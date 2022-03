English Danish

Date 07.03.2022

Share buy-back programme - week 09

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 2 March 2022, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 105,500 835.78 88,174,590 28 February 2022 6,000 820.70 4,924,200 01 March 2022 5,799 807.51 4,682,750 02 March 2022 03 March 2022 7,000 783.03 5,481,210 04 March 2022 7.000 766,78 5.367.460 Total under the share buy-back programme 131,299 827.35 108,630,210

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

819,354 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 2.8 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 27 819 XCSE 20220228 9:00:02.489000 27 818 XCSE 20220228 9:02:46.190000 26 822 XCSE 20220228 9:05:28.476000 27 821 XCSE 20220228 9:05:47.494000 27 819 XCSE 20220228 9:06:52.982000 28 818 XCSE 20220228 9:08:15.656000 27 819 XCSE 20220228 9:11:31.920000 28 818 XCSE 20220228 9:11:33.670000 27 817 XCSE 20220228 9:11:34.547000 27 820 XCSE 20220228 9:20:05.743000 3 821 XCSE 20220228 9:21:16.218000 24 821 XCSE 20220228 9:21:16.218000 26 824 XCSE 20220228 9:22:51.453000 50 825 XCSE 20220228 9:23:34.740000 3 825 XCSE 20220228 9:23:34.740000 27 825 XCSE 20220228 9:24:17.160000 18 825 XCSE 20220228 9:27:00.073000 8 825 XCSE 20220228 9:27:00.073000 19 825 XCSE 20220228 9:31:43.212000 26 826 XCSE 20220228 9:33:51.980000 28 826 XCSE 20220228 9:34:28.266000 26 825 XCSE 20220228 9:35:30.136000 26 825 XCSE 20220228 9:36:31.789000 28 824 XCSE 20220228 9:36:48.220000 26 823 XCSE 20220228 9:36:58.521000 27 822 XCSE 20220228 9:38:32.023000 26 817 XCSE 20220228 9:41:40.070000 6 817 XCSE 20220228 9:43:54.471000 53 819 XCSE 20220228 9:48:55.222000 26 818 XCSE 20220228 9:49:46.424000 26 818 XCSE 20220228 9:49:46.424000 23 818 XCSE 20220228 9:51:03.553000 4 818 XCSE 20220228 9:51:03.553000 27 818 XCSE 20220228 9:54:44.558000 27 818 XCSE 20220228 9:57:25.116000 21 817 XCSE 20220228 9:58:08.956000 55 822 XCSE 20220228 10:10:22.188000 52 821 XCSE 20220228 10:11:28.993000 24 821 XCSE 20220228 10:14:26.348000 52 821 XCSE 20220228 10:15:56.458000 27 820 XCSE 20220228 10:16:35.083000 26 820 XCSE 20220228 10:17:41.644000 27 821 XCSE 20220228 10:22:16.543000 27 821 XCSE 20220228 10:22:16.543000 27 821 XCSE 20220228 10:24:13.501000 50 822 XCSE 20220228 10:28:28.867000 29 822 XCSE 20220228 10:28:28.867000 4 821 XCSE 20220228 10:29:53.087000 24 821 XCSE 20220228 10:29:53.087000 26 819 XCSE 20220228 10:31:37.091000 26 817 XCSE 20220228 10:37:05.887000 20 816 XCSE 20220228 10:37:30.650000 8 816 XCSE 20220228 10:37:30.650000 21 815 XCSE 20220228 10:43:36.576000 106 816 XCSE 20220228 10:54:27.392000 27 816 XCSE 20220228 10:54:27.392000 27 816 XCSE 20220228 10:54:49.735000 27 818 XCSE 20220228 11:10:52.303000 54 818 XCSE 20220228 11:10:52.303000 26 817 XCSE 20220228 11:13:22.998000 1 817 XCSE 20220228 11:13:22.998000 25 817 XCSE 20220228 11:13:22.998000 26 817 XCSE 20220228 11:15:11.366000 26 816 XCSE 20220228 11:19:54.963000 28 816 XCSE 20220228 11:20:16.156000 23 817 XCSE 20220228 11:22:52.379000 3 817 XCSE 20220228 11:22:52.379000 26 816 XCSE 20220228 11:30:11.995000 10 816 XCSE 20220228 11:30:11.995000 16 816 XCSE 20220228 11:30:11.995000 26 816 XCSE 20220228 11:30:48.982000 28 815 XCSE 20220228 