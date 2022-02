English French

NEXANS : TRANSFORMATION RÉUSSIE. EN ROUTE POUR DEVENIR UN « PURE PLAYER » DE L’ELECTRIFICATION

EBITDA, génération de trésorerie ( free cash-flow ) et ROCE exceptionnels grâce à une solide exécution dans toutes les activités en 2021

Grande qualité du carnet de commandes ajusté de l’activité Haute Tension Sous-marine de 2,2 milliards d'euros reflétant un modèle risque-rendement unique

C onformément au nouveau plan stratégique, initiation de l’investissement relatif à l'extension de capacité de l'usine de Halden

Augmentation du b énéfice net à 164 millions d'euros soutenu e par l'augmentation du prix du cuivre

Proposition de dividende de 1 ,2 euro par action contre 0,7 euro en 2020

En ligne avec les engagements RSE et intensification avec à la nomination de Marc Grynberg au poste de " D irecteur du C limat"

Transformation réussie, Nexans clôture le premier chapitre de sa vision « New Nexans » et va de l'avant vers l'électrification en entamant son second chapitre « Winds of Change »





Chiffre d'affaires standard 1 de 6 054 millions d'euros en 2021, en hausse organique 2 de +8,3 % par rapport à 2020, marqué par un quatrième trimestre solide en hausse de +8,5 %, porté par une forte demande, une gestion favorable du mix/prix et une montée en puissance du segment Haute Tension et Projets en fin d'année, en ligne avec le séquencement des projets

Chiffre d'affaires courant de 7 374 millions d'euros en 2021, en hausse organique de +26 % parallèlement à l'inflation du prix du cuivre

EBITDA de 463 millions d'euros et marge d'EBITDA de 7,6 %, en hausse de 157 points de base par rapport à 2020, grâce à une croissance sélective, à une gestion efficace de l'approvisionnement en matières premières et de l'inflation des coûts, et à une réduction de la complexité structurelle grâce au plan de transformation « New Nexans »

Surperformance du ROCE 3 à 16,4 % à fin décembre 2021 malgré les investissements stratégiques

Excellente génération de trésorerie 4 ( free cash-flow ) de 179 millions d'euros, supérieure aux prévisions, grâce au programme de transformation SHIFT, à une gestion stricte du besoin en fonds de roulement et à la priorité donnée à la génération de trésorerie

Bilan robuste , avec une dette nette atteignant un nouveau point bas de 74 millions d'euros (contre 112 millions d'euros en juin 2021) associée à un ratio de levier de 0,2x l'EBITDA, qui soutient l'ambition stratégique 2022-2024 de Nexans

Grande qualité du carnet de commandes ajusté de l'activité H aute T ension S ous-marine de 2,2 milliards d'euros 5 reflétant un modèle risque-rendement exceptionnel, une expérience solide et des actifs de premier ordre qui placent le Groupe en bonne position dans des projets tels que Empire Wind, Moray West et South Fork ou Tyrrhenian Links

Le navire ultramoderne Nexans Aurora et l' usine américaine de Charleston , investissements stratégiques du segment Haute Tension et Projets, opérationnels depuis le quatrième trimestre 2021 ;

et l' , investissements stratégiques du segment Haute Tension et Projets, opérationnels depuis le quatrième trimestre 2021 ; Objectifs 2022 annoncés : EBITDA entre 500 et 540 millions d’euros et génération de trésorerie (free cash-flow) normative entre 150 et 200 millions d'euros





Paris La Défense, le 16 février 2022 – Nexans publie ce jour ses comptes pour lʼannée 2021, arrêtés par le Conseil dʼadministration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 15 février 2022. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : « Nos résultats de l’année 2021 démontrent que nous sommes parfaitement en ligne avec les étapes qui structurent notre vision industrielle à 10 ans « New Nexans », présentée à l’été 2018, et dont nous venons de clore le premier chapitre. Place à présent à la seconde étape, pour transformer le Groupe en un « Pure Player » de l’Electrification présent sur l’ensemble de la chaine de valeur. Nous sommes confiants, nous sommes déterminés. Notre stratégie « Winds of Change » est clairement définie et notre feuille de route parfaitement établie. Nous la suivons pas à pas et aussi rigoureusement qu’au cours des trois dernières années. Nexans repose sur des fondations solides, nous allons saisir la dynamique de la transition énergétique et libérer tout le potentiel de l'entreprise."

