Media Square et Samba TV Nouent un Partenariat Exclusif Pour Proposer en France Des Ciblages Inedits Sur Les Utilisateurs De TV Connectees

SAN FRANCISCO, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samba TV , leader global de la publicité omniscreen, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat stratégique avec MediaSquare , la première place de marché programmatique de France, pour recibler les utilisateurs en fonction de leur exposition à une campagne TV, mais aussi pour proposer des ciblages exclusifs sur les utilisateurs d’OTT (over-the-top) et les gamers. Fort d’un panel France de près d’1M de foyers, Samba TV est le plus grand fournisseur de data sur les TV connectées, avec la capacité d’analyser très finement les usages et de cibler à grande échelle les utiliseteurs.

"Nous sommes très heureux de développer nos services en France grâce à ce partenariat avec Media Square," déclare David Barker, SVP, International Sales, de Samba TV. “En plus de la taille de notre panel, sans comparaison en France, notre partenariat avec Media Square va permettre aux annonceurs et à leurs agances d’activer des ciblages inédits et à grande échelle.”

Ensemble, Samba TV et MediaSquare apportent aux annonceurs la solution programmatqiue la plus complète pour activer des ciblages élaborés en fonction de l’exposition TV et à partir des consommations d’OTT et de Gaming. Ce partenariat ouvre de de nouvelles possibilités aux marketeurs pour toucher efficacement les utilisateurs de télé connectée.

"Nous sommes très heureux de développer nos relations avec Samba TV et d’accéder au plus grand panel de TV connectées” déclare le Directeur Général de MediaSquare Erwan Le Page. "Ce partenariat exclusif enrichit les possibilités offertes aux marques sur les environnements brandsafe qui constituent l’alliance MediaSquare.”

"En activant cette nouvelle solution MediaSquare/Samba TV, nous avons pu cibler les internautes en fonction de leur consommation TV” déclare Thibault Lièvremont, Head of Digital Media d’Orixa Media. “Dans le cadre d'une campagne du secteur Loisirs pour Enfants, nous avons ciblé avec succès les consommateurs de programmes enfants sur Netflix et autres services OTT.

Nous avons testé cette nouvelle approche pour des acteurs très différents, de la Finance au secteur Associatif, et avons constaté une baisse significative de 30% du coût d'acquisition pour un accroissement de 10% du panier moyen.”

A propos de Samba TV

Créé en 2008, Samba TV est un leader global de la data first-party en télévision connectée (CTV), ainsi que de l’analytic et de la publicité omniscreen. La technologie Samba TV est intégrée par les 24 principaux fabricants de téléviseurs connectés, ce qui lui permet d’accéder à des insights first party sur la consommation TV en broadcast, cable, OTT, et digital sur des millions de devices dans le monde. Son tech stack intègre une AI lui permettant d’avoir une vision exhaustive des consommateurs, marques et programmes sur toutes les plateformes. Des marques mondiales et de grandes agences utilsent Samba TV pour dimensionner et optimiser leurs investissements en Smart TVs et sur tous les écrans qu’utilisent désormais les utilsateurs pour accéder à de la vidéo. Pour plus d’information : www.samba.tv

About Media Square

MediaSquare est la première place de marché programmatique en France. Cette alliance réunit les principaux groupes Media TV, Radio et Presse. Réunissant plus de 300 sites et applications, avec un reach de 90% chaque mois, MediaSquare premet aux marques et à leurs agences de communiquer de manière efficace dans dans contextes brand-safe et en sachant précisément où ces messages sont délivrés. MediaSquare offfre ainsi des possibilté de ciblage contextuels performants et à grande échelle.