Sibros und ACTIA geben Zusammenarbeit bei Hardware und Software der ACU6-Telematikplattform bekannt

SAN JOSE, Kalifornien, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sibros, Anbieter einer Plattform für vernetzte Fahrzeuge, hat heute die Integration seiner Over-the-Air-Firmware-Anwendung (OTA) in die Telematikplattorm ACU6 von ACTI bekannt gegeben, die sich in Produktion befindet und in einer Reihe von Regionen die Segmente PKW, LKW und Motorräder bedient.



Die ACU6-Plattform wird im Mjärdevi Science Park im schwedischen Linköping von ACTIA Nordic AB konstruiert, einem global führenden Unternehmen der Vernetzungstechnik mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bei der Lieferung skalierbarer Telematiklösungen für OEMs der Bereiche Auto, LKW und Offroad aus der ganzen Welt.

Die ACU6 ist die brandneue, hochmoderne Plattform für Telematik-Steuereinheiten (Telematics Control Unit – TCU) von ACTIA, mit fertig implementierbaren Telematikdiensten. Sie wird in drei Konfigurationen angeboten, was die Markteinführung beschleunigt und die größtmögliche Palette der Produktsegmente von OEMs im Bereich Kraftfahrzeuge abdeckt.

Sibros hat die Firmware-Pakete Deep Updater und Deep Logger seiner Deep Connected Platform™ (DCP) in die ACU6 TCU-Hardware von ACTIA integriert und validiert. Die DCP von Sibros ist eine Lösung zur Vernetzung von Fahrzeugen mit der Cloud, die tiefe, sichere und geschützte OTA-Software-Updates, Edge-Datenerfassung und Remote-Befehle für sämtliche eingebetteten ECUs und Sensoren ermöglicht. Die Lösung lässt sich bei Antrieben und Architekturen aller Art einsetzen und erfüllt wichtige Normen und Bestimmungen der funktionalen Sicherheit, Cybersicherheit und des Datenschutzes, darunter ISO 26262 (gemäß ASIL-D zertifiziert von UL), UNECE WP.29 und DSGVO.

OEMs können durch die Nutzung der ACTIA ACU6 TCU-Plattform mit eingebetteten Anwendungen für OTA-Software und -Datenverwaltung von Sibros das Prototyping, die Softwarevalidierung, Tests zur Endabnahme, Qualitätskonformität und Einführung für sämtliche Produkte der vernetzten Mobilität beschleunigen. Zudem setzt die integrierte, gemeinsame Lösung zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten vernetzter Fahrzeuge frei, für die keine weitere Software entwickelt werden muss, darunter:

OTA-Updates und -Kalibrierungen für Software und Firmware aller ECUs

Selektive Datenprotokollierung mit Edge-to-Cloud-Filter und Komprimierung

Remote-Befehle zur Diagnose und von Nutzern für sämtliche Fahrzeugbereiche

Flottenmanagement, vorausschauende Instandhaltung und Analysen

Personalisierung von Fahrzeugen und Upgrades gebührenpflichtiger Funktionen nach dem Kauf

„Die ACU6-Plattform von ACTIA ist eine bewährte und robuste Telematiklösung von einzigartiger Flexibilität, um den neuesten Ansprüchen der Fahrzeugvernetzung in allen Produktsegmenten der Automotive-Branche gerecht zu werden“, sagte Hemant Sikaria, CEO und einer der Gründer von Sibros. „Durch die Integration der OTA-Firmwareprodukte von Sibros in die ACU6 haben wir eine leistungsfähige Kombination geschaffen, die unsere Kunden dabei unterstützt, neue Funktionen vernetzter Fahrzeuge einzuführen, die Zeit zur Vermarktung zu reduzieren und globalen Ansprüchen an Schutz, Sicherheit und Datenschutz zu genügen, und dies als fertiges Paket“, setzte Hemant Sikaria hinzu.

„Als ein führender Anbieter modernster und segmentübergreifender Konnektivitätsplattformen, die von OEMs in mehr als 130 Ländern weltweit eingesetzt werden, und mit derzeit mehr als 7 Millionen Einheiten im täglichen Einsatz, bietet ACTIA eine komplette Palette der Telematikprodukte, die den wachsenden Bedarf softwaredefinierter Fahrzeuge decken“, sagte Christian Sahlén, der CEO von ACTIA Nordic AB. „Die eingebetteten OTA-Lösungen von Sibros bilden eine effektive Ergänzung der ACU6-Plattform, um ein Maximum vernetzter Funktionen im Fahrzeug anbieten zu können. Wir freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit“, setzte Christian Sahlén hinzu.

Informationen über Sibros

Sibros versorgt mit seiner Deep Connected Platform™ das Ökosystem vernetzter Fahrzeuge und ermöglicht so OTA-Softwareupdates, Datenerfassung und Diagnosen für das gesamte Fahrzeug in einem vertikal integrierten System. Die DCP unterstützt Fahrzeugarchitekturen aller Art – vom Verbrennungsmotor über Hybridkonzepte bis zu Elektrofahrzeugen und Antrieben mit Brennstoffzellen – und erfüllt gleichzeitig rigorose Standards bei Schutz, Sicherheit und Konformität. Durch die Vereinigung leistungsfähiger Fahrzeugsoftware mit Datenverwaltungstools in einer Plattform versetzt Sibros OEMs in die Lage, viele hundert Anwendungsfälle vernetzter Fahrzeuge umzusetzen, vom Flottenmanagement über die vorausschauende Instandhaltung und kommerzielle Verwertung der Daten bis zu gebührenpflichtigen Upgrades von Funktionen und darüber hinaus. Weitere Informationen über das Unternehmen aus dem Silicon Valley erhalten Sie unter www.sibros.com.

