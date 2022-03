Statkraft ja ABO Wind ovat solmineet pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen

English Norwegian Finnish

Norjalainen yhtiö ostaa sähköä Pajuperänkankaan tuulivoimapuistosta 10 vuoden ajan

ABO Wind rakentaa 86,8 megawatin tuulipuiston markkinaehtoisesti itse

14 voimalan käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2023

(Helsinki, 31. maaliskuuta 2022) Statkraft ja ABO Wind ovat solmineet kymmenvuotisen sähkönostosopimuksen Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston tuotannosta. Statkraft saa myös oikeudet tuotetun sähkön alkuperätakuisiin.

14 voimalaa on tarkoitus liittää verkkoon syksyllä 2023 ja ne tulevat tuottamaan sähköä noin 14 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. ABO Wind on kehittänyt hankkeen Infinergies Finland Oy:n kanssa ja ABO Wind vastaa 86,8 megawatin hankkeen rakentamisesta ja käyttöönotosta kokonaan.

”On hienoa, että pääsemme tänä vuonna rakentamaan jo neljättä tuulipuistoamme Haapajärvellä. Lisäksi PPA-sopimuksen solminen on meille tärkeä virstanpylväs tämänkokoisen hankkeen itsenäisessä toteuttamisessa”, ABO Windin toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi sanoo. ”Rahoitus- ja PPA-osastomme hoitivat sopimusneuvottelut sujuvasti ja olemme hyvin tyytyväisiä, että löysimme luotettavan yhteistyökumppanin Statkraftista.”

”Yksi Statkraftin vahvuuksista on mahdollisuus tarjota kehittäjille oikeanlaista sähkönostosopimusta, joka mahdollistaa projektin rahoituksen ja rakentamisen ja jolla voidaan hallita riskejä useiden vuosien ajan. Yhteistyö ABO Windin kanssa on ollut hyvin onnistunutta ja olemme tyytyväisiä, että pystyimme PPA-sopimuksemme avulla vauhdittamaan rakennusprojektin etenemistä seuraavaan vaiheeseen”, sanoo Arne Wist, Statkraftin Pohjoismaiden alkuperä- ja portfoliohallinnan johtaja.

Tällä hetkellä tuulipuiston alueella valmistellaan rakennustöitä. Voimaloiden perustusten rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden kolmannella neljänneksellä. Puistoon pystytetään 14 Vestas V162-mallin voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 250 metriä. Tuulipuisto kasvattaa uusiutuvan energian osuutta Suomen energiapaletissa ja tuottaa vuosittain merkittävän määrän päästötöntä sähköä.

ABO Wind:

ABO Wind on tuuli- ja aurinkovoiman hankekehittäjä. Yrityksen tähän mennessä kehittämien hankkeiden yhteiskapasiteetti on yli 3 700 megawattia, josta noin puolet ABO Wind on myös rakentanut valmiiksi. Vuosittaiset investoinnit ovat 500 miljoonaa euroa. Noin 900 työntekijää 16 maassa työskentelee projektikehityksen, rahoituksen, voimaloiden pystyttämisen, käytön ja huollon parissa kestävän energiantuotannon edistämiseksi.

ABO Windin tytäryhtiö ABO Wind Oy on toiminut Suomessa vuodesta 2013 lähtien. Yhtiö on tähän mennessä pystyttänyt 67 voimalaa, joiden tuotanto on lähes 260 MW sekä myynyt projekteja yli 250 megawatin edestä. ABO Wind Services Oy huolehtii tuulivoimaloiden käytön aikaisesta hallinnasta.

Statkraft:

Statkraft on maailman johtavia vesivoimayhtiöitä ja Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja. Konserni toimittaa vesi-, tuuli-, aurinko- ja kaasuvoimaloilla tuotettua sähköä ja kaukolämpöä. Statkraft on globaali toimija energiamarkkinoilla. Yrityksellä on 4 800 työntekijää 19 maassa.

Yhteyshenkilö:

Amanda Cardwell, ABO Wind Oy, Itämerenkatu 2, 11. Krs., 00180 Helsinki

Puh. 050 5937 802, amanda.cardwell@abo-wind.fi

Lars Magnus Günther, Statkraft AS

+47 91 24 16 36, lars.gunther@statkraft.com