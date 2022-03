English Dutch French

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft buiten de beurs 258 260 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€) 15 maart 2022 1 500 Uitoefening aandelenopties SOP 2015-2017 26,375 15 maart 2022 256 760 Definitieve verwerving van performance share units onder Bekaert Performance Share Plan 0

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 18 maart 2022 in verband met de verkoop en aankoop van aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst die met Kepler Cheuvreux is gesloten, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room .

Op 16 maart 2022 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 2 899 717 eigen aandelen op 60 452 261 uitgegeven aandelen (of 4,80 % van alle uitstaande aandelen).





Bijlage