CHIFFRES CLÉS DE 2021

(en millions dʼeuros) 2020 2021 Chiffre dʼaffaires métaux courants 5 979 7 374 Chiffre d’affaires standard6 5 713 6 054 Croissance organique -8,6 % +8,3 % EBITDA 347 463 EBITDA en % du chiffre d'affaires standard 6,1 % 7,6 % Marge opérationnelle 193 299 Coûts de réorganisation (107) (58) Autres éléments opérationnels 160 96 Résultat opérationnel 246 338 Résultat financier (54) (101) Impôts (111) (72) Résultat net (part du Groupe) 80 164 Dette nette 179 74 Génération de trésorerie (free cash-flow) 157 179

I. Faits marquants de 2021 et contexte opérationnel général





Solide performance en 2021

En 2021, la croissance régulière de la marge d'EBITDA dans toutes les activités est tirée par la forte reprise de la demande et le levier opérationnel. La marge d’EBITDA a augmenté de +157 points de base par rapport à 2020 pour s’établir à 7,6 % (contre 6,1 %). Cette performance exceptionnelle témoigne de la réussite de la transformation du Groupe basée sur : i) la réduction de la complexité grâce au programme SHIFT Performance ; ii) les réductions de coûts opérées ces trois dernières années ; iii) une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement permettant de contrôler l’inflation des prix des matières premières et l’approvisionnement ; et iv) le maintien de la sélectivité des portefeuilles produits et clients pour favoriser la croissance en valeur.

Cette performance exceptionnelle témoigne de la réussite de la transformation du Groupe basée sur : i) la réduction de la complexité grâce au programme SHIFT Performance ; ii) les réductions de coûts opérées ces trois dernières années ; iii) une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement permettant de contrôler l’inflation des prix des matières premières et l’approvisionnement ; et iv) le maintien de la sélectivité des portefeuilles produits et clients pour favoriser la croissance en valeur. La demande soutenue et la priorité donnée à la sélectivité stimulent une croissance saine du carnet de commandes, en hausse de +22 % par rapport à décembre 2020.

Finalisation de la transformation « New Nexans » 2019-2021

Le Groupe a finalisé son plan de transformation « New Nexans » 2019-2021 dans le cadre duquel il a déployé, pendant trois ans, son programme interne SHIFT Performance et réduit ses coûts fixes. Les résultats sont extrêmement positifs, puisque Nexans a dépassé ses objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie : l’EBITDA a progressé de +205 millions d’euros sur la période, hors Covid-19 et impacts conjoncturels, contre +175 millions d’euros initialement prévus ; la rentabilité des Capitaux Employés (ROCE), attendue à 15,5 %, a atteint 16,4 % en 2021 ; la génération de trésorerie (free cash-flow) cumulée s’établit à 361 millions d’euros, contre 200 millions d’euros initialement prévus.

Le leadership de Nexans dans l’activité Haute Tension sous-marine et Projets s’est traduit au cours de l’année par l’obtention de nombreux contrats dans différentes zones géographiques qui viennent renforcer la qualité du carnet de commandes ajusté de 2,2 milliards d’euros dans le domaine de l’activité sous-marine. Parallèlement, le navire Nexans Aurora et l’usine de Charleston aux États-Unis, désormais pleinement opérationnels, ont contribué comme prévu à la progression de la performance au quatrième trimestre.





« Winds of change » 2022-2024 : poursuite de l’électrification

Convaincu que son statut de généraliste deviendra à terme une faiblesse plutôt qu’une force, Nexans a annoncé, lors de la journée investisseurs qui s’est tenue le 17 février 2021, son ambition de devenir un pure player de l’électrification, de la phase initiale de production jusqu’au consommateur final, en passant par la transmission et la distribution de l’énergie. Durant l’année, le Groupe a commencé à mettre en place les fondations de ses trois principaux piliers :

Simplifier pour amplifier : Nexans a annoncé sa première opération de fusion-acquisition en cohérence avec son ambition stratégique de devenir un pure player de l’électrification. Le Groupe a signé un accord d’achat d’actions avec Xignux en vue d’acquérir Centelsa, un fabricant de câbles de premier plan implanté en Colombie et spécialisé dans les activités Bâtiment et Réseaux de distribution d’énergie. Centelsa a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 250 millions de dollars en 2020 et affiche une valeur d’entreprise de 225 millions de dollars. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022. Parallèlement, les processus de cession ont progressé, le Groupe a franchi une première étape avec la séparation des entités, tout en continuant à se concentrer sur des candidats à l'acquisition ciblés.

