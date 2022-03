Atos garantit une diffusion efficace et sécurisée des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022

English French

Record historique pour les Jeux d’hiver : plus de 64 millions de personnes ayant consulté la page des résultats de l’application et du site web officiel

Pékin (Chine) et Paris (France), le 17 mars 2022 – Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022 se sont terminés après une édition couronnée de succès, et ce malgré les circonstances uniques dans lesquels ils se sont déroulés. Avec plus de 3 400 athlètes, cette édition s’est appuyée sur des systèmes numériques stratégiques, orchestrés et sécurisés par Atos – ceci grâce à son expertise en plateformes numériques, infrastructures et orchestration du cloud. Depuis 30 ans, Atos contribue au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques, en mettant à l’honneur l’innovation numérique pour permettre à tous les fans de sport de vivre les prouesses de leurs athlètes sur tous les appareils, où qu’ils se trouvent. Pas de repos pour les braves : les équipes d’Atos ont déjà commencé à travailler sur les préparatifs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Orchestration de l’infrastructure numérique pour 187 épreuves

En tant que partenaire IT mondial du Comité International Olympique (CIO) et du Comité International Paralympique (CIP), et principal intégrateur système, Atos a géré et orchestré les systèmes informatiques numériques stratégiques qui ont contribué à la réalisation des Jeux de Pékin, en toute sécurité.

Atos a ainsi mis à disposition plus de 50 applications stratégiques qui ont permis le bon déroulement de l’ensemble de l’événement, dont 187 épreuves sur une période d’un mois. Atos a notamment mis en place la solution Olympic Management System qui a facilité la planification et la gestion des opérations (accréditations, gestion du personnel, portail destiné aux bénévoles, calendrier des épreuves, inscriptions et qualifications, eVote) et la solution Olympic Diffusion System diffusant en temps réel les résultats aux fans, journalistes et diffuseurs dans le monde entier. Atos a également sécurisé l’infrastructure IT grâce à ses services de sécurité basés dans le cloud, incluant un Centre de Sécurité (SOC, Security Operations Center), une équipe CSIRT (Computer Security Incident Response Team), ainsi que des services dédiés à la détection et réponse aux incidents, et à l’évaluation des vulnérabilités.

Une expertise d’orchestration cloud stratégique

Pour la première fois dans ce cadre, Atos a déployé ses systèmes au sein d’un cloud public. Le Groupe a ainsi dû développer des applications compatibles avec différents environnements informatiques et mettre en œuvre des technologies innovantes et de nouvelles pratiques de travail, à l’instar du Edge computing ou du DevSecOps, pour renforcer la sécurité et l’agilité de l’architecture dans son ensemble. Tous les systèmes critiques ont été orchestrés dans le cloud, depuis le Centre des Opérations Technologiques (Technology Operations Center) d’Atos à Barcelone, en s’appuyant sur l’ expertise d’Atos en matière d’orchestration cloud .

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022 ont été vus en ligne par des milliards de personnes, un chiffre qui atteste de la popularité et de la connectivité croissantes des Jeux. Pour cette édition, les équipes d’Atos ont, une fois de plus, fait preuve d’une grande agilité, les Jeux de Tokyo 2020 ayant eu lieu un an plus tard que prévu », explique Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Atos. « Fiers d’apporter notre pierre à l’édifice olympique et paralympique depuis 30 ans, nous nous concentrons aujourd’hui sur notre prochain défi : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un siècle après les derniers Jeux organisés à Paris, nous sommes plus que ravis d’accueillir l’édition 2024 dans la ville qui nous a vus naître. Aucun doute : ces Jeux seront exceptionnels ! ».

« Les Jeux Olympiques ont toujours été à la pointe de l'innovation technologique. Pékin 2022 n'a pas fait exception grâce à notre partenaire olympique mondial Atos, qui a joué un rôle clé dans notre approche et dans l'orchestration numérique, et a aidé à offrir des Jeux sûrs et sécurisés », commente Thomas Bach, Président du Comité International Olympique (CIO). « En tant que partenaire TOP, Atos met à disposition des services stratégiques qui sont les véritables moteurs de l’élan olympique. »

« Nous aimons considérer l'équipe Atos comme notre partenaire de l’ombre. Nous ne les voyons pas, mais nous savons que ses experts sont en arrière-plan et jouent un rôle absolument essentiel. Leur fourniture de systèmes digitaux clés pour les Jeux Paralympiques nous permet de nous engager auprès d'un public mondial et de délivrer un message d'inclusion », précise Andrew Parsons, Président du Comité International Paralympique (CIP). « Au cours des neuf jours de compétition, nos athlètes ont prouvé que le changement débute par le sport. En connectant, sécurisant et rendant numériquement accessibles les Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin 2022 à toutes les parties prenantes du monde entier, les équipes d'Atos ont joué un rôle clé. Atos nous a aidé à souligner que les Jeux sont une plateforme pour la visibilité, l'accessibilité et l'égalité des droits des personnes handicapées. »

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin 2022 en chiffres

187 épreuves avec une transmission quasi instantanée des résultats aux fans, journalistes et diffuseurs

avec une transmission quasi instantanée des résultats aux fans, journalistes et diffuseurs Des milliards de spectateurs

100 000 heures de tests techniques

Plus de 64 millions ont consulté la page des résultats , site Web et application confondus – un record pour les Jeux Olympiques d’hiver

, site Web et application confondus – un record pour les Jeux Olympiques d’hiver +250 000 accréditations délivrées, qui ont également servi de documents officiels pour l’entrée sur le sol chinois

délivrées, qui ont également servi de documents officiels pour l’entrée sur le sol chinois 118 802 participants gérés via le système de gestion du personnel, y compris les employés du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et les 18 000 bénévoles

gérés via le système de gestion du personnel, y compris les employés du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et les 18 000 bénévoles +850 000 transactions de données sécurisées depuis l'Olympic Management System vers des systèmes tiers intégrés

depuis l'Olympic Management System vers des systèmes tiers intégrés Serveurs physiques réduits de près de 30 % par rapport aux précédentes éditions des Jeux d'hiver : ils sont passés de 257 serveurs à PyeongChang 2018 à un peu plus de 179 à Pékin 2022.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 109 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net .

Contacts presse

Martin Bovo – martin.bovo@atos.net - +33 (0) 6 14 46 79 94

Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net - +33 (0) 7 62 85 35 10

Pièce jointe