11:37:02.754000 27 815 XCSE 20220228 11:37:02.754000 54 817 XCSE 20220228 11:48:24.696000 200 817 XCSE 20220228 11:48:24.696398 85 817 XCSE 20220228 11:48:24.696449 15 817 XCSE 20220228 11:48:24.696487 27 817 XCSE 20220228 11:52:21.504000 26 817 XCSE 20220228 11:52:57.536000 1 817 XCSE 20220228 11:52:57.536000 53 817 XCSE 20220228 11:57:40.088000 26 817 XCSE 20220228 12:02:07.663000 27 816 XCSE 20220228 12:03:37.312000 26 816 XCSE 20220228 12:09:56.269000 26 815 XCSE 20220228 12:10:02.901000 27 815 XCSE 20220228 12:19:22.678000 28 815 XCSE 20220228 12:19:22.678000 27 814 XCSE 20220228 12:22:28.749000 27 814 XCSE 20220228 12:27:39.930000 28 814 XCSE 20220228 12:27:40.870000 34 815 XCSE 20220228 12:35:52.379000 6 815 XCSE 20220228 12:37:11.912000 7 817 XCSE 20220228 12:46:36.511000 53 818 XCSE 20220228 12:57:42.933000 11 818 XCSE 20220228 12:57:52.742000 20 818 XCSE 20220228 12:57:53.402000 53 818 XCSE 20220228 12:58:05.739000 225 817 XCSE 20220228 12:58:05.739912 75 817 XCSE 20220228 12:58:17.033653 1 820 XCSE 20220228 13:14:46.215000 30 822 XCSE 20220228 13:25:34.578000 80 822 XCSE 20220228 13:31:30.404000 27 821 XCSE 20220228 13:31:30.435000 1 820 XCSE 20220228 13:31:49.278000 26 820 XCSE 20220228 13:38:45.017000 15 820 XCSE 20220228 13:52:02.335000 78 821 XCSE 20220228 13:58:32.679000 54 820 XCSE 20220228 13:58:45.614000 27 820 XCSE 20220228 13:59:13.166000 26 821 XCSE 20220228 14:07:57.772000 25 821 XCSE 20220228 14:07:57.772000 22 820 XCSE 20220228 14:23:15.907000 5 820 XCSE 20220228 14:23:15.907000 27 820 XCSE 20220228 14:23:15.907000 15 820 XCSE 20220228 14:23:15.907000 12 820 XCSE 20220228 14:23:15.907000 28 819 XCSE 20220228 14:29:11.536000 27 819 XCSE 20220228 14:29:11.536000 53 818 XCSE 20220228 14:33:38.110000 27 818 XCSE 20220228 14:33:38.110000 26 817 XCSE 20220228 14:34:03.979000 27 816 XCSE 20220228 14:40:08.061000 28 816 XCSE 20220228 14:40:08.061000 3 815 XCSE 20220228 14:56:06.636000 79 815 XCSE 20220228 14:56:57.262000 15 816 XCSE 20220228 15:05:44.801000 8 817 XCSE 20220228 15:12:55.652000 3 821 XCSE 20220228 15:15:40.209000 128 821 XCSE 20220228 15:15:49.447000 131 821 XCSE 20220228 15:15:55.843000 40 821 XCSE 20220228 15:26:33.501000 15 821 XCSE 20220228 15:26:33.501000 15 820 XCSE 20220228 15:26:50.947000 137 821 XCSE 20220228 15:33:37.432000 27 820 XCSE 20220228 15:33:37.497000 79 822 XCSE 20220228 15:41:10.608000 26 824 XCSE 20220228 15:52:31.905000 27 824 XCSE 20220228 15:54:04.284000 28 824 XCSE 20220228 15:54:04.284000 39 824 XCSE 20220228 15:56:45.791000 8 824 XCSE 20220228 15:56:45.791000 27 824 XCSE 20220228 15:57:37.431000 26 824 XCSE 20220228 15:58:38.433000 26 823 XCSE 20220228 16:02:00.664000 26 823 XCSE 20220228 16:02:00.664000 1 823 XCSE 20220228 16:02:00.664000 26 823 XCSE 20220228 16:02:00.664000 54 823 XCSE 20220228 16:02:00.837000 4 822 XCSE 20220228 16:06:04.983000 27 822 XCSE 20220228 16:06:04.983000 27 822 XCSE 20220228 16:06:04.983000 28 822 XCSE 20220228 16:06:04.983000 55 822 XCSE 20220228 16:09:36.028000 28 822 XCSE 20220228 16:09:36.028000 27 822 XCSE 20220228 16:09:36.028000 1 822 XCSE 20220228 16:15:06.647000 1 824 XCSE 20220228 16:17:50.792000 14 824 XCSE 20220228 16:17:51.412000 27 825 XCSE 20220228 16:18:08.861000 10 825 XCSE 20220228 16:18:08.861000 60 825 XCSE 20220228 16:18:08.861000 41 825 XCSE 20220228 