: Nexans a annoncé sa première opération de fusion-acquisition en cohérence avec son ambition stratégique de devenir un pure player de l’électrification. Le Groupe a signé un accord d’achat d’actions avec Xignux en vue d’acquérir Centelsa, un fabricant de câbles de premier plan implanté en Colombie et spécialisé dans les activités Bâtiment et Réseaux de distribution d’énergie. Centelsa a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 250 millions de dollars en 2020 et affiche une valeur d’entreprise de 225 millions de dollars. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022. Parallèlement, les processus de cession ont progressé, le Groupe a franchi une première étape avec la séparation des entités, tout en continuant à se concentrer sur des candidats à l'acquisition ciblés. Transformer et innover : Nexans a activement progressé dans la mise en œuvre de la méthodologie SHIFT Prime, grâce à ses nouveaux Design Labs et au renforcement de son organisation Marketing. Le Groupe a intensifié son programme d’innovation avec le lancement et le déploiement à l’échelle mondiale de MOBIWAY UN'REEL et de VIGISHIELD, une solution connectée pour protéger ses clients contre le vol de câbles.

Nexans a activement progressé dans la mise en œuvre de la méthodologie SHIFT Prime, grâce à ses nouveaux Design Labs et au renforcement de son organisation Marketing. Le Groupe a intensifié son programme d’innovation avec le lancement et le déploiement à l’échelle mondiale de MOBIWAY UN'REEL et de VIGISHIELD, une solution connectée pour protéger ses clients contre le vol de câbles. Évoluer pour renforcer la performance : le Groupe a commencé à réduire son exposition à la métallurgie au second semestre.





II. Analyse de 2021 par Métier





CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d’euros)

À cours des métaux standard et

cours de référence du cuivre de 5 000 €/t 2020 2021 Croissance organique 2021 vs

2020 Croissance organique T4 2021 vs T4 2020 Haute Tension et Projets 699 796 +9,3 % +57,9 % Bâtiment et Territoires 2 422 2 491 +3,3 % +3,9 % Industrie et Solutions 1 210 1 366 +13,7 % +14,5 % Télécommunication et Données 393 320 +6,1 % +8,0 % Autres 989 1 081 +14,0 % -18,9 % Total Groupe 5 713 6 054 +8,3 % +8,5 %

EBITDA PAR MÉTIER

(en millions d’euros) 2020 2021 2021 vs

2020 2020

Marge d’EBITDA 2021

Marge d’EBITDA Haute Tension et Projets 105 143 +35,6 % 15,1 % 17,9 % Bâtiment et Territoires 128 187 +46,1 % 5,3 % 7,5 % Industrie et Solutions 84 119 +42,1 % 6,9 % 8,7 % Télécommunication et Données 29 37 +25,5 % 7,5 % 11,5 % Autres 1 (22) n/a n/a n/a Total Groupe 347 463 +33,4 % 6,1 % 7,6 %

| HAUTE TENSION ET PROJETS : Fort rattrapage au quatrième trimestre ; le carnet de commandes ajusté de 2,2 milliards d’euros de l’activité sous-marine offre une bonne visibilité

Le chiffre d’affaires standard de l’activité Haute Tension et Projets s’établit à 796 millions d’euros en 2021, en hausse de +9,3 % par rapport à 2020 grâce à un quatrième trimestre vigoureux, conformément aux prévisions. La croissance ressort à +57,9 % au quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020, reflétant le séquencement des projets, l’opération simultanée des navires câbliers Nexans Aurora et Skagerrak, ainsi que la poursuite de la montée en puissance de l’usine de câbles sous-marins haute tension de Charleston, officiellement inaugurée par le Groupe en novembre, à la suite de sa transformation.

En adéquation avec les principes d’exécution irréprochable, des progrès ont été réalisés de manière irréprochable, sans problème d'exécution, sur le projet d’interconnexion Crète-Attique, ainsi que sur les projets ECPI de fermes éoliennes en mer de Seagreen et Dolwin6 qui associent la production de câbles haute tension sous-marins et terrestres à des services d’ingénierie et d’installation.

Le carnet de commandes ajusté de l’activité sous-marine7 s’établit à 2,2 milliards d’euros à fin décembre 2021, en hausse de +59 % par rapport à fin décembre 2020. L’activité d’appels d’offres est restée robuste, tant pour les interconnexions que pour les projets éoliens. Bénéficiant de son modèle EPCI clé en main, de ses actifs de pointe et de son solide savoir-faire technique et d’exécution, le Groupe a remporté un important contrat de plus de 650 millions d’euros pour le projet de liaison Tyrrhenian consistant à construire un nouveau corridor électrique pour relier la Sicile et la Sardaigne au réseau continental italien ; la fourniture d’une solution de câbles d’exportation destinée au parc éolien offshore Moray West au large de la côte écossaise ; et la fourniture de câbles sous-marins d’exportation pour le parc éolien de South Fork, première livraison prévue dans l’accord-cadre conclu par le Groupe pour fournir à Ørsted et Eversource jusqu’à 1 000 km de câbles sous-marins haute tension aux États-Unis.

