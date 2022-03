FirstFarms A/S indfrier toppen af forventningerne til 2021

English Danish

FirstFarms A/S opnår et forbedret og historisk resultat for 2021 som følge af gode markedsforhold for afgrøder og høj effektivitet i alle driftsgrene. EBITDA udgør 114 mDKK, og EBIT udgør 70 mDKK i forhold til udmeldte forventninger om et EBITDA på 100-120 mDKK og et EBIT på 50-70 mDKK, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 23/2021.

Adm. direktør Anders H. Nørgaard siger:

”Vi har evnet at udnytte de rekordhøje priser på afgrøder i 2021 til at optimere indtjeningen på denne driftsgren. Vi er lykkedes med at øge effektiviteten i alle dele af forretningen, samtidig med, at vi har vores omkostninger under kontrol.”

FirstFarms' 2021-resultat bliver virksomhedens hidtil bedste. Regnskabet for 2021 offentliggøres den 23. marts 2022 og præsenteres af Anders H. Nørgaard og Michael Hyldgaard ved et online event gennem HC Andersen Capital den 25. marts 2022.

Situationen i Ukraine:

FirstFarms’ produktioner i Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet og Rumænien er ikke berørt af situationen i Ukraine. Vi følger selvfølgelig udviklingen nøje.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