16:18:08.861000 34 825 XCSE 20220228 16:18:08.861000 46 825 XCSE 20220228 16:18:08.861000 9 825 XCSE 20220228 16:18:08.861000 26 825 XCSE 20220228 16:20:56.540000 1 825 XCSE 20220228 16:20:56.540000 80 825 XCSE 20220228 16:24:24.763000 26 825 XCSE 20220228 16:24:24.763000 25 826 XCSE 20220228 16:29:19.524000 75 826 XCSE 20220228 16:29:19.524000 8 826 XCSE 20220228 16:29:19.524000 6 827 XCSE 20220228 16:30:25.767000 30 830 XCSE 20220228 16:35:22.686000 84 830 XCSE 20220228 16:35:22.686000 20 830 XCSE 20220228 16:35:22.686000 50 830 XCSE 20220228 16:35:22.686000 54 831 XCSE 20220228 16:36:07.544000 80 831 XCSE 20220228 16:38:39.201000 26 831 XCSE 20220228 16:38:39.359000 26 829 XCSE 20220228 16:39:26.413000 27 828 XCSE 20220228 16:40:24.209000 117 828 XCSE 20220228 16:41:09.842018 14 818 XCSE 20220301 9:00:43.990000 12 818 XCSE 20220301 9:00:43.990000 24 823 XCSE 20220301 9:03:34.064000 27 823 XCSE 20220301 9:03:34.064000 26 827 XCSE 20220301 9:05:29.087000 26 826 XCSE 20220301 9:05:39.274000 52 824 XCSE 20220301 9:10:37.842000 26 824 XCSE 20220301 9:10:37.864000 28 823 XCSE 20220301 9:10:57.818000 28 820 XCSE 20220301 9:14:08.211000 26 818 XCSE 20220301 9:15:08.368000 26 818 XCSE 20220301 9:18:27.884000 28 817 XCSE 20220301 9:20:51.152000 26 817 XCSE 20220301 9:20:51.202000 26 816 XCSE 20220301 9:22:37.542000 27 814 XCSE 20220301 9:25:58.835000 11 814 XCSE 20220301 9:28:12.226000 17 814 XCSE 20220301 9:28:12.226000 77 816 XCSE 20220301 9:39:09.683000 27 815 XCSE 20220301 9:39:09.723000 27 814 XCSE 20220301 9:41:54.871000 28 813 XCSE 20220301 9:48:33.813000 20 813 XCSE 20220301 9:48:33.813000 7 813 XCSE 20220301 9:48:33.813000 27 813 XCSE 20220301 9:48:33.813000 28 810 XCSE 20220301 9:53:15.345000 3 810 XCSE 20220301 9:53:15.345000 24 810 XCSE 20220301 9:53:15.345000 26 810 XCSE 20220301 9:54:17.350000 52 810 XCSE 20220301 10:07:10.691000 54 809 XCSE 20220301 10:08:52.187000 27 809 XCSE 20220301 10:08:52.187000 19 809 XCSE 20220301 10:11:52.825000 4 809 XCSE 20220301 10:11:52.842000 3 809 XCSE 20220301 10:11:52.846000 28 807 XCSE 20220301 10:12:17.724000 27 807 XCSE 20220301 10:15:44.875000 28 807 XCSE 20220301 10:21:20.388000 27 807 XCSE 20220301 10:21:20.388000 27 806 XCSE 20220301 10:22:27.260000 26 803 XCSE 20220301 10:24:40.698000 27 800 XCSE 20220301 10:27:23.562000 14 800 XCSE 20220301 10:41:51.012000 66 800 XCSE 20220301 10:41:51.012000 16 799 XCSE 20220301 10:42:21.006000 10 799 XCSE 20220301 10:42:21.006000 18 799 XCSE 20220301 10:50:06.406000 26 798 XCSE 20220301 10:50:57.048000 53 798 XCSE 20220301 10:50:57.048000 51 797 XCSE 20220301 10:57:47.371000 26 799 XCSE 20220301 11:01:05.735000 27 799 XCSE 20220301 11:01:06.767000 27 798 XCSE 20220301 11:01:55.680000 50 798 XCSE 20220301 11:01:55.680446 50 798 XCSE 20220301 11:01:55.680500 120 798 XCSE 20220301 11:01:55.680525 27 799 XCSE 20220301 11:05:11.161000 50 799 XCSE 20220301 11:05:11.161709 10 799 XCSE 20220301 11:05:22.957572 40 799 XCSE 20220301 11:05:23.130613 50 799 XCSE 20220301 11:05:28.870832 50 799 XCSE 20220301 11:05:28.870886 25 799 XCSE 20220301 11:05:28.870964 14 799 XCSE 20220301 11:05:28.870993 11 799 XCSE 20220301 11:05:28.871065 50 799 XCSE 20220301 11:05:28.871105 35 799 XCSE 20220301 11:05:28.871183 26 799 XCSE 20220301 11:05:28.915000 15 799 XCSE 20220301 11:05:28.915216 50 799 XCSE 20220301 