L’EBITDA ressort à 143 millions d’euros, en hausse de +35,6 % par rapport à 2020, reflétant le séquencement des projets ainsi que la montée en puissance de l’usine Charleston et du navire Nexans Aurora en fin d’année.

| BÂTIMENT ET TERRITOIRES : Le programme SHIFT Performance et la sélectivité accroissent la marge d’EBITDA

Le chiffre d’affaires du segment Bâtiment et Territoires s’élève à 2 491 millions d’euros à cours des métaux standard en 2021, en hausse organique de +3,3 % par rapport à 2020, reflétant la sélectivité et une reprise dans la plupart des zones géographiques, notamment en Europe, et une bonne orientation des marchés finaux. Le chiffre d’affaires augmente de +3,9 % au quatrième trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020.

L’EBITDA a progressé de +46,1 % pour atteindre 187 millions d’euros, contre 128 millions d’euros en 2020, avec une marge d’EBITDA robuste de 7,5 %. Cette augmentation de 222 points de base de la marge reflète un solide contrôle des prix et le déploiement des programmes SHIFT Prime et Performance visant à se concentrer sur la croissance sélective et les produits et services à valeur ajoutée.

Au cours de l’année, la reprise de la demande dans le segment Bâtiment a été soutenue dans toutes les zones géographiques, portée par une croissance sélective des volumes à l’appui de la rentabilité. L’activité d’appels d’offres du segment Territoires (Réseau de distribution d’énergie) a été robuste grâce au renouvellement de contrats-cadres en Europe, et soutiendra l’activité en 2022 et au-delà. La dynamique du segment a été positive en Amérique du Sud tout au long de l’année, et l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré une reprise au quatrième trimestre.

Les tendances observées sur l’ensemble de l’exercice, par zone géographique, sont les suivantes :

L’activité en Europe a augmenté de +4,7 % en 2021 par rapport à 2020, portée par une reprise post-Covid-19 soutenue dans l’activité Bâtiment dans la plupart des pays, tandis que la demande est restée stable dans le segment Réseau de distribution d’énergie, dans un contexte de renouvellement de contrats. La performance a été portée par une sélectivité continue, un suivi en temps réel de l’inflation des prix des matières premières, et le déploiement des innovations lancées au cours de l’année.

a augmenté de +4,7 % en 2021 par rapport à 2020, portée par une reprise post-Covid-19 soutenue dans l’activité Bâtiment dans la plupart des pays, tandis que la demande est restée stable dans le segment Réseau de distribution d’énergie, dans un contexte de renouvellement de contrats. La performance a été portée par une sélectivité continue, un suivi en temps réel de l’inflation des prix des matières premières, et le déploiement des innovations lancées au cours de l’année. Le chiffre d’affaires en Amérique du Sud a enregistré un rebond de +17,5 % au cours de l’année, bénéficiant d’une demande robuste dans tous les pays où opère le Groupe. La forte progression de la rentabilité a été soutenue par le succès du déploiement des programmes SHIFT.

a enregistré un rebond de +17,5 % au cours de l’année, bénéficiant d’une demande robuste dans tous les pays où opère le Groupe. La forte progression de la rentabilité a été soutenue par le succès du déploiement des programmes SHIFT. L’ Asie-Pacifique est demeurée stable à -0,4 % en 2021 par rapport à 2020 et enregistre une hausse de +14,5 % au quatrième trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. La Nouvelle-Zélande a été en croissance tout au long de l’année, grâce au rattrapage de la demande, tandis que l’Australie souffre d’une base de comparaison défavorable liée à la forte dynamique observée au premier semestre 2020.

est demeurée stable à -0,4 % en 2021 par rapport à 2020 et enregistre une hausse de +14,5 % au quatrième trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. La Nouvelle-Zélande a été en croissance tout au long de l’année, grâce au rattrapage de la demande, tandis que l’Australie souffre d’une base de comparaison défavorable liée à la forte dynamique observée au premier semestre 2020. L’Amérique du Nord a enregistré une baisse de -23,2 % en 2021, en raison de la fermeture de l’usine américaine de Chester en juin 2020, découlant de l’analyse du programme SHIFT. À données comparables, le chiffre d’affaires a augmenté de +16,5 % par rapport à 2020, porté par une forte demande dans le secteur de la construction au Canada, reflétant la solide position de Nexans.

