 août

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : 27 octobre 2022

Fenêtre négative à partir du 13 octobre

Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

12 mois 2020 12 mois 2021 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Total 819,3 27,6 3,4% 1.3 0,2% 25,6 3,1% 873,8 6,7% Dont France 522,7 -15,1 -2,9% - - - - 507,6 -2,9% Dont Benelux 136,3 19,0 13,9% 0,2 0,1% 4,6 3,4% 160,1 17,5% Dont Autres Pays 160,2 23,7 14,8% 1,1 0,7% 21,0 13,1% 206,1 28,6%

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