11:05:28.915261 24 799 XCSE 20220301 11:05:28.915328 26 799 XCSE 20220301 11:06:14.229909 50 799 XCSE 20220301 11:06:14.229967 50 799 XCSE 20220301 11:06:14.251453 2 799 XCSE 20220301 11:06:50.686027 28 799 XCSE 20220301 11:06:50.706617 28 800 XCSE 20220301 11:12:38.403000 105 803 XCSE 20220301 11:27:20.335000 6 803 XCSE 20220301 11:28:58.430000 20 803 XCSE 20220301 11:28:58.431000 7 802 XCSE 20220301 11:30:40.801000 20 802 XCSE 20220301 11:30:40.801000 50 802 XCSE 20220301 11:32:47.256047 1 802 XCSE 20220301 11:32:47.256047 58 802 XCSE 20220301 11:32:47.256069 50 802 XCSE 20220301 11:32:47.272753 27 802 XCSE 20220301 11:32:47.273593 23 802 XCSE 20220301 11:32:47.273619 50 802 XCSE 20220301 11:32:47.277699 23 802 XCSE 20220301 11:32:47.293575 2 802 XCSE 20220301 11:36:10.745907 28 802 XCSE 20220301 11:36:18.111000 27 802 XCSE 20220301 11:36:18.111000 16 802 XCSE 20220301 11:36:18.111799 76 807 XCSE 20220301 11:48:28.029000 26 806 XCSE 20220301 11:48:56.073000 26 806 XCSE 20220301 12:09:51.008000 25 806 XCSE 20220301 12:09:51.008000 25 806 XCSE 20220301 12:09:51.008000 13 804 XCSE 20220301 12:22:38.092000 47 805 XCSE 20220301 12:23:44.002000 29 805 XCSE 20220301 12:23:44.002000 4 804 XCSE 20220301 12:27:49.528000 47 804 XCSE 20220301 12:27:49.528000 53 804 XCSE 20220301 12:46:27.024000 1 804 XCSE 20220301 12:46:27.024000 26 804 XCSE 20220301 12:46:27.024000 26 804 XCSE 20220301 12:46:27.024000 46 804 XCSE 20220301 12:46:27.065000 30 804 XCSE 20220301 12:46:27.065000 11 803 XCSE 20220301 12:55:31.322000 15 803 XCSE 20220301 12:55:31.323000 21 803 XCSE 20220301 12:55:31.323000 4 803 XCSE 20220301 12:55:31.323000 16 803 XCSE 20220301 12:55:31.323000 9 803 XCSE 20220301 12:55:31.323000 1 802 XCSE 20220301 13:00:27.802000 26 802 XCSE 20220301 13:00:27.802000 3 803 XCSE 20220301 13:08:34.912000 106 803 XCSE 20220301 13:08:34.933000 4 803 XCSE 20220301 13:08:34.936000 83 803 XCSE 20220301 13:22:52.902000 27 803 XCSE 20220301 13:22:52.902000 1 802 XCSE 20220301 13:23:18.082000 51 806 XCSE 20220301 13:27:37.145000 50 807 XCSE 20220301 13:32:30.291000 1 807 XCSE 20220301 13:32:30.308000 2 809 XCSE 20220301 13:35:40.725000 50 809 XCSE 20220301 13:35:40.725000 4 809 XCSE 20220301 13:35:44.303000 50 809 XCSE 20220301 13:35:44.303000 26 808 XCSE 20220301 13:41:12.065000 10 808 XCSE 20220301 13:49:34.732000 81 809 XCSE 20220301 13:54:31.114000 26 809 XCSE 20220301 13:54:31.196000 11 809 XCSE 20220301 14:01:44.253000 15 809 XCSE 20220301 14:03:03.654000 11 809 XCSE 20220301 14:03:03.655000 16 808 XCSE 20220301 14:21:39.040000 11 808 XCSE 20220301 14:21:39.040000 51 809 XCSE 20220301 14:22:45.412000 27 811 XCSE 20220301 14:28:55.523000 27 813 XCSE 20220301 14:36:11.961000 28 812 XCSE 20220301 14:36:33.503000 27 813 XCSE 20220301 14:43:36.344000 26 813 XCSE 20220301 14:48:22.730000 27 814 XCSE 20220301 14:59:06.917000 28 815 XCSE 20220301 15:03:21.739000 27 814 XCSE 20220301 15:06:40.951000 28 814 XCSE 20220301 15:09:15.378000 44 815 XCSE 20220301 15:16:11.493000 53 816 XCSE 20220301 15:32:09.467000 27 816 XCSE 20220301 15:40:30.668000 26 816 XCSE 20220301 15:40:30.668000 8 813 XCSE 20220301 15:41:30.710000 19 813 XCSE 20220301 15:41:30.710000 26 814 XCSE 20220301 15:44:00.385000 1 813 XCSE 20220301 15:44:37.981000 26 813 XCSE 20220301 15:44:37.981000 19 813 XCSE 20220301 15:44:37.981000 6 