a enregistré une baisse de -23,2 % en 2021, en raison de la fermeture de l’usine américaine de Chester en juin 2020, découlant de l’analyse du programme SHIFT. À données comparables, le chiffre d’affaires a augmenté de +16,5 % par rapport à 2020, porté par une forte demande dans le secteur de la construction au Canada, reflétant la solide position de Nexans. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont progressé de +11,3 % reflétant un niveau d’activité élevé en Asie Centrale et Afrique du Nord-Ouest qui a plus que compensé la baisse enregistrée au Liban, où la situation géopolitique reste très incertaine pour les mois à venir.





| INDUSTRIE ET SOLUTIONS : La performance robuste est soutenue par les Harnais automobiles et l’activité d’Automatisme industriel

Le chiffre d’affaires du segment Industrie et Solutions ressort à 1 366 millions d’euros à cours des métaux standard en 2021, en croissance organique de +13,7 % par rapport à 2020, porté par une forte reprise des activités Harnais automobiles et Automatismes durant l’année. L’EBITDA enregistre une hausse de +42,1 % pour s’établir à 119 millions d’euros, contre 84 millions d’euros à la même période de l’année précédente, et la marge d’EBITDA est également en nette progression à 8,7 % contre 6,9 % en 2020 grâce au renforcement de la sélectivité.

L’activité Automatisme industriel enregistre une nette augmentation (+43,3 % par rapport à 2020), stimulée par la demande en Europe et en Asie. Le chiffre d’affaires des Infrastructures et matériels ferroviaires est en léger repli de -4,3 % par rapport à 2020 en raison du recul de la demande en Asie. Des signes de reprise ont été observés tout au long de l’année dans l’activité Aérospatial et Défense ( +10,0 % par rapport à 2020). Le chiffre d’affaires de l’activité des Fermes éoliennes s’inscrit en baisse (-22,2 % par rapport à 2020).

L’activité Harnais automobiles affiche une forte progression de +23,9 % en 2021. Le chiffre d’affaires atteint un niveau record grâce à un premier semestre solide, reflétant des parts de marché croissantes malgré un léger impact de la pénurie de semi-conducteurs chez les clients.

| TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DONNÉES : Bonne progression de la rentabilité grâce au programme SHIFT qui permet de dégager une marge d’EBITDA de 11,5 % en 2021, contre 7,5 % en 2020

Le chiffre d’affaires de l’activité Télécommunications et Données s’élève à 320 millions d’euros à cours des métaux standard en 2021, en hausse organique de +6,1 % par rapport à 2020 (hors Berk-Tek cédé au troisième trimestre 2020) et de +8,0 % au quatrième trimestre 2021 grâce au rebond de la demande. L’EBITDA progresse de +25,5 % à 37 millions d’euros en 2021, traduisant l’attention portée à la rentabilité, qui a plus que compensé l’effet de base lié à la cession de Berk-Tek. En conséquence, la marge d’EBITDA progresse nettement à 11,5 % contre 7,5 % en 2020.

Le segment Câbles et systèmes LAN enregistre un rebond organique de +17,3 % en 2021 par rapport à 2020, tirant parti de la reprise en Asie et en Europe.

Le segment Infrastructures Télécom est en baisse de -0,2 % en 2021, malgré une amélioration séquentielle au cours de l’année. La pression sur les prix a été atténuée par les mesures de compétitivité et une plus grande sélectivité des marchés.

Le chiffre d’affaires de l’activité Télécommunications spéciales (sous-marines) a poursuivi sa lancée, en hausse de +11,9 % depuis le début de l’année grâce à l’exécution du carnet de commandes.

| AUTRES

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre et comprend les coûts de structure centraux ne pouvant être affectés à d’autres segments et notamment l’impact de la norme IFRS 16 pour les actifs non dédiés à des activités, affiche en 2021 un chiffre d’affaires de 1 081 millions d’euros à cours des métaux standard, en hausse de +14,0 % par rapport à 2020, principalement grâce à la forte demande de fils de cuivre en Amérique du Nord, tandis que le Groupe a commencé à réduire les ventes externes de cuivre au cours du second semestre. Le segment enregistre une baisse de -18,9 % au quatrième trimestre, reflétant le suivi et la réduction continus des ventes externes de cuivre par le Groupe. L’EBITDA est de -22 millions d’euros en 2021, contre 1 million d’euros en 2020.

