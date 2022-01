Coalesce fait appel à des poids lourds de l'industrie pour stimuler le développement de la plateforme et la croissance de la clientèle

Dutch French Finnish German Swedish

SAN FRANCISCO, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coalesce , la société de transformation de données, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son équipe de direction avec le recrutement de Vincent Calcagnile, Frederik Naessens et Mark Van Der Heijden pour diriger respectivement les ventes, l'architecture technique et l'ingénierie dans la région EMOA. Calcagnile, Naessens et Van Der Heijden constituent l'équipe fondatrice de DataToko, une startup axée sur l'automatisation des données et le DataOps, et apportent plus de 50 ans d'expérience combinée à la croissance et à la mise à l'échelle des plateformes, tout en attirant les clients.



Vincent Calcagnile, vice-président des ventes – Calcagnile apporte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la technologie. Il a récemment cofondé DataToko et dirigé les ventes de la start-up axée sur les données. « Je suis ravi de diriger les ventes chez Coalesce et d'aider à mettre la plateforme sur le marché. Dès la seconde où j'ai rencontré l'équipe, j'ai su qu'ils faisaient quelque chose d'unique et que je pouvais les aider à présenter la plateforme à des clients potentiels », a déclaré M. Calcagnile.

– Naessens apporte plus de 20 ans d'expérience en tant qu'architecte technique, ayant récemment co-fondé DataToko. En tant qu'architecte principal, M. Naessens était responsable du développement de la plateforme DataOps et travaillait en étroite collaboration avec les membres de l'équipe et les clients pour stimuler la croissance de la plateforme. « Rejoindre Coalesce à ce stade de croissance est passionnant. Ayant construit une start-up dans le passé, aider la plateforme et la clientèle à se développer sera à la fois un défi et une aventure. Je suis impatient de voir comment la société et la plateforme se développeront dans les années à venir », a commenté M. Naessens. Mark Van Der Heijden, ingénieur principal – Van Der Heijden est un leader expérimenté doté de plus de 15 ans d'expérience dans les entreprises technologiques, ayant notamment été un membre fondateur de l'équipe de DataToko, en tant que leader de l'ingénierie. « Construire des plateformes percutantes qui soutiennent la communauté des données est ma passion. Lorsque j'ai appris ce que Coalesce prévoyait de faire, je savais que je devais en faire partie et je suis tellement heureux de pouvoir le faire avec mes deux cofondateurs de DataToko. Il s'agit d'une phase si passionnante pour rejoindre une entreprise et je suis impatient de travailler avec Armon et l'équipe », a déclaré Van Der Heijden.



Fondée en 2020, l'équipe de Coalesce a construit en toute discrétion un produit révolutionnaire de transformation des données, arrêtant récemment de se cacher pour annoncer un financement initial de 5,92 millions de dollars, ainsi que son outil de transformation des données, qui est devenu disponible pour certains clients de Snowflake.

Coalesce simplifie la modélisation, le nettoyage, la gouvernance et la documentation des données en apportant une architecture produit unique et une flexibilité au paysage de l'analyse. Coalesce est le seul outil de transformation de données à l'échelle de l'entreprise à adopter une approche axée sur le code et pilotée par l'interface graphique déverrouillée par une architecture prenant en compte les colonnes et conçue à partir de zéro. Coalesce vise à améliorer la vie des professionnels des données en les aidant à transformer les données de manière aussi efficace que possible, et à l'échelle.

« Nous sommes ravis d'accueillir Vincent, Frederik et Mark au sein de la famille Coalesce. Ils seront des moteurs de croissance essentiels alors que nous étendons la plateforme et continuons d'attirer des clients dans le monde entier. En plus d'être un groupe extrêmement talentueux, ils ont travaillé ensemble par le passé, ce qui les prépare à démarrer sur les chapeaux de roue en cette période d'hypercroissance pour notre équipe », a déclaré Armon Petrossian, PDG et cofondateur de Coalesce. « Nous avons pour mission d'améliorer radicalement le paysage de l'analyse et nous ne pouvons y parvenir qu'avec une équipe forte et passionnée par notre mission visant à permettre la transformation des données à l'échelle de l'entreprise. »

L'équipe de Coalesce prévoit de se développer en 2022. Pour en savoir plus sur les futures opportunités, veuillez consulter le site https://coalesce.io/ .

À propos de Coalesce

Fondé en 2020, Coalesce est le seul outil de transformation de données destiné à une grande échelle. Son approche axée sur le code avant tout, et pilotée par l'interface graphique, fournit la vitesse, la flexibilité et la gouvernance nécessaires pour automatiser les transformations de données au niveau de l'entreprise. Coalesce vise à améliorer la vie des professionnels des données en les aidant à transformer les données de manière aussi efficace que possible, et à l'échelle. Coalesce est soutenue par 11.2 Capital et GreatPoint Ventures et soutient ses clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://coalesce.io/ .