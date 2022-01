Coalesce zet zwaargewichten uit de branche in ter bevordering van de ontwikkeling van het platform en klantgroei

Dutch French Finnish German Swedish

SAN FRANCISCO, Jan. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coalesce , het datatransformatiebedrijf, heeft vandaag de uitbreiding van zijn leiderschapsteam aangekondigd met de aanwerving van Vincent Calcagnile, Frederik Naessens en Mark Van Der Heijden. Zij zullen respectievelijk de verkoop, technische architectuur en engineering voor de EMEA-regio aansturen. Calcagnile, Naessens en Van Der Heijden zijn het oprichtersteam van DataToko, een op data-automatisering en DataOps gerichte start-up, en brengen gezamenlijk meer dan vijftig jaar aan ervaring mee met het succesvol laten groeien en schalen van platforms en het aantrekken van klanten.



Vincent Calcagnile, vicepresident verkoop – Calcagnile heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied Van technologie. Meest recentelijk was hij medeoprichter van DataToko en stuurde hij de verkoopafdeling aan van deze datagerichte start-up. 'Ik ben dol enthousiast om de verkoop bij Coalesce aan te mogen sturen en te helpen het platform op de markt te brengen. Vanaf het moment dat ik het team ontmoette, wist ik dat ze met iets unieks bezig waren, en dat ik kon helpen het platform onder de aandacht van potentiële klanten te brengen', aldus Calcagnile.

Mark Van Der Heijden, hoofdengineer – Van Der Heijden is een doorgewinterde leidinggevende en heeft meer dan vijftien jaar ervaring bijtechnologiebedrijven. Bovendien is hij een van de oprichters van het DataToko-team, waar hij het engineeringteam aanstuurde. 'Het opbouwen van impactvolle platforms die de datagemeenschap ondersteunen, is mijn passie. Toen ik hoorde wat Coalesce van plan was, wist ik dat ik hier deel van uit moest maken. Daarnaast ben ik zo blij dat ik dit samen met mijn twee mede-oprichters van DataToko kan doen. Dit is echt een spannende fase om bij een bedrijf aan de slag te gaan. Ik kan niet wachten om samen met Armon en het team aan de slag te gaan', aldus Van Der Heijden.



Het Coalesce-team, opgericht in 2020, heeft stilletjes een revolutionair datatransformatieproduct opgebouwd. Daarnaast heeft bedrijf heeft onlangs stealth verlaten en kondigde het behalen van $ 5,92 miljoen aan startkapitaal aan , maar ook zijn datatransformatietool, die nu GA-ready is voor geselecteerde klanten van Snowflake

Coalesce vereenvoudigt het modelleren, opschonen, beheren en documenteren van gegevens door unieke productarchitectuur en flexibiliteit in het analyselandschap te introduceren. Coalesce is de enige tool voor gegevenstransformatie op ondernemingsniveau die een code-first, GUI-gestuurde aanpak hanteert. Het product wordt bovendien ondersteund door een kolombewuste architectuur die vanaf de basis is opgebouwd. Coalesce wil het leven van dataprofessionals verbeteren door hen te helpen data zo efficiënt mogelijk en op grote schaal te transformeren.

'We zijn verheugd om Vincent, Frederik en Mark te verwelkomen in de Coalesce-familie. Ze zullen essentieel zijn bij onze groei naarmate we het platform uitbreiden en wereldwijd klanten blijven aantrekken. Zij zijn niet alleen een buitengewoon getalenteerde groep mensen, maar hebben in het verleden ook samengewerkt. Dit bereidt hen voor om in deze tijd van hypergroei van ons team snel van start te gaan', aldus Armon Petrossian, CEO en mede-oprichter van Coalesce. 'Het is onze missie om het analyselandschap radicaal te verbeteren. We kunnen dat alleen doen met een sterk team dat gepassioneerd is en zich er volledig voor inzet om datatransformaties op ondernemingsniveau mogelijk te maken.'

Het Coalesce-team is van plan om in 2022 door te blijven groeien. Ga voor meer informatie over toekomstige mogelijkheden naar: https://coalesce.io/ .

Over Coalesce

Coalesce, opgericht in 2020, is de enige tool voor gegevenstransformatie die kan worden ingezet op grotere schaal. De code-first, GUI-gestuurde aanpak van de tool biedt de snelheid, flexibiliteit en governance om datatransformaties op ondernemingsniveau te automatiseren. Coalesce wil het leven van dataprofessionals verbeteren door hen te helpen data zo efficiënt mogelijk en op grote schaal te transformeren. Coalesce wordt ondersteund door 11.2 Capital en GreatPoint Ventures en ondersteunt klanten wereldwijd. Voor meer informatie bezoekt u https://coalesce.io/ .