813 XCSE 20220301 15:44:37.981000 55 813 XCSE 20220301 15:45:23.864000 28 812 XCSE 20220301 15:46:26.253000 26 812 XCSE 20220301 15:46:49.499000 53 815 XCSE 20220301 15:51:14.229000 26 814 XCSE 20220301 15:52:05.097000 76 814 XCSE 20220301 15:59:00.906000 28 815 XCSE 20220301 16:01:05.234000 26 815 XCSE 20220301 16:01:20.702000 27 813 XCSE 20220301 16:09:05.015000 27 813 XCSE 20220301 16:09:05.015000 20 813 XCSE 20220301 16:09:38.120000 6 813 XCSE 20220301 16:09:38.120000 26 812 XCSE 20220301 16:10:18.028000 26 812 XCSE 20220301 16:15:04.468000 12 812 XCSE 20220301 16:20:41.823000 82 814 XCSE 20220301 16:22:49.026000 32 815 XCSE 20220301 16:30:06.564000 27 815 XCSE 20220301 16:30:06.681000 27 815 XCSE 20220301 16:30:23.106000 26 814 XCSE 20220301 16:31:21.277000 26 815 XCSE 20220301 16:34:03.524000 26 815 XCSE 20220301 16:34:03.524000 1 814 XCSE 20220301 16:34:11.634000 26 814 XCSE 20220301 16:34:11.634000 1 813 XCSE 20220301 16:34:11.658000 124 812 XCSE 20220301 16:41:10.595327 26 812 XCSE 20220301 16:41:10.595346 155 807 XCSE 20220301 16:59:57.392693 75 807 XCSE 20220301 16:59:57.392693 69 807 XCSE 20220301 16:59:57.392693 55 785 XCSE 20220303 9:05:08.621000 28 784 XCSE 20220303 9:05:23.574000 34 785 XCSE 20220303 9:11:10.830000 22 785 XCSE 20220303 9:11:10.830000 57 785 XCSE 20220303 9:11:50.636000 28 784 XCSE 20220303 9:11:51.567000 9 783 XCSE 20220303 9:12:51.613000 28 784 XCSE 20220303 9:13:52.348000 27 783 XCSE 20220303 9:14:49.785000 29 783 XCSE 20220303 9:16:17.470000 28 783 XCSE 20220303 9:16:24.455000 55 783 XCSE 20220303 9:20:39.164000 27 782 XCSE 20220303 9:21:15.974000 58 784 XCSE 20220303 9:27:32.452000 27 784 XCSE 20220303 9:30:03.670000 28 784 XCSE 20220303 9:30:03.670000 27 784 XCSE 20220303 9:30:03.670000 1 783 XCSE 20220303 9:30:11.118000 27 783 XCSE 20220303 9:30:11.118000 27 780 XCSE 20220303 9:33:02.241000 12 777 XCSE 20220303 9:35:18.929000 15 777 XCSE 20220303 9:35:18.929000 15 776 XCSE 20220303 9:35:26.113000 14 776 XCSE 20220303 9:35:26.113000 27 774 XCSE 20220303 9:37:37.060000 7 773 XCSE 20220303 9:40:38.171000 48 772 XCSE 20220303 9:41:28.983000 5 771 XCSE 20220303 9:44:44.805000 24 771 XCSE 20220303 9:44:44.805000 10 771 XCSE 20220303 9:44:44.805000 43 771 XCSE 20220303 9:45:19.848000 49 773 XCSE 20220303 9:54:02.674000 27 778 XCSE 20220303 9:58:53.657000 2 777 XCSE 20220303 10:01:09.570000 54 777 XCSE 20220303 10:01:09.570000 56 778 XCSE 20220303 10:02:40.313000 35 778 XCSE 20220303 10:09:45.461000 2 778 XCSE 20220303 10:10:01.261000 28 778 XCSE 20220303 10:11:05.212000 54 780 XCSE 20220303 10:12:58.583000 23 784 XCSE 20220303 10:16:04.623000 19 784 XCSE 20220303 10:16:07.734000 3 784 XCSE 20220303 10:16:07.734000 52 784 XCSE 20220303 10:16:37.802000 32 784 XCSE 20220303 10:16:37.802000 57 783 XCSE 20220303 10:17:44.741000 25 782 XCSE 20220303 10:19:02.265000 27 781 XCSE 20220303 10:20:48.833000 27 781 XCSE 20220303 10:20:48.833000 29 777 XCSE 20220303 10:22:21.298000 20 777 XCSE 20220303 10:22:21.298000 27 778 XCSE 20220303 10:29:26.003000 27 778 XCSE 20220303 10:29:26.003000 2 777 XCSE 20220303 10:37:11.246000 26 777 XCSE 20220303 10:37:42.433000 51 777 XCSE 20220303 10:37:42.433000 4 777 XCSE 20220303 10:37:42.433000 5 778 XCSE 20220303 10:42:45.524000 50 778 XCSE 20220303 10:42:45.541000 50 778 XCSE 20220303 10:53:03.587000 5 778 