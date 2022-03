Årsrapport 2021 for FirstFarms A/S

English Danish

FirstFarms præsenterer bedste resultat nogensinde

Usædvanlig høje priser på afgrøder, meget høj effektivitet og risikospredning, er primære årsager til at FirstFarms for sjette år i træk præsenterer resultatfremgang, og dermed leverer det bedste resultat, siden virksomheden blev børsnoteret i 2006.

FirstFarms har i 2021 realiseret:

En omsætning på 370 mDKK

Et EBITDA på 114 mDKK

Et EBIT på 70 mDKK

Et resultat før skat på 46 mDKK

”Vi har været begunstiget af de gode markedsforhold for afgrøder i 2021, men det afgørende for rekordregnskabet er, at vi igen har forbedret effektiviteten i alle driftsgrene. Vores ledere og medarbejdere får noget nær det optimale ud af de enkelte landbrug, vi driver – og de gør det under vanskelige markedsvilkår. Det er vi stolte af,” siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard.

Risikospredningen er lige så vigtig en faktor for det gode resultat:

”I 2021 blev det særligt tydeligt, hvor altafgørende positiv betydning vores risikospredning på driftsgrene har for vores forretning, og dermed for den værdiskabelse vi skaber for vores knap 2.600 aktionærer,” siger Anders H. Nørgaard.

FirstFarms reducerer løbende den negative påvirkning af klima og natur, og tager ansvar for alt hvad virksomheden foretager sig. I 2021 havde FirstFarms særlig fokus på øget dataindsamling og databehandling fra selskabets 16 lokationer. Det betyder blandt andet, at FirstFarms nu kan offentliggøre CO 2 udledning fra Scope 1 og 2 af virksomhedens energiforbrug i 2020 og 2021.

Resume

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2021.

2021: Historisk overskud

FirstFarms realiserede en omsætning på 370 mDKK, et EBITDA på 114 mDKK og et EBIT på 70 mDKK, hvilket er en stigning i EBITDA på 14 mDKK på trods af et fald i EBITDA-margin på 1,3%-point, og en stigning i EBIT på 16 mDKK med en stigning i EBIT-margin på 1,5%-point til følge. Fremgangen er sket med baggrund i gode markedsforhold for afgrøder og høj effektivitet i alle driftsgrene.

Resultat før skat er på 46 mDKK, som er forbedret med 15 mDKK i forhold til 2020.

Salg af jord i Rumænien har, sammen med de historisk høje afgrødepriser, bidraget væsentligt til det tilfredsstillende resultat.

Der er i 2021 realiseret et overskud efter skat på 35 mDKK, som anses for tilfredsstillende.

Bestyrelsen indstiller, at der foretages udbyttebetaling og udlodder 6,7 mDKK (0,85 DKK pr. aktie) i udbytte.

FirstFarms har i 2021 styrket kapitalberedskabet, og dermed fået væsentlige frie reserver til at investere i vækst.

Forventninger til 2022

Krigen i Ukraine og den ukendte fremtidige udvikling gør det p.t. vanskeligt at forudse hvordan markederne vil agere.

FirstFarms forventer at levere en tilfredsstillende indtjening og drift i 2022 med et EBITDA i niveauet 80-120 mDKK og et EBIT i niveauet 35-75 mDKK. Det kræver, at de relativt høje priser på afgrøder fortsætter, at mælkepriserne forbliver stabile, at grisepriserne stiger, og at den positive udvikling i FirstFarms’ jordforretning fortsætter. Samtidig vil der fortsat være fokus på øget effektivitet i driften.

Arbejdet mod et mere bæredygtigt landbrug og med at nedbringe CO 2 aftrykket fortsætter, og vi vil i 2022 søsætte yderligere initiativer, der bidrager til et bedre klima. Den europæiske energikrise og krigen i Ukraine betyder, at FirstFarms nu fremrykker investeringer i grøn energi.

FirstFarms har som mål at blive en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer, og ambitionen hedder fortsat vækst.

FirstFarms’ årsrapport kan ses i sin fulde længde i vedhæftede fil.