III. Succès du plan « New Nexans » 2019-2021





Le Groupe a finalisé son plan de transformation « New Nexans » et a dépassé les attentes. Au cours des trois années du plan, les équipes ont mis en œuvre des mesures de réduction des coûts pour soutenir la rentabilité du Groupe dans le contexte de la pandémie de Covid-19. SHIFT, sa méthodologie interne de transformation, a permis à Nexans d’améliorer la conversion de la trésorerie et de réduire la complexité. L’attention particulière portée à la bonne gestion du besoin en fonds de roulement opérationnel et la sélectivité du portefeuille clients pour toutes les opportunités commerciales et les projets clé en main sont désormais intégrées par les opérations pour améliorer la rentabilité dans l’ensemble des activités.

Sur les trois années du plan, l’EBITDA a progressé de 382 millions d’euros compensant un impact négatif de 177 millions d'euros lié à la pression sur les prix et à l'inflation des coûts :

les initiatives de réduction des coûts ont permis d’atteindre 215 millions d’euros, dépassant l’objectif initial de 210 millions d’euros ;

le déploiement du programme de transformation SHIFT a contribué à réduire la complexité, à améliorer la conversion de la trésorerie et à éliminer les « Value Burners » tout en augmentant le nombre de « Profit Drivers ». L’impact positif sur l’EBITDA s’élève à 111 millions d’euros contre 100 millions d’euros prévus initialement ;

les mesures visant à accroître la valeur, principalement concentrées sur l’activité Haute tension sous-marine, ont eu un effet positif sur l’EBITDA de 56 millions d’euros, supérieur à l’objectif initial de 55 millions d’euros.





Analyse du résultat net et autres agrégats financiers

(en millions d’euros) 2020 2021 Marge opérationnelle 193 299 Effet Stock Outil 42 106 Coûts de réorganisation (107) (58) Autres produits et charges opérationnels

Dont dépréciations nettes dʼactifs 120

(21) (9)

(15) Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées (2) (1) Résultat opérationnel 246 338 Résultat financier (54) (101) Impôts (111) (72) Résultat net des activités poursuivies 80 164 Résultat net (part du Groupe) 78 164

La marge opérationnelle ressort à 299 millions d’euros, soit 4,9 % du chiffre d’affaires standard (contre 3,4 % en 2020).

Le Groupe a clôturé l’exercice avec un résultat opérationnel de 338 millions d’euros, contre 246 millions d’euros en 2020. Les principales variations sont les suivantes :

L’effet « Stock Outil » représente un produit de 106 millions d’euros en 2021, contre un produit de 42 millions d’euros en 2020, et reflète la forte hausse des prix moyens du cuivre sur la période, principalement au premier semestre 2021, où il représentait déjà un produit de 75 millions d’euros.

représente un produit de 106 millions d’euros en 2021, contre un produit de 42 millions d’euros en 2020, et reflète la forte hausse des prix moyens du cuivre sur la période, principalement au premier semestre 2021, où il représentait déjà un produit de 75 millions d’euros. Les charges de réorganisation s’élèvent à 58 millions d’euros en 2021 contre 107 millions d’euros en 2020. En 2021, ce montant comprend une dépréciation de 8 millions d’euros de certaines immobilisations corporelles irrécouvrables de l’usine de Chester aux États-Unis, fermée en 2020, ainsi que 14 millions d’euros de coûts au titre du programme « New Nexans », essentiellement lié au projet de réorganisation des activités du Groupe en Europe annoncé en janvier 2019. Les autres charges de réorganisation pour 35 millions d’euros proviennent principalement des nouvelles actions lancées au cours de la période, ainsi que de la conversion de l’usine de Charleston aux États-Unis.

s’élèvent à 58 millions d’euros en 2021 contre 107 millions d’euros en 2020. En 2021, ce montant comprend une dépréciation de 8 millions d’euros de certaines immobilisations corporelles irrécouvrables de l’usine de Chester aux États-Unis, fermée en 2020, ainsi que 14 millions d’euros de coûts au titre du programme « New Nexans », essentiellement lié au projet de réorganisation des activités du Groupe en Europe annoncé en janvier 2019. Les autres charges de réorganisation pour 35 millions d’euros proviennent principalement des nouvelles actions lancées au cours de la période, ainsi que de la conversion de l’usine de Charleston aux États-Unis. Les dépréciations nettes d’actifs représentent une charge de 15 millions d’euros en 2021, contre une charge de 21 millions d’euros en 2020. En 2021, les pertes de valeur concernent des immobilisations corporelles au Liban. En 2020, les dépréciations étaient principalement liées à certaines immobilisations corporelles individuelles en Amérique du Sud et à la dépréciation de l’activité métallurgique en Allemagne, dans le cadre du processus de cession en cours à cette époque.

