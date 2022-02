Bekaert: Jaarresultaten 2021

English Dutch French

Bekaert levert superieure resultaten en verhoogt rendement voor aandeelhouders

Hoogste omzet en EPS ooit • onderliggende EBIT stijgt met +89% tot € 515 miljoen • toename dividend met +50% • inkoop eigen aandelen tot maximaal € 120 miljoen







Bekaert heeft een nieuwe performantiemijlpaal bereikt in 2021. We boekten aanzienlijke vooruitgang in de implementatie van de bedrijfsstrategie en behaalden een recordomzet, solide margegroei, en de laagste schuldgraad ooit. We verbeterden onze concurrentiepositie dankzij aanhoudend sterke oplevering en commerciële en operationele uitmuntendheid. Zo plukten we de vruchten van businessmixverbeteringen, footprintwijzigingen, en organisatorische efficiëntie. Gedisciplineerde prijszetting en werkkapitaalbeheer waren belangrijke motoren van de sterke performantie in 2021.





Kerncijfers boekjaar 2021

Geconsolideerde omzet van € 4,8 miljard (+28%) en gezamenlijke omzet van € 5,9 miljard (+32%)

Onderliggende EBIT van € 515 miljoen, een stijging met +89%, aan een marge van 10,6% (vs. 7,2%)

EBIT van € 513 miljoen, een verdubbeling tegenover vorig jaar, aan een marge van 10,6% (vs. 6,8%)

Onderliggende EBITDA van € 689 miljoen (+44%), leidend tot een marge op omzet van 14,2% (vs. 12,7%)

Onderliggende ROCE van 23,7%, een bijna-verdubbeling van de performantie in 2020 (12,2%)

EPS van € 7,14 per aandeel of een verdrievoudiging tegenover vorig jaar (€ 2,38)

Gemiddeld werkkapitaal op omzet van 12,6% vergeleken met 16,4% vorig jaar

Nettoschuld van € 417 miljoen, -31% lager dan € 604 miljoen bij jaareinde 2020, resulterend in een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,61, minder dan de helft van vorig jaar (1,26). € 677 miljoen cash ter beschikking aan het einde van de periode na een nettokasvermindering van € 460 miljoen gelinkt aan schuldterugbetalingen, vergeleken met € 940 miljoen bij jaareinde 2020





Ons engagement ten aanzien van aandeelhoudersrendement

De financiële performantie van 2021 en de succesvolle uitvoering van het strategisch plan hebben Bekaerts cashgeneratieperspectieven voor de komende jaren versterkt.

De Raad wil een evenwicht creëren tussen het financieren van toekomstige groei en het verhogen van aandeelhoudersrendement.

• De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2022 een brutodividend van € 1,50 voorstellen, een stijging met +50%.

• Daarnaast heeft de Raad een inkoopprogramma voor eigen aandelen goedgekeurd voor een bedrag van maximaal € 120 miljoen, met opstart in de komende weken. Onder het programma kan Bekaert over een maximale periode van twaalf maanden uitstaande aandelen terugkopen voor een totaalbedrag van ten hoogste € 120 miljoen.

Het doel van het programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming. Alle ingekochte aandelen onder dit programma zullen worden vernietigd.

Dit programma zal uitgevoerd worden onder de voorwaarden die werden goedgekeurd door Bekaerts Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020.

Bekaert zal een beleggingsonderneming aanstellen om de inkoop van aandelen op de open markt uit te voeren tijdens open en gesloten periodes.

Bekaerts referentieaandeelhouder, Stichting Administratiekantoor Bekaert (STAK) en de personen die handelen in onderling overleg met STAK, hebben de onderneming op de hoogte gebracht dat zij de gepaste maatregelen zullen treffen zodat hun stemrechten in Bekaerts aandelenkapitaal het huidige niveau (36,13%) niet overschrijden tegen het einde van het programma.





Vooruitzichten



De sterke prestatie die we in 2021 geleverd hebben en onze vastberadenheid om de waardegroei in doelmarkten verder te versterken, schenken vertrouwen in ons vermogen om ten aanzien van onze strategische prioriteiten op te leveren.



We voorzien verdere omzetgroei gedreven door onze klantgerichte aanpak en go-to-market strategie met een uitgebreid aanbod in innoverende, digitale en duurzame oplossingen.



De onderbrekingen in de globale toeleveringsketen en de transportkostinflatie zullen vermoedelijk aanhouden in 2022. We zullen de kansen blijven benutten van onze aanwezigheid wereldwijd, in de context van de huidige deglobaliseringstrends.



De onzekerheden en instabiliteit waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd en het vroege stadium van het huidige boekjaar, beperken de visibiliteit op de marktevoluties voor 2022.



We bevestigen evenwel onze ambitie om de doelstellingen te bereiken die werden vastgelegd voor de middellange termijn (2022-2026), zoals aangekondigd op 30 juli 2021 naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarresultaten 2021: organische omzetgroei van 3%+ CAGR en onderliggende EBIT-marge van 9-11% doorheen de cyclus.

