Sidetrade : Résultats annuels 2021, l’année de tous les records

Confirmation de la solidité du modèle de croissance rentable

Forte croissance des activités SaaS, en hausse de 16% en 2021

Nouveau record de prises de commandes avec 8,28 M€ de nouveaux contrats

Un Taux de Marge Opérationnelle en très forte hausse à 15,3%

Un REX (+41%) et un RN (+38%) aux plus hauts historiques

Une structure financière renforcée

Sidetrade poursuit sa dynamique de croissance pour 2022 avec un pricing power renforcé par les tendances inflationnistes

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce une forte croissance de 16% de ses activités SaaS en 2021 et une performance 2021 aux plus hauts historiques avec une hausse spectaculaire de son Résultat d’Exploitation à +41% et de son Résultat Net à +38%.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« L’année 2021 aura été l’année de tous les records pour Sidetrade : un quatrième trimestre exceptionnel sur les prises de commandes, un Taux de Marge Opérationnelle supérieur à 15% sur l’exercice, un Résultat d’Exploitation et un Résultat Net sur des niveaux jamais atteints et largement au-dessus des attentes. Au-delà de ces chiffres, le modèle original de Sidetrade, basé sur un équilibre solide entre croissance et rentabilité, fait une nouvelle fois la preuve de sa pertinence dans un environnement politique et économique plus qu’incertain. A l’inverse de nombreux éditeurs de logiciels américains, dont la croissance reste très gourmande en capitaux et donc potentiellement dépendante de la volatilité des marchés, Sidetrade s’inscrit dans un modèle de croissance résolument offensif tout en s’appuyant sur la résilience de ses solides fondamentaux. Nos premiers succès commerciaux aux Etats-Unis confirment pleinement la stratégie de notre plan Fusion100. De plus, la montée en puissance de l’inflation partout dans le monde rend nos solutions de sécurisation et d’accélération du cash-flow encore plus pertinentes pour les entreprises. A ce titre, nous pensons que notre pricing power sera favorablement corrélé à la hausse de l’inflation. D’une part, la quasi-totalité de nos contrats d’abonnement SaaS sont indexés annuellement de manière automatique sur l’évolution des prix, d’autre part, le retour sur investissement de nos solutions est directement proportionnel au coût du cash rendu disponible pour nos clients. En synthèse, nous sommes très confiants pour 2022 et en ordre de marche pour faire de cet exercice une nouvelle année de records pour Sidetrade. »

La solidité du modèle de croissance rentable réaffirmée

Sidetrade

(en millions d’euros) 2021 2020 Variation CA Activités SaaS 27,0 23,2 +16% Chiffre d’Affaires 32,6 29,2 +12% Résultat d’Exploitation 5,0 3,6 +41% Résultat Net 4,7 3,4 +38%



Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2021 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du rapport financier annuel.

Forte croissance des activités SaaS, en hausse de 16% en 2021, et nouveau record de prises de commandes

Sur l’exercice 2021, les prises de commandes atteignent 4,75 M€ d’abonnements en base annuelle (Annual Recurring Revenue ou « ARR ») Vs 4,16 M€ en 2020, en croissance de 14%. A ces nouveaux contrats d’abonnement s’ajoutent 3,53 M€ de prestations de services (implémentation, paramétrage, formation, services récurrents, etc.) Vs 2,87 M€ en 2020. Au total, en 2021, les prises de commandes atteignent 8,28 M€ de nouveaux contrats en base annuelle (Annual Contract Value ou « ACV »), contre 7,03 M€ en 2020, soit une hausse de 18%.

Sur le quatrième trimestre 2021, Sidetrade établit un nouveau record de prises de commandes SaaS, lesquelles vont générer 1,67 M€ d’ARR (Vs 1,54 M€ au quatrième trimestre 2020). La valeur totale de ces nouveaux contrats d’abonnement sur leurs périodes initiales d’engagement ferme (hors renouvellement) représente un montant de 4,15 M€ (« Total Contract Value » ou « TCV »).

A ces commandes SaaS, s’ajoutent 1,38 M€ de prestations de services en base annuelle contre 0,98 M€ sur le quatrième trimestre 2020. Au total, l’ensemble des prises de commandes sur le quatrième trimestre 2021 représente 3,05 M€ d’ACV contre 2,52 M€ au T4 2020, soit une progression de 23%.

En 2021, la durée initiale moyenne d’engagement des nouveaux clients reste élevée à 36,25 mois (hors renouvellement).

Au titre de l’exercice 2021, le revenu des abonnements SaaS a poursuivi sa très forte croissance à +16% pour atteindre 27 M€. Le chiffre d’affaires en 2021 s’élève à 32,6 M€, en croissance de 12% par rapport à l'exercice précédent.

A nouveau, la récurrence du modèle SaaS de l’éditeur a démontré toute sa résilience. Pour la première fois, Sidetrade affiche 90% de revenus récurrents sur l’ensemble de l’année, un des ratios les plus élevé dans l’industrie du logiciel.

Cette forte progression s’est appuyée sur de solides relais de croissance à l’international, qui représente désormais 46% du chiffre d’affaires annuel dont 15% pour l’Amérique du Nord, nouvelle région commerciale pour la société.

Un Taux de Marge Opérationnelle en très forte hausse à 15,3% (Vs 12,2% en 2020)

Un REX (+41%) et un RN (+38%) aux plus hauts historiques

Le Résultat d’Exploitation s’élève à 5,0 M€ en 2021, en hausse de 41% comparé à l’exercice précédent (3,6 M€). L’amélioration est particulièrement remarquable et s’explique par une croissance de la marge brute de 2,7 M€ qui s’élève à 25,7 M€ sur l’exercice, soit un taux de marge commerciale brute culminant à 79%. Cette très bonne performance est marquée par la contribution des abonnements SaaS qui représente désormais 97% de la marge brute globale de la société.

Pour la première fois, le taux de marge brute des seuls abonnements SaaS atteint un record à 93% (Vs 92% en 2020) démontrant ainsi toutes les vertus du modèle « pur SaaS » de Sidetrade qui génère une rentabilité incrémentale au fur et à mesure de son développement.

Au cours de l’exercice 2021, Sidetrade a accéléré ses investissements à hauteur de 1,8 M€ dont 80% ont été dédiés au développement de l’activité sur le continent Nord-Américain. Les premiers succès commerciaux sur cette zone valident clairement la stratégie de croissance offensive du plan Fusion100.

Avec un Résultat d’Exploitation record à 5,0 M€, le Taux de Marge Opérationnelle fait un bond à 15,3% contre 12,2% en 2020, soit un gain de près de 3 points en un an.

Le Résultat d’Exploitation 2021 intègre un Crédit d’Impôt Recherche de 2,2 M€ (Vs 1,8 M€ en 2020) ainsi qu’une activation des frais de R&D très marginale à 0,2 M€ (identique à 2020).

La charge d’Impôt sur les Sociétés est estimée à 0,3 M€ en 2021 contre 0,05 M€ en 2020.

En définitive, le Résultat Net 2021 ressort à 4,7 M€, en progression de 38%, soit un Taux de Marge Nette de 14,5% contre 11,6% en 2020.

Une structure financière renforcée

Au 31 décembre 2021, Sidetrade affiche une trésorerie brute de 18 M€ (Vs 14,3 M€ en 2020). La société détient également 86 000 actions en propre pour une valeur de 14,7M€ au 31 décembre 2021.

Sidetrade, dont la dette financière s’élève à 13,1 M€, conserve ainsi une forte capacitée d’investissement lui permettant d’accélérer son expansion.

Poursuite de la dynamique de croissance en 2022 avec un pricing power renforcé par les tendances inflationnistes

Les résultats 2021 confirment la pertinence de la stratégie de Sidetrade guidée par le plan Fusion100 qui vise à atteindre 100M$ de chiffre d’affaires en 2025.

Sidetrade aborde l’exercice 2022 avec confiance, une vision claire pour son avenir et des moyens à la hauteur de ses ambitions.

Par ailleurs, Sidetrade n’a aucun client, fournisseur ou employé en Ukraine et en Russie.