représentent une charge de 15 millions d’euros en 2021, contre une charge de 21 millions d’euros en 2020. En 2021, les pertes de valeur concernent des immobilisations corporelles au Liban. En 2020, les dépréciations étaient principalement liées à certaines immobilisations corporelles individuelles en Amérique du Sud et à la dépréciation de l’activité métallurgique en Allemagne, dans le cadre du processus de cession en cours à cette époque. Le profit net sur la cession d’actifs , qui s’établit à 15 millions d’euros en 2021, résulte essentiellement de la cession des actifs immobiliers de Chester à l’issue de la fermeture annoncée en 2020. Le profit net, qui s’établissait à 142 millions d’euros en 2020, résulte essentiellement de la cession de Berk-Tek à Leviton finalisée fin septembre 2020. Il comprend également les coûts résiduels liés à la cession de l'activité allemande de métallurgie au cours du dernier trimestre de l’année.

, qui s’établit à 15 millions d’euros en 2021, résulte essentiellement de la cession des actifs immobiliers de Chester à l’issue de la fermeture annoncée en 2020. Le profit net, qui s’établissait à 142 millions d’euros en 2020, résulte essentiellement de la cession de Berk-Tek à Leviton finalisée fin septembre 2020. Il comprend également les coûts résiduels liés à la cession de l'activité allemande de métallurgie au cours du dernier trimestre de l’année. Les autres produits et charges opérationnels correspondent à une charge nette de 9 millions d’euros, contre un produit net de 120 millions d’euros en 2020. Les principaux éléments sont la dépréciation nette d’actifs et le profit net sur la cession d’actif précitée.





Les charges financières nettes s’élèvent à 101 millions d’euros en 2021 contre 54 millions d’euros en 2020. La hausse est principalement liée à la dépréciation de certains investissements financiers pour 51 millions d’euros, notamment au Liban.

Le résultat net du Groupe ressort à 164 millions d’euros en 2021, contre un résultat net de 80 millions d’euros en 2020. Il correspond à un résultat avant impôt de 237 millions d’euros (contre 192 millions en 2020). La charge fiscale, de 72 millions d’euros, est inférieure à celle de 111 millions d’euros de 2020, qui comprenait un résultat imposable élevé aux États-Unis lié à la cession de Berk-Tek.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 164 millions d’euros en fin de période, contre 78 millions d’euros en 2020.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 1,2 euro par action au titre de l’exercice 2021, en hausse de +71 % par rapport au dividende de 0,70 euro par action de 2020.

La dette nette, en baisse au 31 décembre 2021, s’établit à 74 millions d’euros, contre 179 millions d’euros au 31 décembre 2020, du fait des éléments suivants :

un cash-flow opérationnel de +389 millions d’euros ;

des décaissements pour réorganisation de -99 millions d’euros dont près de 40 % sont liés au plan de réorganisation européen annoncé fin janvier 2019 ;

des décaissements pour investissements de -206 millions d’euros correspondant en majeure partie aux investissements corporels réalisés pour transformer l’usine de Charleston, ainsi que ceux liés à la construction du nouveau navire câblier Nexans Aurora ;

des encaissements nets de +4 millions d’euros au titre d’honoraires de conseil en fusions et acquisitions ;

des flux d’investissement de +20 millions d’euros, dont +10 millions d’euros pour la vente des actifs immobiliers de Chester ;

une diminution du besoin en fonds de roulement de +111 millions d’euros grâce aux efforts déployés pour réduire le volume des stocks et à l’impact positif du recouvrement des créances clients dans le segment Haute Tension et Projets – l’impact de la fluctuation du prix du cuivre sur la dette nette est négligeable ;

des décaissements de -107 millions d’euros liés aux activités de financement, y compris -36 millions d’euros pour le paiement d’intérêts, -30 millions d’euros pour l’acquisition d’intérêts ne donnant pas le contrôle et -32 millions d’euros pour le versement de dividendes ;

un impact négatif de -33 millions d’euros correspondant aux dettes sur loyers futurs ;

un impact positif de +26 millions d’euros du fait des effets de change favorables au cours de l’année.





