Cologix annonce une expansion de plus de 200 MW pour ses nouveaux centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord

Planifie la construction de trois nouveaux centres de données Scalelogix totalisant 1 million de pieds carrés et offrant 200 MW de puissance en Amérique du Nord



Les centres de données Scalelogix répondent à la demande croissante des fournisseurs de services infonuagiques et des grandes entreprises numériques

DENVER, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui son engagement et ses investissements supplémentaires pour accélérer l'expansion de son portefeuille de centres de données hyperscale edge. De plus, Cologix a annoncé un nouveau nom, Scalelogix, pour identifier ses centres de données hyperscale edge. Ce nom reflète la mission de Cologix de fournir des produits et services axés sur le nuage qui font évoluer l'infrastructure numérique pour le marché hyperscale à la périphérie du réseau.

« Alors que nous soutenons les entreprises en croissance de nos clients et continuons d'investir dans l'infrastructure numérique qui sous-tend la croissance de l'économie numérique, Cologix étendra de manière agressive son empreinte de centre de données hyperscale edge. Nous allons développer des centres de données Scalelogix sur nos marchés actuels et futurs, en Amérique du Nord, pour répondre à la demande des clients », a déclaré Bill Fathers, chef de la direction et PDG de Cologix. « Nous avons constaté une croissance exponentielle des applications qui doivent être situées à la périphérie des réseaux fixes, de la 5G et du nuage public, et les centres de données Scalelogix sont les seuls capables de répondre à cette demande sur nos marchés. »

Selon l'étude de marché Hyperscale Data Center Market Size & Share Forecast Report 2021—2027 présentée par Global Marketing Insight, Inc., le marché des centres de données hyperscale devrait atteindre une valorisation de 60 milliards de dollars d'ici 2027. Le rapport indique en outre que le marché des centres de données hyperscale a dépassé les 20 milliards de dollars en 2020 et devrait augmenter son TCAC de 15%, de 2021 à 2027, en raison de la croissance de la 5G, des appareils IdO et de l'utilisation croissante des services en ligne dans le monde.



Portefeuille des centres de données Scalelogix

Les centres de données Scalelogix sont stratégiquement situés, avec des hôtels et des annexes sur les campus de Cologix, et hautement personnalisables et interconnectés avec un accès à l'écosystème dense de Cologix comptant plus de 600 réseaux à travers l'Amérique du Nord et 29 accès directs aux fournisseurs de services infonuagiques, y compris Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloud et Oracle FastConnect.

Cologix exploite actuellement trois centres de données Scalelogix à locataires multiples à Columbus, OH et Montréal, QC, comprenant 440 000 pieds carrés et offrant 60 MW de puissance.

Cologix a annoncé la construction de trois centres de données Scalelogix supplémentaires à Ashburn, VA, Columbus, OH et Silicon Valley, CA, comprenant 1 million de pieds carrés et offrant 200 MW de puissance.

« Scalelogix est la solution de Cologix pour répondre aux besoins croissants de nos clients », a ajouté Fathers. « Avec sa très grande capacité à s'étendre rapidement et son intégration dans la plateforme Cologix, Scalelogix rassemble et connecte l'infrastructure et l'écosystème numériques dont les entreprises d'aujourd'hui ont besoin pour réussir, en tirant parti d'une connexion à haut débit, à latence ultra-faible et d’un accès hautement sécurisé aux réseaux fixes, à la 5G et au nuage public qui permettent d'améliorer les performances des applications et de réduire les coûts de distribution globaux. »

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af722a45-8eed-4abe-998b-e015c49ea3e5/fr