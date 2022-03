English Danish

Aktietilbagekøbsprogram - uge 11

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 3. februar 2022 til og med den 28. juli 2022 under forudsætning af den kommende generalforsamlings (til afholdelse den 2. marts 2022) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 369 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 2. februar 2022.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig

købspris (kroner) Tilbagekøbt i alt

under programmet (kroner) I alt i henhold til seneste meddelelse 159.799 816,90 130.540.530 14. marts 2022 4.500 816,41 3.673.845 15. marts 2022 4.500 805,58 3.625.110 16. marts 2022 3.500 832,07 2.912.245 17. marts 2022 3.000 839,69 2.519.070 18. marts 2022 3.000 835,40 2.506.200 I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 178.299 817,60 145.777.000

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

866.354 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 3,0 % af selskabets aktiekapital.







I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør



Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

