Martela Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu

Martela Oyj:n vuoden 2021 vuosikertomus on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä.



Katsaus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tämän pörssitiedotteen liitteenä, sekä PDF- että XHTML-muodossa, ja se on saatavilla myös Martelan kotisivuilla osoitteessa www.martela.fi.





Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

