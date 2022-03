Auditikomitee liikme nimetamine

English Estonian

16.03.2022 toimunud Coop Pank AS-i nõukogu koosolekul nimetati alates 16.03.2022 ettevõtte uueks auditikomitee liikmeks Veiko Haavapuu.

Veiko Haavapuu on kogenud finantsekspert ning Coop Eesti Keskühistu juhatuse liige ja finantsdirektor. Varem on Haavapuu töötanud mitmete suurettevõtete ja -organisatsioonide finantsdirektorina nagu näiteks Statoil, Tallink ja Rail Baltica. Veiko Haavapuul on bakalaureusekraad Tallinna Tehnikaülikoolist raamatupidamises ja ärijuhtimises ning ta on õppinud Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise erialal.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 119 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

