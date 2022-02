Sidetrade remporte aux Etats-Unis le plus important contrat de son histoire

French English

Sidetrade annonce avoir conclu un accord avec un géant américain des services informatiques marquant ainsi le plus important marché de son histoire. Le contrat représente un montant de prises de commandes de 4,2 millions de dollars sur une durée initiale de trois ans.



Sidetrade enregistre dès ce premier trimestre 2022, la signature d’un contrat d’envergure mondiale d’une durée initiale de trois ans avec une société américaine spécialisée dans le conseil stratégique en technologie et la délivrance de services IT critiques. Cotée au NYSE et appartenant au « Fortune 500 global technology services », cet acteur est présent dans 70 pays, comptabilise plus de 130 000 collaborateurs et accompagne la transformation digitale des plus grandes entreprises privées et organisations publiques dans le monde.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards de dollars, la maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement, et en particulier des délais de paiement clients, était devenu un enjeu crucial pour ce groupe qui avait mis la sécurisation et l’accélération de la génération de cash-flow au cœur de ses objectifs financiers depuis plusieurs années. Sidetrade va équiper tous les collaborateurs en charge du processus Order-to-Cash, et en particulier ceux au sein de leurs quatre centres de services partagés. La plateforme Augmented Cash de Sidetrade avec Aimie , la technologie d’Intelligence Artificielle, remplacera partout dans le monde une autre solution américaine utilisée actuellement par le groupe.

Ce nouveau contrat, le plus important de l’histoire de Sidetrade, s’inscrit pleinement dans le plan de croissance Fusion100, qui a notamment pour objectif d’intégrer le Top 3 des acteurs sur le continent Nord-américain. Dans la continuité de ses prises de commandes record du quatrième trimestre 2021 et de la progression de 16% de ses activités SaaS1, Sidetrade – avec ce nouveau contrat- pulvérise son record de prises de commandes SaaS sur un seul client avec une valeur totale de 4,2 millions de dollars de revenus d’abonnement (« Annual Recurring Revenue ») sur trois ans.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Nous sommes fiers d’accompagner un géant américain dans son projet de transformation pour accélérer sa génération de cash-flow. Être sélectionné par un acteur de référence du conseil IT est une formidable reconnaissance de la valeur de Sidetrade, de sa technologie et de ses équipes.

Dans un contexte concurrentiel, notre avance technologique en matière d’Intelligence Artificielle a été déterminante face à nos deux principaux challengers américains. Après Expedia, Tech Data et XPO, cette signature emblématique propulse Sidetrade comme un acteur de référence de l’Order-to-Cash sur le marché américain et renforce l’exécution de notre plan stratégique Fusion100, quelques mois seulement après le démarrage de nos activités aux Etats-Unis ».

Sidetrade aborde l’exercice 2022 avec confiance, une vision claire pour son avenir et des moyens à la hauteur de ses ambitions.





Prochaine publication

Résultats annuels 2021 : 26 avril 2022 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de plus de 5 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat ou encore Bidfood.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.











1 Cf. communiqué de presse « Chiffre d’Affaires annuel » du 25.01.2021









Pièce jointe