Nimitys Martela Oyj:n johtoryhmässä

Kalle Sulkanen on nimitetty Martelan operatiiviseksi johtajaksi (VP Operations) sekä Martelan johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi tehtävässään Martelan toimitusjohtajalle. Sulkanen aloittaa tehtävässään 1.5.2022.



Sulkasella on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus toimitusketjujen hallinnasta ja johtotehtävistä kansainvälisissä pörssiyhtiöissä usealta eri liiketoiminta-alueelta. Hän on työskennellyt mm. Nokialla, YIT’llä ja Peabilla.



”Parhaiden ja joustavimpien työympäristöjen edelläkävijänä, panostamme vahvasti asiakaskokokemuksen parantamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen huomioiden vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa operatiivisella kyvykkyydellä on merkittävä rooli. Kallen vahva osaaminen toimitusketjujen hallinnasta ja kehittämisestä tukevat erinomaisesti Martelan tavoitteita operatiivisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi osana Martelan kasvustrategiaa,” toteaa Martelan toimitusjohtaja Ville Taipale.

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.