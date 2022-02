American Humane lance le Prix international Wolfgang Kiessling pour la conservation des espèces

German French

WASHINGTON, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les animaux du monde entier sont confrontés à ce que les scientifiques appellent une « sixième extinction de masse », avec jusqu'à un million d'espèces en danger prévisible de disparition à jamais, des efforts extraordinaires pour préserver les créatures de la Terre sont plus vitaux que jamais – tout comme les scientifiques, chercheurs et défenseurs qui consacrent leur vie à ces efforts.



Pour récompenser ceux qui apportent un changement positif significatif à la pratique, à la théorie et à la recherche en matière de conservation, American Humane, la première organisation nationale de protection des animaux du pays, est aujourd'hui fière de lancer le Prix International Wolfgang Kiessling pour la conservation des espèces. Ce prix a été créé en hommage à Wolfgang F. Kiessling, fondateur du Loro Parque et leader mondialement reconnu dans le domaine de la conservation, et sera décerné chaque année.

« Il n'y a tout simplement pas d'objectif plus élevé que celui de protéger et préserver l'actif le plus précieux de notre planète : la vie animale. C'est pour moi un immense honneur et un grand plaisir de décerner ce prix à ceux qui ouvrent la voie dans le domaine de la conservation », a déclaré Wolfgang Kiessling, président et fondateur du Loro Parque et de la Loro Parque Foundation.

Le comité du Prix international Wolfgang Kiessling sera dirigé par Wolfgang Kiessling, Christoph Kiessling, Cybell Kiessling, le Dr Javier Almunia, le Dr Robin Ganzert et Brad Andrews. D'autres dirigeants de la fondation de M. Kiessling Foundation et des membres de sa famille pourraient intégrer le comité en cas de besoin. Le comité étudiera et votera pour les candidats, avant de choisir celui qui recevra le Prix Kiessling et une subvention de 80 000 USD afin de poursuivre ses travaux visant à apporter des contributions significatives à l'application pratique, à la recherche et à la théorie de la protection des espèces.

« Wolfgang Kiessling est un conservationniste de renom et le fondateur du Loro Parque, l'une des institutions zoologiques les plus respectées au monde pour sa beauté, l'excellence de ses installations et son travail incroyable pour sauver des espèces au bord de l'extinction », a commenté le Dr Robin Ganzert, président-directeur général d'American Humane. « Nous sommes ravis d'établir ce prestigieux prix de la conservation en son honneur et espérons inspirer des générations d'autres conservationnistes à poursuivre son héritage de leadership. »

Fondé en 1972 par Wolfgang Kiessling, le Loro Parque a été initialement créée comme un paradis pour les perroquets et n'en comptait que 150 spécimens au moment de son ouverture. Situé sur l'île de Tenerife de l'archipel espagnol des Canaries, le parc abrite aujourd'hui plus de 4 000 spécimens de 350 espèces et sous-espèces différentes de perroquets, ce qui démontre son formidable succès dans l'augmentation de la population de perroquets. Le Loro Parque abrite également des flamants, des grues, des pingouins et des cygnes, ainsi que de nombreuses espèces de reptiles, de mammifères et d'animaux marins.

Alors que des milliards d'êtres humains épuisent les ressources de la planète, le Loro Parque joue un rôle essentiel dans l'éducation, la science et la conservation. En 2017, le Loro Parque est devenu le premier zoo d'Europe à recevoir la certification d'American Humane, renforçant ainsi sa reconnaissance en tant que leader mondial du bien-être animal.

Les candidatures seront ouvertes du 15 février au 15 avril 2022 et le lauréat du Prix international Wolfgang Kiessling pour la conservation des espèces sera nommé en mai 2022. Pour en savoir davantage et soumettre leur dossier, les candidats sont invités à consulter le site https://humaneconservation.org/kiessling/.

À propos d'American Humane

American Humane est la première organisation nationale de protection des animaux du pays. Fondée en 1877, American Humane s'engage à assurer la sécurité, la prospérité et le bien-être des animaux, et nos programmes de leadership sont les premiers à servir, à promouvoir et entretenir les liens entre les animaux et les personnes. Pour tout complément d'information ou pour soutenir notre travail, veuillez consulter le site www.americanhumane.org.

