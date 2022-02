Sharp Canada lance de nouvelles séries d’écrans d’affichage ACL professionnels ultra HD pour les environnements commerciaux

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Electronics du Canada Ltée (SECL), une filiale de Sharp Corporation, présente aujourd’hui les séries de moniteurs ACL professionnels PNHY et PNHS 4 K Ultra HD, qui offrent des solutions de signalisation haute définition éclatantes pour présenter des images plus vraies que nature d’un réalisme incroyable.



Conçus pour les environnements commerciaux et professionnels, les écrans d’affichage professionnels PNHY et PNHS sont offerts en trois formats : classe 55 po (54 5/8 po de diagonale), classe 50 po (49 ½ po de diagonale) et classe 43 po (42 1/2 po de diagonale). La série PNHY présente une luminosité de 500 nits, soit une résolution 11 % plus élevée que celle de la série précédente, la série PNY, et est parfaite pour le commerce de détail, le secteur du vêtement et les zones de réception intérieurs avec un éclairage intense. La série PNHS, qui succède à la série PNR, est encore plus lumineuse, avec une luminosité de 700 nits, parfaite pour les espaces lumineux recevant la lumière directe ou indirecte du soleil, notamment les fenêtres et les lucarnes.

Les deux séries de moniteurs ACL professionnels 4 K Ultra HD offrent une résolution 4K Ultra HD éclatante pour afficher des images fixes et des vidéos réalistes. Ils offrent une installation flexible pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 et peuvent être installés en orientation portrait ou paysage, ainsi que face vers le haut, face vers le bas, ou encore incliné vers l’avant ou vers l’arrière. De plus, ils sont équipés d’un lecteur multimédia intégré, offrant une connectivité USB pour partager facilement des images fixes ou des vidéos sans avoir besoin d’un PC séparé.

« Ces écrans d’affichage sont parfaits pour les établissements hôteliers, les entreprises et les commerces de détail qui cherchent à exceller pour atteindre leur public. La résolution 4K Ultra HD permet aux clients de voir des textures plus subtiles et des détails plus fins dans les photos et les vidéos. La vaste gamme de tailles d’écran fait en sorte que nos clients peuvent maintenant utiliser une technologie et une imagerie uniformes dans une variété d’endroits et d’environnements pour répondre à leurs besoins commerciaux individuels » déclare Rolland Manger, directeur, Ventes et marketing, Sharp Électronique du Canada.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement des séries PNHY et PNHS, car nous continuons d’innover et de faire progresser nos solutions technologiques d’affichage ACL pour servir les environnements professionnels », déclare Alex Litvinov, chef de produit, groupe Solutions visuelles, Sharp Électronique du Canada. « Leur ultra haute définition et leur haute luminosité en font des solutions idéales pour une variété d’environnements commerciaux où l’on veut que les couleurs vives ressortent vraiment de l’écran, afin que le public soit plus informé, plus diverti et plus mobilisé que jamais. »

Les séries de moniteurs ACL professionnels 4 K Ultra HD PNHY et PNHS seront disponibles en février 2022. Cliquez ici pour en savoir plus : https://sharp.ca/fr/products/business-digital-signage

Renseignements pour les médias : Manali Jain, spécialiste principale du marketing de la marque, Sharp Électronique du Canada, Courriel : jainm@sharpsec.com | Direct : 416-357-2914.

