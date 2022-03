Genetec présente AutoVu Cloudrunner, un système avancé d’investigation véhicules

English French

MONTRÉAL, 16 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au salon ISC West (stand n° 13062), Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, dévoilera AutoVu CloudrunnerMC (« Cloudrunner »), un nouveau système d'investigation véhicules (VCIS) basé sur le cloud qui détecte, analyse et stocke en toute sécurité des données d’identification de véhicules très précises afin d'appuyer les enquêtes de sécurité publique.



Cloudrunner améliore les projets des services de police au sein des communautés et fournit aux forces de l’ordre, aux associations communautaires et aux équipes de sécurité des campus un moyen fiable d’identifier les véhicules impliqués dans des délits, de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météorologiques. Associé aux notifications de listes de véhicules recherchés et aux fonctionnalités de surveillance en direct, Cloudrunner permet aux agents de localiser les suspects en déplacement, afin qu’ils puissent intervenir immédiatement.

Découvrez Cloudrunner CR-H2 : une nouvelle caméra RAPI solaire haute performance

Cloudrunner se sert des données de véhicules collectées par la toute nouvelle Cloudrunner CR-H2 (« CR-H2 »), une caméra de reconnaissance automatique de plaque d’immatriculation (RAPI) à énergie solaire haute performance. Alimentée par AutoVu MLC (Machine Learning Core ou module d’apprentissage automatique), le moteur d’analyse de reconnaissance de véhicules basé sur le réseau neuronal profond de l’entreprise, la caméra CR-H2 va bien au-delà de la reconnaissance des plaques d’immatriculation. Elle peut identifier la couleur et le type de véhicule, mais aussi fournir des analyses de comportement, telles que l’estimation de la vitesse et le sens de déplacement. Cela permet ainsi aux enquêteurs d’affiner leur recherche, même lorsque les informations sur les plaques d’immatriculation ne sont pas disponibles, ou juste partiellement.

Le CR-H2 est doté de microphones intégrés qui permettront à l’avenir de fournir rapidement aux responsables de la sécurité publique et des forces de l’ordre un ensemble de données sonores, leur offrant ainsi une meilleure connaissance de la situation pour intervenir de manière plus éclairée.

En plus de la CR-H2, le système d’investigation Cloudrunner est également compatible avec les caméras RAPI existantes telles que AutoVuMC SharpV, et il est capable d’intégrer les données RAPI provenant de certaines caméras tierces.

Facilité d’utilisation. Une collaboration facile.

Le système d’investigation Cloudrunner élimine les complexités liées au déploiement d’une solution RAPI haute performance. La caméra CR-H2 fonctionne sans fil sur les réseaux mobiles existants (4G/LTE) et elle est simple à installer, à configurer et à entretenir sans besoin de connaissances spécialisées sur la technologie RAPI. De plus, la caméra peut être installée en quelques minutes, étalonnée et optimisée à distance par un expert de l’équipe Genetec.

Développé depuis le début selon les principes de respect de la vie privée dès la conception et les bonnes pratiques de cybersécurité, Cloudrunner favorise une collaboration responsable entre les intervenants locaux, directement au travers de Cloudrunner ou dans le cadre d’un déploiement plus large de GenetecMC Security Center. Lorsque des preuves pertinentes sont collectées, elles peuvent être partagées rapidement et en toute sécurité via Genetec ClearanceMC, le système de gestion des preuves numériques (SGPN) de l’entreprise.

« Ce système d'investigation véhicules innovant change la donne pour les forces de l’ordre, en les aidant à résoudre des affaires criminelles aujourd’hui et à bâtir des lendemains plus sûrs », déclare Stephan Kaiser, Directeur général d’AutoVu, Genetec Inc. « Comme AutoVu Cloudrunner capture plus de données sur les véhicules et offre des performances supérieures la nuit et à grande vitesse, les enquêteurs ont accès à davantage de preuves, quel que soit le moment où le crime a eu lieu, de jour comme de nuit, qu’il pleuve ou par beau temps. »

Prix et disponibilité

AutoVu Cloudrunner sera disponible en Amérique du Nord auprès de Genetec et de son réseau de revendeurs agréés en juin 2022. L’abonnement annuel, simple et abordable, comprend à la fois le matériel et les logiciels, et il est proposé au PDVR de 2 495 $ par an. Comme le système est géré dans le cloud, Cloudrunner permet aux clients d’adapter ses dimensions à leurs besoins, mais aussi d'ajouter automatiquement de nouvelles fonctionnalités dès qu’elles sont disponibles.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse. Genetec développe également des solutions et des services dans le cloud, conçus pour améliorer la sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de revendeurs, d’intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