XCSE 20220303 10:53:03.608000 51 778 XCSE 20220303 10:53:58.905000 5 778 XCSE 20220303 10:53:58.905000 15 780 XCSE 20220303 11:08:00.770000 17 779 XCSE 20220303 11:08:07.721000 56 779 XCSE 20220303 11:08:09.622000 8 779 XCSE 20220303 11:11:43.284000 75 779 XCSE 20220303 11:11:43.284000 18 778 XCSE 20220303 11:11:44.521000 36 778 XCSE 20220303 11:11:44.521000 27 780 XCSE 20220303 11:18:22.780000 67 780 XCSE 20220303 11:18:22.780000 16 780 XCSE 20220303 11:18:22.780000 2 779 XCSE 20220303 11:18:22.825000 29 779 XCSE 20220303 11:19:29.869000 29 778 XCSE 20220303 11:21:07.289000 27 779 XCSE 20220303 11:31:57.409000 81 779 XCSE 20220303 11:31:57.409000 28 778 XCSE 20220303 11:36:52.155000 53 778 XCSE 20220303 11:45:20.109000 18 780 XCSE 20220303 12:06:47.456000 9 780 XCSE 20220303 12:11:03.548000 18 780 XCSE 20220303 12:11:03.548000 53 778 XCSE 20220303 12:11:08.104000 3 778 XCSE 20220303 12:11:08.104000 26 778 XCSE 20220303 12:11:08.104000 1 778 XCSE 20220303 12:11:08.104000 43 777 XCSE 20220303 12:11:08.141000 3 777 XCSE 20220303 12:11:08.142000 12 777 XCSE 20220303 12:11:08.142000 3 777 XCSE 20220303 12:11:08.142000 3 777 XCSE 20220303 12:11:08.142000 29 781 XCSE 20220303 12:15:31.751000 84 782 XCSE 20220303 12:25:38.314000 27 781 XCSE 20220303 12:45:15.206000 81 781 XCSE 20220303 12:45:15.206000 65 783 XCSE 20220303 12:47:19.753000 42 783 XCSE 20220303 12:47:19.753000 25 782 XCSE 20220303 12:50:51.306000 3 782 XCSE 20220303 12:50:51.306000 28 782 XCSE 20220303 12:50:51.306000 27 782 XCSE 20220303 12:51:35.241000 27 784 XCSE 20220303 12:59:47.390000 28 783 XCSE 20220303 13:10:24.886000 56 785 XCSE 20220303 13:26:28.751000 28 785 XCSE 20220303 13:26:31.403000 28 785 XCSE 20220303 13:32:04.465000 55 785 XCSE 20220303 13:42:48.168000 27 786 XCSE 20220303 13:44:41.206000 26 784 XCSE 20220303 14:20:28.016000 27 784 XCSE 20220303 14:20:28.016000 54 784 XCSE 20220303 14:20:28.016000 24 783 XCSE 20220303 14:20:36.180000 2 783 XCSE 20220303 14:20:36.180000 1 783 XCSE 20220303 14:20:36.180000 27 784 XCSE 20220303 14:23:14.005000 53 785 XCSE 20220303 14:32:03.443000 27 784 XCSE 20220303 14:50:03.498000 28 785 XCSE 20220303 15:04:50.203000 19 785 XCSE 20220303 15:17:13.424000 8 784 XCSE 20220303 15:24:04.934000 20 784 XCSE 20220303 15:24:04.934000 10 785 XCSE 20220303 15:34:18.304952 1924 785 XCSE 20220303 15:34:18.304952 10 786 XCSE 20220303 15:34:52.552479 1538 786 XCSE 20220303 15:34:52.552479 26 771 XCSE 20220304 9:00:06.313000 26 769 XCSE 20220304 9:00:57.123000 51 772 XCSE 20220304 9:03:01.165000 25 770 XCSE 20220304 9:05:00.321000 26 770 XCSE 20220304 9:05:00.321000 26 769 XCSE 20220304 9:05:00.345000 26 768 XCSE 20220304 9:05:13.332000 26 772 XCSE 20220304 9:08:55.429000 27 771 XCSE 20220304 9:08:55.538000 53 774 XCSE 20220304 9:12:28.351000 52 775 XCSE 20220304 9:14:37.162000 51 775 XCSE 20220304 9:16:39.126000 51 775 XCSE 20220304 9:18:28.219000 52 775 XCSE 20220304 9:18:54.943000 28 774 XCSE 20220304 9:18:59.761000 27 776 XCSE 20220304 9:22:16.444000 53 780 XCSE 20220304 9:24:59.086000 51 780 XCSE 20220304 9:25:46.366000 44 780 XCSE 20220304 9:27:01.912000 8 780 XCSE 20220304 9:27:01.912000 18 779 XCSE 20220304 9:30:14.024000 28 779 XCSE 20220304 9:30:14.024000 9 779 XCSE 20220304 9:30:14.024000 17 778 XCSE 20220304 9:30:14.048000 9 778 XCSE 20220304 9:30:14.049000 25 772 