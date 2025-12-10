COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres novembre 2025

 COMPAGNIE LEBON

PROGRAMME DE RACHAT
           
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON      
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025
           
Opérations du mois de :novembre-25       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39163 3,34%
           
Solde au 31/10/2025, date de la dernière déclaration :    44 841  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :     1 372  
Nombre de titres vendus dans le mois :     578  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois        
Nombre de titres annulés dans le mois :        
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


03/11/2025GILBERT DUPONTVente64Liquidite95,0531 €6 083,4000 € 
03/11/2025GILBERT DUPONTAchat68Rachat94,7765 €6 444,8000 € 
04/11/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite95,7000 €1 914,0000 € 
04/11/2025GILBERT DUPONTAchat9Rachat95,8000 €862,2000 € 
05/11/2025GILBERT DUPONTVente30Liquidite96,0667 €2 882,0000 € 
06/11/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite96,2000 €962,0000 € 
06/11/2025GILBERT DUPONTAchat71Rachat96,2000 €6 830,2000 € 
06/11/2025GILBERT DUPONTAchat2Liquidite96,0000 €192,0000 € 
07/11/2025GILBERT DUPONTAchat70Rachat96,0000 €6 720,0000 € 
07/11/2025GILBERT DUPONTAchat65Liquidite96,0000 €6 240,0000 € 
10/11/2025GILBERT DUPONTAchat38Rachat96,0000 €3 648,0000 € 
10/11/2025GILBERT DUPONTAchat15Liquidite96,0000 €1 440,0000 € 
11/11/2025GILBERT DUPONTVente2Liquidite96,2000 €192,4000 € 
11/11/2025GILBERT DUPONTAchat33Rachat96,0000 €3 168,0000 € 
11/11/2025GILBERT DUPONTAchat100Liquidite96,0000 €9 600,0000 € 
12/11/2025GILBERT DUPONTVente16Liquidite96,2000 €1 539,2000 € 
12/11/2025GILBERT DUPONTAchat33Rachat96,2000 €3 174,6000 € 
12/11/2025GILBERT DUPONTAchat40Liquidite96,0350 €3 841,4000 € 
13/11/2025GILBERT DUPONTAchat35Rachat95,8000 €3 353,0000 € 
13/11/2025GILBERT DUPONTAchat52Liquidite95,4038 €4 961,0000 € 
14/11/2025GILBERT DUPONTVente67Liquidite95,5940 €6 404,8000 € 
14/11/2025GILBERT DUPONTAchat37Rachat96,0000 €3 552,0000 € 
17/11/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite96,0000 €960,0000 € 
17/11/2025GILBERT DUPONTAchat37Rachat96,0000 €3 552,0000 € 
17/11/2025GILBERT DUPONTAchat100Liquidite94,8660 €9 486,6000 € 
18/11/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite93,8000 €1 876,0000 € 
18/11/2025GILBERT DUPONTAchat34Rachat94,0000 €3 196,0000 € 
18/11/2025GILBERT DUPONTAchat53Liquidite93,0604 €4 932,2000 € 
19/11/2025GILBERT DUPONTVente60Liquidite91,9600 €5 517,6000 € 
19/11/2025GILBERT DUPONTAchat35Rachat91,8000 €3 213,0000 € 
20/11/2025GILBERT DUPONTVente97Liquidite92,4742 €8 970,0000 € 
20/11/2025GILBERT DUPONTAchat36Rachat92,2000 €3 319,2000 € 
20/11/2025GILBERT DUPONTAchat16Liquidite91,8000 €1 468,8000 € 
21/11/2025GILBERT DUPONTVente16Liquidite93,3375 €1 493,4000 € 
21/11/2025GILBERT DUPONTAchat36Rachat93,2000 €3 355,2000 € 
21/11/2025GILBERT DUPONTAchat20Liquidite93,2000 €1 864,0000 € 
24/11/2025GILBERT DUPONTVente40Liquidite95,0000 €3 800,0000 € 
24/11/2025GILBERT DUPONTAchat36Rachat95,0000 €3 420,0000 € 
25/11/2025GILBERT DUPONTVente15Liquidite95,2000 €1 428,0000 € 
25/11/2025GILBERT DUPONTAchat9Rachat95,0000 €855,0000 € 
26/11/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite95,0000 €1 900,0000 € 
27/11/2025GILBERT DUPONTVente79Liquidite95,9190 €7 577,6000 € 
27/11/2025GILBERT DUPONTAchat36Rachat96,6000 €3 477,6000 € 
27/11/2025GILBERT DUPONTAchat117Liquidite94,1453 €11 015,0000 € 
28/11/2025GILBERT DUPONTVente12Liquidite92,6333 €1 111,6000 € 
28/11/2025GILBERT DUPONTAchat56Rachat93,4000 €5 230,4000 € 
28/11/2025GILBERT DUPONTAchat83Liquidite92,5301 €7 680,0000 € 
