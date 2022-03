Årsrapport 2021

English Danish

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 10. marts 2022 behandlet og godkendt årsrapporten for 2021.



År 2021 i hovedtræk:

En nettoomsætning på 719,3 mio. kr. mod 477,7 mio. kr. sidste år (51%)

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 86,6 mio. kr. mod -41,8 mio. kr. sidste år

Et resultat før skal på -47,6 mio. kr. mod -185,1 mio. kr. sidste år

Resultat før skat justeret for ikke ordinære poster er 120,2 mio. kr. højere end sidste år

Et besøgstal på 2.398.000 mod 1.628.000 (47%) sidste år





Tivolis rammebetingelser har i 2021 været væsentlig påvirket af coronapandemien. De omfattende samfundsrestriktioner for at nedbringe smittetrykket i Danmark har påvirket Tivolis forretning markant i længere perioder og bl.a. medført forbud mod større forsamlinger, krav om corona-pas og mundbind, markant nedgang i internationale turister samt tvangslukning sidst på året.



Forventninger til 2022

De omfattende samfundsrestriktioner grundet coronapandemien har påvirket Tivolis forretning markant i 2020 og 2021 og bl.a. medført tvangslukning samt antals- og afstandsrestriktioner på en række sociale og kulturelle arrangementer. Herudover har coronapandemien negativt påvirket antallet af internationale turister i Danmark, som historisk har udgjort ca. 35% af Tivolis gæster.

Tivolis forventninger for 2022 forudsætter, at rammebetingelserne vil være betragtelig forbedret i forhold til 2020 og 2021, således at Tivolis aktiviteter kan afvikles uden restriktioner og at Tivoli kan åbne som planlagt den 8. april 2022. Forventningerne er baseret på en væsentlig resultatfremgang i driften, og at turisterne gradvist vender tilbage til København og dermed Tivoli. Der er dermed tale om et år med forventning om fremgang, hvor Tivoli gradvist forudsætter at komme tilbage til historiske gæstetal og forbedret økonomi. Der er dog fortsat en væsentlig usikkerhed forbundet med timingen i dette.

Baseret på ovenstående forventer Tivoli en omsætning i niveauet 800-900 mio. kr. for 2022. Dette er væsentligt højere end i 2021, men ca. 20% under det historiske niveau og dermed forventes et underskud for 2022, men dog en væsentlig resultatfremgang i forhold til 2021.

Adm. direktør Susanne Mørch Koch udtaler om resultatet for 2021 og til forventningerne til 2022:

”Restriktionerne blev i slutningen af sommersæsonen lempet og dette kunne ses på både stigende gæstetal og omsætning i efteråret. Vi lancerede i 2021 en lang række nyheder og da restriktionerne blev lempet kvitterede gæsterne med høj gæstetilfredshed over den leverede Tivoli-oplevelse og lagde samtidigt et historisk højt forbrug. Det er vi meget stolte over og taknemmelige for. For 2022 forventer vi et forbedret aktivitetsniveau der dog fortsat forventes at ligge under det historiske niveau.”

Nye bestyrelsesmedlemmer

Som adviseret på generalforsamlingen sidste år udtræder Ulla Brockenhuus-Schack og Mads Lebech af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller i stedet Marie Nipper, direktør Copenhagen Contemporary, og Gregers Wedell-Wedellsborg, adm. direktør Matas A/S, til nyvalg på Generalforsamlingen den 28. april 2022. Med de to personer sikrer Tivolis bestyrelse sig to nye medlemmer, der har den indsigt og alsidige kompetencer, som Tivoli har brug for.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

