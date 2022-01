Solutions 30 étend son portefeuille de services et sa couverture géographique pour soutenir le développement de la 5G en Pologne

English French

Solutions 30, leader européen des solutions pour les nouvelles technologies, annonce aujourd'hui l'acquisition à 100% de Sirtel Sp. z o.o, spécialiste des services dédiés aux réseaux mobiles en Pologne. Avec cette transaction, Solutions 30 confirme ses ambitions sur le marché polonais, en renforçant sa couverture territoriale et son portefeuille de clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles.

Créée en 1996, Sirtel, spécialisée dans la gestion de programmes de déploiement de réseaux mobiles, travaille avec les principaux équipementiers et acteurs des télécommunications tels que Ericsson, Nokia, Huawei ou Cellnex. Basée à Varsovie, la société opère dans le sud, l'ouest et le centre de la Pologne avec une équipe de 50 techniciens soutenue par des équipes de techniciens partenaires de longue date. Sirtel a réalisé un chiffre d'affaires de près de 3 millions d'euros en 2021 et sera consolidée par l’intégration complète au sein du groupe Solutions 30 à compter du 1er février 2021.

Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la stratégie de Solutions 30 pour accroître son portefeuille de services et se positionner sur le marché de la 5G en Europe. Sirtel va permettre à Solutions 30 d'élargir sa couverture territoriale en Pologne et de construire une nouvelle base de développement dans le secteur des réseaux mobiles, tout comme les acquisitions de Provisiona, Algor et Comvergent l’ont fait en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Wojciech Pomykała, CEO de Solutions 30 Pologne a commenté : « Je suis très heureux d'accueillir les équipes de Sirtel à ce moment clé de notre expansion en Pologne. Nous sommes au-devant d’un déploiement massif de la 5G et une nouvelle extension du développement des réseaux FTTH. Cette acquisition nous donne un avantage concurrentiel supplémentaire, avec des compétences et des actifs additionnels pour renforcer notre position dans le secteur des télécommunications et accroitre notre couverture géographique. »

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