XCSE 20220304 9:38:06.007000 26 772 XCSE 20220304 9:38:06.007000 25 772 XCSE 20220304 9:38:06.007000 13 771 XCSE 20220304 9:38:06.032000 38 771 XCSE 20220304 9:38:06.052000 26 768 XCSE 20220304 9:42:41.320000 15 768 XCSE 20220304 9:42:41.320000 60 771 XCSE 20220304 9:52:03.884000 44 771 XCSE 20220304 9:52:03.884000 26 771 XCSE 20220304 9:52:03.884000 27 770 XCSE 20220304 9:53:57.843000 1 770 XCSE 20220304 9:53:57.843000 81 770 XCSE 20220304 9:53:57.843000 27 773 XCSE 20220304 9:55:41.452000 28 773 XCSE 20220304 9:55:41.452000 27 772 XCSE 20220304 9:58:26.482000 27 771 XCSE 20220304 9:59:17.759000 27 769 XCSE 20220304 10:01:04.232000 52 767 XCSE 20220304 10:09:22.257000 26 766 XCSE 20220304 10:12:43.539000 52 766 XCSE 20220304 10:12:43.539000 28 765 XCSE 20220304 10:12:45.555000 25 765 XCSE 20220304 10:12:45.555000 27 765 XCSE 20220304 10:12:45.576000 1 764 XCSE 20220304 10:12:46.860000 26 764 XCSE 20220304 10:12:46.860000 28 763 XCSE 20220304 10:15:34.642000 37 764 XCSE 20220304 10:19:24.418000 17 764 XCSE 20220304 10:19:24.418000 27 762 XCSE 20220304 10:19:58.008000 26 760 XCSE 20220304 10:22:51.750000 54 766 XCSE 20220304 10:34:59.726000 27 766 XCSE 20220304 10:34:59.726000 54 768 XCSE 20220304 10:36:21.050000 51 767 XCSE 20220304 10:39:26.771000 54 766 XCSE 20220304 10:39:28.531000 27 765 XCSE 20220304 10:39:57.062000 26 767 XCSE 20220304 10:49:45.058000 25 766 XCSE 20220304 10:53:04.840000 26 766 XCSE 20220304 10:53:04.840000 55 765 XCSE 20220304 10:56:22.692000 27 765 XCSE 20220304 10:56:22.692000 27 764 XCSE 20220304 10:56:22.717000 27 763 XCSE 20220304 11:00:58.748000 54 765 XCSE 20220304 11:05:17.538000 27 764 XCSE 20220304 11:08:04.871000 55 763 XCSE 20220304 11:09:27.451000 27 763 XCSE 20220304 11:09:27.451000 27 763 XCSE 20220304 11:12:16.472000 36 763 XCSE 20220304 11:17:10.776000 27 763 XCSE 20220304 11:20:16.684000 51 763 XCSE 20220304 11:20:16.684000 3 763 XCSE 20220304 11:20:16.684000 27 764 XCSE 20220304 11:42:00.241000 54 764 XCSE 20220304 11:42:00.241000 23 763 XCSE 20220304 11:42:02.103000 54 763 XCSE 20220304 11:42:02.103000 51 763 XCSE 20220304 11:45:15.193000 77 764 XCSE 20220304 11:48:57.114000 45 765 XCSE 20220304 11:50:52.730000 6 765 XCSE 20220304 11:50:52.730000 27 765 XCSE 20220304 11:54:14.171000 26 763 XCSE 20220304 11:55:16.280000 26 762 XCSE 20220304 12:06:26.171000 26 763 XCSE 20220304 12:13:50.772000 27 762 XCSE 20220304 12:14:50.933000 27 762 XCSE 20220304 12:14:50.933000 101 763 XCSE 20220304 12:21:15.564000 9 763 XCSE 20220304 12:21:15.564000 80 761 XCSE 20220304 12:21:59.505000 39 769 XCSE 20220304 12:36:36.466000 14 769 XCSE 20220304 12:36:36.488000 53 770 XCSE 20220304 12:43:37.228000 6 769 XCSE 20220304 12:48:29.966000 55 770 XCSE 20220304 12:58:42.821000 28 770 XCSE 20220304 12:58:42.821000 27 770 XCSE 20220304 12:58:42.821000 1 769 XCSE 20220304 13:06:57.152000 54 769 XCSE 20220304 13:06:57.152000 27 769 XCSE 20220304 13:06:57.152000 27 769 XCSE 20220304 13:06:57.174000 10 769 XCSE 20220304 13:12:07.588000 16 769 XCSE 20220304 13:12:07.588000 27 768 XCSE 20220304 13:15:02.738000 6 767 XCSE 20220304 13:16:37.874000 1 766 XCSE 20220304 13:21:34.354000 8 766 XCSE 20220304 13:21:34.354000 23 765 XCSE 20220304 13:28:02.337000 52 765 XCSE 20220304 13:28:35.230000 3 764 XCSE 20220304 13:31:14.052000 10 767 XCSE 20220304 13:37:03.962000 