IV. Perspectives pour 2022





Dans le contexte de succès de son plan de transformation 2019-2021, Nexans est confiant dans sa capacité à maintenir et à améliorer encore la dynamique de sa performance. Le Groupe poursuivra sa stratégie axée sur la croissance en valeur plutôt qu’en volume, s’appuiera sur une forte innovation ainsi que sur ses investissements sur le marché en croissance de l’activité Haute Tension et Projets, et développera des systèmes et solutions porteurs de valeur ajoutée pour ses utilisateurs finaux.

Porté par l’agilité de ses équipes, son ambition d’électrifier le futur et son plan de transformation 2022-2024, Nexans aborde l’année avec confiance et fixe les objectifs suivants pour 2022 :

un EBITDA entre 500 et 540 millions d’euros ;

une génération de trésorerie (free cash-flow) normative8 entre 150 et 200 millions d’euros.

V. Engagements en faveur des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance





En 2021, Nexans a célébré le dixième anniversaire de son département RSE et a accompli des progrès significatifs concernant ses engagements dans le domaine de la responsabilité sociale d’entreprise. Les principales réalisations de l'année sont les suivantes :

intensifier des efforts pour réduire l'empreinte carbone du Groupe (scopes 1, 2 & 3) et contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. Le Groupe a organisé sa deuxième Journée du climat à Stockholm et lancé sa première Planet Week pour les employés ;

favoriser un environnement de travail toujours plus inclusif, avec le réseau Women in Nexans (WiN) et une politique visant à promouvoir la diversité et l'inclusion, notamment des femmes aux postes de direction ;

soutenir le développement de l’électrification à destination des populations défavorisées, partout dans le monde avec la Fondation Nexans ;

adopter la recommandation de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) et réaliser d'une analyse approfondie des risques liés au climat du Groupe.

Le Groupe a lancé son modèle de performance E3 (Environnement, Économie, Engagement), faisant le lien entre performance financière et extra-financière. Pour gérer et renforcer cette approche systématique, un nouveau poste a été créé et Olivier Chevreau a été nommé Directeur du Développement Durable.

Le Groupe a également renforcé sa gouvernance d'entreprise avec la nomination de Marc Grynberg en tant que directeur chargé du suivi des questions climatiques et environnementales ("Directeur du Climat"). Le Directeur Climat assistera le Comité de Stratégie et de Développement Durable et le Conseil d'administration, en promouvant, facilitant et pilotant la prise en compte des considérations climatiques et environnementales dans la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Ses missions sont décrites en détail dans le Règlement intérieur du Conseil.

Le Conseil d'administration a également proposé à l'Assemblée générale annuelle de 2022 le renouvellement du mandat d'administrateur d'Anne Lebel et a décidé, sous réserve de sa nomination en tant qu'administrateur par l'Assemblée générale annuelle, de la reconduire dans ses fonctions d'administrateur indépendant principal et de présidente du Comité des nominations et de la gouvernance et du Comité des rémunérations.

VI. Faits marquants de la période postérieurs au 31 décembre





Le 12 janvier, Nexans a reçu, en vertu d’un accord-cadre signé précédemment, une première commande portant sur la fabrication d’environ 110 km de câbles sous-marins haute tension destinés au parc éolien offshore de South Fork, une co-entreprise entre Ørsted et Eversource.

Le 24 janvier, Nexans a fourni à la ferme solaire de La Loma des infrastructures complètes pour l’interconnexion des systèmes de conversion de l’énergie solaire. Pilotée par la société Enel Green Power, la ferme solaire aura une capacité de 187 MW et produira 420,5 GWh par an pendant 20 ans.

Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe sur lequel sont disponibles les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.

1 Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants (cours de référence de 5 000 €/t et de 1 200 €/t respectivement).

2 Le chiffre d’affaires de l’année 2020 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux standard, retraité des effets de change et de périmètre. Sur le chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux standard, les effets de change s’élèvent à 38 millions d’euros, et les effets de périmètre à -158 millions d’euros.

3 Marge opérationnelle sur 12 mois divisée par les capitaux employés, hors provision anti concurrence.

4 Avant fusions et acquisitions et opérations de capital.

5 Carnet de commandes de l’activité sous-marine ajusté des contrats sécurisés non mis en vigueur.

6 Standard cuivre de 5 000 € la tonne.

7 Carnet de commandes de l’activité sous-marine ajusté des contrats sécurisés non mis en vigueur.

8 Génération de trésorerie hors dépenses d'investissement stratégiques, la cession d'actifs corporels, l'impact des fermetures d'activités et dans l'hypothèse d'un remboursement de l'impôt sur les projets en fonction du taux d'achèvement.

