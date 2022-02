Cologix et le Groupe CIM annoncent une coentreprise pour développer le centre de données Scalelogix TOR4

English French

Un locataire principal est confirmé pour le nouveau centre de données ScalelogixSM sur le marché torontois

DENVER et LOS ANGELES, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix et le Groupe CIM ont annoncé aujourd'hui la formation d'une coentreprise pour construire et exploiter TOR4, un centre de données de 50 000 pieds carrés conçu sur mesure, situé à Markham, près du centre-ville de Toronto. La coentreprise a préloué une bonne partie de la superficie de l’installation à un important locataire principal.



Situé à côté du centre de données du 105 Clegg de Groupe CIM, TOR4 offrira 15 MW de puissance et une connectivité diversifiée par fibre noire entre TOR4 et TOR1 de Cologix au 151 Front Street West, le plus grand et le plus important hôtel pour télécommunicateurs au Canada. L'installation Scalelogix TOR4 offrira des options de conception flexibles pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients en matière de mise en place et d’optimisation des opérations, cela en réponse à la demande croissante pour l'accès au nuage à la périphérie du réseau au Canada. Grâce à l'écosystème de Cologix, les clients de Toronto ont accès à plus de 160 réseaux, à plus de 50 fournisseurs de services infonuagiques et à des accès directs vers Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloud et Oracle FastConnect.



« Cologix est un propriétaire et exploitant de centres de données innovant et respecté et un partenaire idéal pour le Groupe CIM alors que nous continuons à étendre notre portefeuille d'infrastructures numériques. CIM a identifié les centres de données comme un secteur avec un potentiel de croissance attrayant et de rendements ajustés selon le risque, et cible des installations, telles que l'installation Scalelogix TOR4, qui offrent une connectivité robuste et une installation bien conçue située dans un emplacement très recherché », a déclaré Avi Shemesh, co-fondateur et directeur principal, Groupe CIM.



Groupe CIM est un propriétaire et un investisseur actif dans le domaine des centres de données à travers l'Amérique du Nord et il élargit son portefeuille grâce à des partenariats avec des leaders expérimentés de l'industrie, tels que Cologix, pour faire de nouvelles constructions ou des acquisitions.



« En exécutant notre stratégie de prélocation Scalelogix consistant à offrir des installations stratégiquement situées ainsi qu'un accès à l’écosystème dense en réseau de Cologix, nous avons rapidement pu confirmer un important locataire principal pour TOR4 », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Avec l'ajout de TOR4, notre nouvelle installation Scalelogix, nous offrons à nos clients plus de 200 réseaux basés au Canada et plus de 600 réseaux à travers l'empreinte nord-américaine de Cologix. »



TOR4 est le septième centre de données Scalelogix et le cinquième centre de données de Cologix à Toronto, le meilleur dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord. Le portefeuille Scalelogix de Cologix comprend maintenant sept centres de données hyperscale edge, actuels et prévus, situés à Ashburn, VA, Columbus, OH, Silicon Valley, CA, Montréal, QC, et Toronto, ON, totalisant 1,5 millions de pieds carrés et offrant 285 MW de puissance.

En plus des infrastructures de communication, telles que les centres de données, le portefeuille croissant de divers actifs d'infrastructure du Groupe CIM comprend l'énergie renouvelable, l'infrastructure numérique, le transport et la gestion de l'eau et des déchets qui soutiennent les communautés métropolitaines en Amérique du Nord. Depuis plus de 25 ans, le Groupe CIM utilise sa vaste expertise pour posséder, développer, repositionner et exploiter des actifs immobiliers, transformer les communautés et créer des environnements dynamiques à travers les Amériques.

À propos de Cologix Inc.



Cologix fournit des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres via ses centres de données hyperscale edge à travers l’Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications hyperscale edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à sales@cologix.com . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

À propos du Groupe CIM

CIM est un propriétaire immobilier et d'infrastructure ainsi qu’un exploitant, prêteur et développeur axé sur le soutien à la communauté. Depuis 1994, CIM a cherché à créer de la valeur dans les projets et à avoir un impact positif sur la vie des personnes dans les communautés à travers les Amériques en réalisant des projets immobiliers et d'infrastructure essentiels pour plus de 60 milliards de dollars. L'équipe diversifiée d'experts de CIM applique ses vastes connaissances et son approche disciplinée à la gestion pratique des actifs immobiliers, de l’enquête préachat requise, aux opérations, en passant par la disposition. CIM s'efforce de faire une différence significative dans le monde en exécutant des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) clés et en améliorant chaque communauté dans laquelle elle investit. Pour plus d'informations, visitez www.cimgroup.com.

Contacts Média:

Pour Cologix :

Krista Shepard

Directrice des communications corporatives

+1.720.739.5396

krista.shepard@cologix.com

Pour Groupe CIM:

Karen Diehl

Diehl Communications pour le Groupe CIM

310-741-9097

karen@diehlcommunications.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14a768a1-c7dc-4334-a04e-3cca2cf212e9