17 767 XCSE 20220304 13:38:19.614000 66 767 XCSE 20220304 13:38:19.614000 13 766 XCSE 20220304 13:42:51.571000 6 766 XCSE 20220304 13:42:51.571000 14 766 XCSE 20220304 13:42:51.571000 44 767 XCSE 20220304 13:43:32.285000 103 767 XCSE 20220304 13:51:31.261000 52 767 XCSE 20220304 13:55:53.476000 79 768 XCSE 20220304 14:02:11.682000 29 767 XCSE 20220304 14:13:57.595000 27 768 XCSE 20220304 14:29:37.613000 80 768 XCSE 20220304 14:29:37.613000 54 770 XCSE 20220304 14:35:14.232000 26 770 XCSE 20220304 14:35:14.232000 27 770 XCSE 20220304 14:35:14.232000 26 769 XCSE 20220304 14:36:56.177000 26 767 XCSE 20220304 14:47:10.909000 26 767 XCSE 20220304 14:47:10.909000 25 767 XCSE 20220304 14:47:10.909000 27 765 XCSE 20220304 14:55:17.242000 2 765 XCSE 20220304 14:55:17.242000 28 765 XCSE 20220304 14:55:17.242000 77 766 XCSE 20220304 15:04:39.856000 82 765 XCSE 20220304 15:08:13.118000 27 765 XCSE 20220304 15:08:13.118000 27 765 XCSE 20220304 15:08:13.118000 127 766 XCSE 20220304 15:20:29.200000 25 767 XCSE 20220304 15:25:10.324000 24 767 XCSE 20220304 15:26:40.836000 1 767 XCSE 20220304 15:26:40.836000 27 767 XCSE 20220304 15:27:47.485000 21 767 XCSE 20220304 15:28:59.330000 5 767 XCSE 20220304 15:28:59.330000 25 768 XCSE 20220304 15:30:09.332000 14 768 XCSE 20220304 15:31:48.413000 14 768 XCSE 20220304 15:31:48.413000 1 766 XCSE 20220304 15:31:50.928000 104 766 XCSE 20220304 15:31:50.928000 83 766 XCSE 20220304 15:33:01.910000 82 766 XCSE 20220304 15:36:42.019000 76 765 XCSE 20220304 15:40:29.133000 25 765 XCSE 20220304 15:40:29.133000 102 765 XCSE 20220304 15:46:00.014000 34 764 XCSE 20220304 15:46:16.522000 67 764 XCSE 20220304 15:46:16.522000 26 763 XCSE 20220304 15:49:30.371000 27 763 XCSE 20220304 15:49:30.371000 27 763 XCSE 20220304 15:49:30.371000 104 765 XCSE 20220304 15:55:24.886000 11 765 XCSE 20220304 15:55:24.947000 71 765 XCSE 20220304 15:55:24.947000 83 769 XCSE 20220304 16:01:29.138000 26 768 XCSE 20220304 16:03:26.904000 25 768 XCSE 20220304 16:03:26.904000 17 768 XCSE 20220304 16:04:07.314000 11 768 XCSE 20220304 16:04:07.314000 26 764 XCSE 20220304 16:10:32.354000 18 763 XCSE 20220304 16:10:36.117000 8 763 XCSE 20220304 16:10:36.117000 51 763 XCSE 20220304 16:13:15.527000 26 762 XCSE 20220304 16:15:02.560000 27 762 XCSE 20220304 16:15:02.560000 27 761 XCSE 20220304 16:15:22.859000 116 763 XCSE 20220304 16:19:01.166000 48 763 XCSE 20220304 16:19:01.166000 77 763 XCSE 20220304 16:19:03.895000 28 761 XCSE 20220304 16:20:05.638000 27 762 XCSE 20220304 16:21:44.147000 6 762 XCSE 20220304 16:25:38.709000 9 762 XCSE 20220304 16:26:12.321000 27 762 XCSE 20220304 16:26:12.321000 45 762 XCSE 20220304 16:26:12.321000 26 761 XCSE 20220304 16:27:53.396000 55 762 XCSE 20220304 16:34:30.135000 77 764 XCSE 20220304 16:37:28.504000 50 765 XCSE 20220304 16:37:28.526000 26 765 XCSE 20220304 16:39:12.952000 24 765 XCSE 20220304 16:39:54.878000 1 765 XCSE 20220304 16:39:54.878000 2 765 XCSE 20220304 16:39:54.878000 1 763 XCSE 20220304 16:40:37.226000 27 763 XCSE 20220304 16:40:37.226000 20 764 XCSE 20220304 16:43:05.041000 40 764 XCSE 20220304 16:43:05.041000 28 764 XCSE 20220304 16:43:05.041000 16 764 XCSE 20220304 16:43:40.312000 9 764 XCSE 20220304 16:43:40.312000 10 764 XCSE 20220304 16:44:18.667000 15 764 XCSE 20220304 16:44:18.667000 27 763 XCSE 20220304 16:44:35.386000

