Aramis Group - Tendances d’activité et de résultats du 1er semestre 2022 et ajustement des objectifs annuels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 19 avril 2022

Tendances d’activité et de résultats du 1er semestre 2022

Ajustement des objectifs annuels

Croissance très soutenue des ventes de véhicules reconditionnés au 1 er semestre 2022 , principale activité d’Aramis Group, en hausse de +5 6 % par rapport au 1 er semestre 2021 en données pro form a 1 , attestant du succès de la proposition de valeur du Groupe pour ses clients et de la pertinence de sa stratégie





C ontexte de marché devenu extrêmement compliqué sur le segment des véhicules pré-immatriculés, avec des volumes vendus au 1 er semestre 2022 en baisse de -4 5 % par rapport au 1 er semestre 202 1 en données pro forma, sans amélioration prévue dans les prochains mois





Chiffre d’affaires de 87 3 millions d’euros au 1 er semestre 2022, en hausse de +47% en données pro forma . 41 217 véhicules B2C vendus (reconditionnés et pré-immatriculés) , +16% par rapport au 1 er semestre 2021





M arge brute unitaire (GPU ) générée par véhicule au 1 er semestre 2022 comparable au nivea u de 2021 et attestant de la robustesse du modèle d’affaires verticalement intégré , unique en Europe





Révision de l’objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2022, désormais attendu supérieur à

1,7 Md€ vs. supérieur à 1,6 Md€ précédemment. Du fait de l’environnement de marché particulièrement difficile sur le segment des véhicules pré-immatriculés, l’EBITDA ajusté ressortira néanmoins à un niveau sensiblement inférieur à son objectif initial (alors fixé à environ 1,5% du chiffre d’affaires), tout en restant positif





Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, communique ce jour les premières tendances de son activité et de ses résultats au titre du 1er semestre 2022. Le Groupe ajuste également ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice annuel (clôture au 30 septembre 2022).

Dans un environnement de marché complexe, Aramis Group fait face à deux tendances diamétralement opposées, dont l’effet s’est accentué ces dernières semaines :

D’une part, l’activité sur le segment des véhicules reconditionnés, priorité stratégique du Groupe, représentant au 1er semestre 2022 plus de 80% de ses volumes B2C, connait une très forte hausse. La proposition de valeur d’Aramis Group, centrée autour de la satisfaction-client via une offre de véhicules présentant un excellent rapport qualité-prix, rencontre indéniablement toujours plus de succès à travers l’Europe. Le Groupe a en particulier accéléré ces derniers mois l’ouverture de nouveaux centres de reconditionnement et redoublé d’agilité en matière d’approvisionnement, capitalisant sur l’engagement de ses collaborateurs et son savoir-faire technologique et industriel uniques sur le continent. L’accent très fort mis sur le rachat de véhicules auprès des particuliers via sa plate-forme digitale lui permet notamment d’assurer la continuité du flux de voitures à reconditionner et la profondeur de son offre en ligne.

D’autre part, le Groupe subit la très faible disponibilité de voitures pré-immatriculées due aux forts ralentissements des chaînes de production de véhicules neufs des constructeurs, notamment par manque de semi-conducteurs. Les performances du segment des véhicules pré-immatriculés, auquel les activités du Groupe en France et en Belgique sont exposées, en sont très largement affectées, et aucune amélioration sensible n’est attendue dans les prochains mois, compte tenu des incertitudes persistantes sur l’horizon d’une éventuelle normalisation de la production en véhicules neufs. Cette tendance a en particulier été accentuée par la dégradation de la situation géopolitique aux frontières de l’Union Européenne.

La hausse des prix engendrée sur l’ensemble du marché de l’automobile par cette situation inédite n’est pas non plus de nature à se résorber à court terme.

Dans ce contexte sans précédent, les priorités stratégiques d’Aramis Group sont confirmées, et notamment l’accélération du développement de la vente de véhicules reconditionnés.

Les résultats préliminaires au titre du 1er semestre 2022 indiquent une très forte hausse des volumes vendus de véhicules reconditionnés, +56% par rapport au 1er semestre 2021, et une très forte baisse des volumes vendus de véhicules pré-immatriculés, -45% par rapport à la même période, en données pro forma. Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 s’établit pour sa part à 873 millions d’euros, en hausse de +47% en données pro forma. Les volumes totaux de véhicules B2C vendus ressortent à 41 217, soit une hausse de +16% par rapport au 1er semestre 2021

Le modèle d’affaires unique, verticalement intégré, du Groupe, et l’engagement sans failles de ses équipes, lui permettent de maîtriser l’ensemble des maillons de la chaine de valeur. L’efficience opérationnelle acquise au fil des années résulte en des niveaux de marge brute unitaire générée par véhicule (GPU) qui font référence sur le continent, largement supérieurs à ceux de ses principaux pairs européens. Cette GPU est attendue au 1er semestre 2022 à un niveau comparable à celui généré sur l’ensemble de l’exercice 2021, attestant de la capacité d’Aramis Group à s’adapter rapidement y compris aux conditions de marché les plus extrêmes.

En dépit du très fort ralentissement d’activité sur le segment des véhicules pré-immatriculés, l’EBITDA ajusté du 1er semestre 2022 restera positif, faisant une nouvelle fois d’Aramis Group le seul acteur de son secteur présentant un profil de croissance organique rapide et un modèle d’affaires prouvé.

Ajustement des objectifs annuels 2022

Sur l’ensemble de l’exercice 2022 (clos le 30 septembre 2022), le chiffre d’affaires du Groupe est toujours attendu en forte hausse par rapport à l’exercice 2021 et devrait s’établir à un niveau supérieur à 1,7 Md€ (vs. supérieur à 1,6 Md€ précédemment). Il sera tiré par une progression sensible des volumes de véhicules reconditionnés (au moins +45%), ainsi qu’un important effet prix. Les volumes vendus de véhicules pré-immatriculés seront quant à eux en très forte baisse (au moins -50%), l’ensemble de l’industrie automobile faisant état de stocks à des niveaux historiquement bas.

La marge brute unitaire par véhicule (GPU) continuera de bénéficier de la bonne maîtrise par le Groupe de son outil industriel et de l’agilité dans son approvisionnement multicanal. Elle est attendue pour l’ensemble de l’exercice 2022 à un niveau proche de celui de l’exercice 2021.

Le nombre total d’unités de véhicules vendus (pré-immatriculés et reconditionnés) étant toutefois désormais projeté à un niveau inférieur aux objectifs originels d’Aramis Group, il en découlera une moins bonne absorption des frais généraux qu’anticipé. Par ailleurs, sur le plan marketing, Aramis Group continue d’accentuer ses efforts de génération de trafic, tant pour stimuler ses ventes en ligne que pour promouvoir son offre de rachat de véhicules auprès des particuliers. Le Groupe continue également d’investir dans la notoriété de ses marques par des campagnes publicitaires ciblées. En conséquence, l’EBITDA ajusté ressortira à un niveau sensiblement inférieur à son objectif initial (qui était d’environ 1,5% du chiffre d’affaires) tout en restant positif.

Enfin, sur le plan bilanciel, l’évolution du modèle d’affaires, avec le remplacement de véhicules pré-immatriculés (nécessitant une faible intervention technique) par des véhicules d’occasion achetés auprès de particuliers (nécessitant une révision technique plus conséquente) induit une évolution naturelle en matière d’intensité logistique et de reconditionnement. Il en résulte un allongement de la durée de rotation des stocks et une hausse moyenne de leur encours en jours d’activité, leur valeur étant par ailleurs tirée à la hausse par le facteur exogène que constitue l’augmentation généralisée des prix.

En résumé, les objectifs annuels 2022 d’Aramis Group s’établissent désormais comme suit :

Précédents objectifs

annuels 2022 Nouveaux objectifs

annuels 2022 Chiffre d’affaires Supérieur à

1,6 milliard d’euros Supérieur à

1,7 milliard d’euros Croissance des volumes B2C vendus

de véhicules reconditionnés Supérieure à

+45% Supérieure à

+45% (inchangé) EBITDA ajusté Environ 1,5%

du chiffre d’affaires Supérieur

à 0

Ces nouveaux objectifs annuels s’entendent à périmètre constant et ne font pas l’hypothèse d’une détérioration sensible complémentaire des conditions du marché de l’automobile, ni de la situation géopolitique actuelle.

Les priorités stratégiques d’Aramis Group, sa solidité financière, et ses perspectives à plus long terme restent inchangées : le Groupe continue à évoluer sur un marché du véhicule d’occasion d’une taille considérable (plus de 400 Mds€ annuels), extrêmement fragmenté, en cours de disruption, et sur lequel Aramis Group bénéficie d’avantages concurrentiels avérés, notamment grâce à son modèle d’affaires verticalement intégré, son excellente connaissance des besoins clients dans chacune de ses géographies et le soutien continu de Stellantis, son actionnaire majoritaire.

Aramis Group réitère à ce titre les ambitions formulées lors de son entrée en bourse, à savoir générer, à périmètre constant, à horizon 2025 au moins 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3% de marge d’EBITDA ajusté, et à horizon 2030 au moins 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 8% de marge d’EBITDA ajusté.

Le Groupe publiera ses résultats semestriels complets le 16 mai 2022 après bourse.

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet.

À fin septembre 2021, le Groupe compte plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group



Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93







Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel en date du 26 janvier 2022, approuvé par l'AMF sous le numéro R. 22-004 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

1 Pro forma de l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

