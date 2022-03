COMPAGNIE LEBON : chiffre d'affaires 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 9 mars 2022 à 18 heures

Chiffre d’affaires 2021 :

Reprise progressive de l’activité des métiers d’exploitation

Chiffre d'affaires (M€) 31.12.2021 31.12.2020 Variation 12.2021/2020 Variation 12.2021/2019 Immobilier 7,8 26,9 -71% 43% Capital Investissement 0,4 0,4 1% -51% Total secteur financier 8,2 27,3 -70% 31% Hôtellerie (Esprit de France) 21,9 13,1 66% -54% Thermalisme (Sources d'Equilibre) 11,1 7,8 43% 34% Activité patrimoniale 0,3 0,2 4% 5% Total secteur exploitation 33,2 21,2 57% -41% TOTAL COMPAGNIE LEBON 41,4 48,5 -15% -33% chiffres issus de la présentation sectorielle des comptes (IFRS 8)

La Compagnie Lebon développe quatre métiers complémentaires répartis entre le secteur financier (immobilier et capital-Investissement) et le secteur d’exploitation (hôtellerie, thermalisme et activité patrimoniale).

Le chiffre d’affaires du secteur financier, non récurrent, est principalement constitué d’honoraires de gestion, de loyers et de produits de cessions de « stocks » d’immeubles.

Le chiffre d’affaires du secteur d’exploitation, impacté depuis 2020 par la crise sanitaire « Covid », est une donnée significative pour le Groupe.

Faits marquants de l’exercice

Secteur Financier

Dans l’Immobilier, le chiffre d'affaires est lié à la cession d’une partie du stock du portefeuille Straw. Pour mémoire, la cession de l’actif d’Oberkampf en 2020 avait permis au métier d’afficher un chiffre d’affaires de près de 27 m€. Le chiffre d'affaires du Capital Investissement reste stable par rapport à 2020 et correspond aux honoraires perçus sur les investissements gérés par la société de gestion Paluel-Marmont Capital.

Secteur Exploitation

Le secteur exploitation a été impacté au premier semestre 2021 par la situation sanitaire et les restrictions prolongées pour freiner la propagation de la Covid.

Dans l’hôtellerie, le lancement des campagnes de vaccination et la levée progressive des différentes mesures ont permis une reprise de l’activité à partir de mai 2021, plus fortement marquée sur les mois de septembre et octobre, mais stoppée en décembre par la vague Omicron.

Le chiffre d’affaires d’Esprit de France est en progression de 66% sur un an, mais l’activité est toujours en retrait par rapport à 2019, année de référence pour le secteur.

Dans le thermalisme, les stations de Brides-les-Bains et d’Allevard ont pu rouvrir à partir de la mi-mai 2021, ce qui représente un décalage de près de 2 mois par rapport à une ouverture habituelle. Après deux exercices perturbés, le chiffre d’affaires de l’activité progresse et atteint 11 m€ en 2021.

Le chiffre d’affaires de l’activité patrimoniale correspond aux loyers facturés sur l’immeuble de bureaux, siège social du groupe.

Perspectives 2022

Sur le secteur exploitation, les perspectives 2022 restent liées à l’évolution de la crise sanitaire et à la reprise du tourisme et des déplacements internationaux dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre l’Occident et la Russie. Plusieurs projets initiés avant la crise « Covid », notamment de travaux, ont repris afin de consolider nos activités hôtelières et thermales et de poursuivre leur développement.

Le rapprochement de la Compagnie Lebon et de la société de capital investissement Re-Sources Capital, annoncé en février dernier, marque le souhait du groupe de se renforcer dans le private equity de proximité et d’accompagner des dirigeants de sociétés à fort potentiel dans leur développement aux côtés de souscripteurs connaissant leur secteur et leur écosystème.

La Compagnie Lebon compte sur la diversité de ses activités, l’engagement de ses équipes et le soutien de ses actionnaires pour se développer et renouer avec la croissance.

Procha i ns rendez - vou s d e co mm un i ca ti o n f i nan c i èr e

Publication des résultats annuels 2021 : 30 mars 2022 après la fermeture de la Bourse

Réunion de présentation des résultats annuels 2021 : 1er avril 2022

Assemblée générale annuelle : 25 mai 2022

Publication des résultats semestriels 2022 : 21 septembre 2022 après fermeture de la Bourse

Réunion de présentation des comptes semestriels 2022 : 22 septembre 2022

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur d’exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes, Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

Contact i nvestisseurs et analystes

Compagnie Lebon - Anne-Sophie CAUX - as.caux@compagnielebon.fr ; Axelle Nigg - a.nigg@compagnielebon.fr

Contact médias

Image Sept - Claire Doligez - cdoligez@image7.fr

