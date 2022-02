Coop Pank AS 2022. aasta jaanuari tulemused

English Estonian

Coop Panga 2022. aasta jaanuari majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas jaanuaris 3000 võrra ja ulatus kuu lõpuks 117 600-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 32%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas jaanuaris 27 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,13 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 26 miljonit ja eraklientide hoiused 5 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 4 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 46%.

Panga laenuportfell kasvas jaanuaris 16 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 970 miljoni euroni. Kodulaenud kasvasid 9 miljonit eurot, ärilaenud 5 miljonit eurot, liising 3 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimine kasvas 0,2 miljonit eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 43%.

Jaanuaris tehti laenude allahindluseid 0,2 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 27% ja tegevuskulud 23%.

Pank teenis jaanuaris 1,5 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 39% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli jaanuaris 15,6%, kulu-tulu suhe 52,8%.





Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Kui varasemalt oleme näinud, et eraisikud ja ärid alustavad aastat rahulikult ning tehinguid sõlmitakse aasta esimesel kuul pigem vähe, siis tänavune jaanuar oli sellest erinev ja üllatas klientide suure aktiivsusega.

Kohalikud ettevõtted ja eraisikud olid jaanuaris aktiivsed nii taotluste esitamisel kui ka tehingute sõlmimisel. See tõi kaasa aasta alguse kohta suure ärimahtude kasvu. Lisaks hoiuste ja laenuportfelli olulisele suurenemisele liitus meiega jaanuaris ka 3000 uut klienti, mis on meie kõigi aegade rekord. See kõik päädis väga korraliku kuukasumiga: 1,5 miljonit eurot, mis on 39% parem tulemus kui oli aasta tagasi.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 117 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Margus Rink

Juhatuse esimees

E-post: margus.rink@cooppank.ee

