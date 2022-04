Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2022

English Danish

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 28. april 2022 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2022.

Resultatet for perioden 1. januar - 31. marts 2022 er i hovedtræk:

En omsætning på 52,2 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. sidste år (+216%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -67,3 mio. kr. mod -75,4 mio. kr. sidste år. Resultat før af- og nedskrivninger er 8,1 mio. kr. bedre end sidste år.

Et resultat af primær drift (EBIT) på -95,0 mio. kr. mod -103,4 mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift er 8,4 mio. kr. bedre end sidste år.

Et resultat før skat på -97,3 mio. kr. mod -106,3 mio. kr. sidste år. Resultat før skat er 9,0 mio. kr. bedre end sidste år.

Et resultat efter skat på -75,9 mio. kr. mod -82,9 mio. kr. sidste år.

Et besøgstal på 38.000 gæster mod 24.000 sidste år (+58%).



”Det forbedrede aktivitetsniveau i 1. kvartal i 2022 skal ses i lyset af, at alle Tivolis aktiviteter var lukket i samme periode sidste år grundet coronarestriktioner. Vi glæder os over Havens åbning d. 8 april uden coronarestriktioner og gæsterne svarede prompte med den bedste påske i Tivolis historie. 1. kvartal er for Tivoli perioden, hvor Haven vedligeholdes og klargøres, hvorfor vi nu ser frem til de kommende måneder, hvor vores gæster kan opleve Haven, den klassiske kultur, vores gode madoplevelser, forlystelser, events og meget mere”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2022

Tivolis forventninger for 2022 forudsætter, at rammebetingelserne tillader, at Tivolis aktiviteter kan afvikles uden restriktioner. Da internationale turister har udgjort en væsentlig andel af Tivolis gæster historisk (35 %), er det endvidere en forudsætning, at de gradvist vender tilbage til København og dermed Tivoli i de kommende måneder.

På baggrund af årets første kvartal og den planmæssige åbning uden restriktioner den 8. april er det fortsat forventningen, at 2022 bliver et år med fremgang, og hvor Tivoli gradvist kommer tilbage til historiske gæstetal og forbedret økonomi. Der er dog fortsat en væsentlig usikkerhed forbundet med timingen i dette.

Tivoli forventer fortsat en omsætning i niveauet 800-900 mio. kr. i 2022. Dette er væsentligt højere end i 2021, men ca. 20 % under det historiske niveau og dermed forventes et underskud for 2022, men dog en væsentlig resultatfremgang i forhold til 2021.

Med venlig hilsen





Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

