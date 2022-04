TC Transcontinental cesse la distribution du Publisac à Mirabel

English French

MONTRÉAL, 25 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de la décision de la Cour supérieure, rendue le 20 avril 2022, rejetant sa requête en nullité du règlement de la Ville de Mirabel sur la distribution d'imprimés publicitaires, et dans l'attente de son appel de cette décision, TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) met fin à son service Publisac à Mirabel. Comme l’a déjà indiqué TC Transcontinental, le modèle de distribution par adhésion, ou opt-in, adopté par la Ville de Mirabel n’est pas viable pour la distribution de porte en porte du Publisac. TC Transcontinental confie donc la distribution du matériel publicitaire imprimé de ses clients à Mirabel à Postes Canada.



« Il est très regrettable de devoir interrompre la distribution du Publisac à Mirabel après plus de 30 ans d'activités dans cette ville et nous déplorons la disparition de 16 emplois, a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal, Distribution chez TC Transcontinental. Il est important cependant de continuer à permettre à la population d’avoir accès aux rabais offerts par les circulaires, notamment dans le contexte de forte inflation, ainsi qu’à l’information locale, et de permettre aux commerçants locaux de pouvoir rejoindre efficacement leurs clientèles cibles et rivaliser avec les géants du commerce en ligne. »

TC Transcontinental soutient que l’option de retrait ou opt-out, le système actuellement en vigueur ailleurs au Québec, est une méthode simple et efficace pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir le Publisac. À preuve, plus de 200 000 ménages québécois l’ont adopté.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :