29 April 2022

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 28 April 2022 it had purchased a total of 100,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 100,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.65 Lowest price paid (per ordinary share) £5.585 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.6069

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 446,355,886 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 446,355,886.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:26:31 GBp 14 558.50 XLON xHaAi876elb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:26:31 GBp 519 558.50 XLON xHaAi876elh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:26:31 GBp 67 558.50 XLON xHaAi876elZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:26:18 GBp 281 559.00 XLON xHaAi876efE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:26:18 GBp 112 559.00 XLON xHaAi876efS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:26:18 GBp 104 559.00 XLON xHaAi876efU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:23:12 GBp 238 559.00 XLON xHaAi876fp$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:23:12 GBp 177 559.00 XLON xHaAi876fpz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:22:49 GBp 1,178 559.00 XLON xHaAi876f4H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:20:24 GBp 1,002 559.00 XLON xHaAi876M0v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:17:25 GBp 697 559.50 XLON xHaAi876KZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:15:10 GBp 937 559.00 XLON xHaAi876LtW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:15:05 GBp 105 559.00 XLON xHaAi876LoI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:14:38 GBp 97 559.50 XLON xHaAi876LIm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:14:38 GBp 68 559.50 XLON xHaAi876LIo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:14:38 GBp 180 559.50 XLON xHaAi876LIq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:14:38 GBp 365 559.50 XLON xHaAi876LIs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:13:11 GBp 847 559.50 XLON xHaAi876Ism OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:13:11 GBp 650 559.50 XLON xHaAi876Iso OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:13:11 GBp 550 559.50 XLON xHaAi876Isq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:05:34 GBp 501 558.50 XLON xHaAi876HYH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:02:05 GBp 813 559.00 XLON xHaAi876Uek OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:01:00 GBp 250 559.50 XLON xHaAi876U7d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:01:00 GBp 570 559.50 XLON xHaAi876U7f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 16:01:00 GBp 400 559.50 XLON xHaAi876U7h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:58:40 GBp 336 559.50 XLON xHaAi876V40 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:58:40 GBp 264 559.50 XLON xHaAi876V42 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:56:56 GBp 18 559.50 XLON xHaAi876SiM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:56:56 GBp 321 559.50 XLON xHaAi876SiO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:56:56 GBp 125 559.50 XLON xHaAi876SiQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:55:47 GBp 154 559.50 XLON xHaAi876S6a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:55:47 GBp 90 559.50 XLON xHaAi876S6c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:55:47 GBp 57 559.50 XLON xHaAi876S6e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:55:47 GBp 11 559.50 XLON xHaAi876S6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:55:39 GBp 672 559.00 XLON xHaAi876S3W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:48:40 GBp 520 559.50 XLON xHaAi876Rjo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:45:55 GBp 163 559.50 XLON xHaAi876Ooh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:45:55 GBp 212 559.50 XLON xHaAi876Ooj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:45:55 GBp 21 559.50 XLON xHaAi876Ool OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:45:55 GBp 566 560.00 XLON xHaAi876Oop OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:45:06 GBp 883 560.50 XLON xHaAi876OLr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:42:11 GBp 195 560.50 XLON xHaAi8766cb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:42:11 GBp 698 560.50 XLON xHaAi8766cd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:39:14 GBp 494 560.50 XLON xHaAi8767X2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:39:14 GBp 400 560.50 XLON xHaAi8767X4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:36:17 GBp 227 560.00 XLON xHaAi8764i0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:36:17 GBp 34 560.00 XLON xHaAi8764i2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:36:17 GBp 598 560.00 XLON xHaAi8764i4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:36:17 GBp 122 560.00 XLON xHaAi8764i6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:32:31 GBp 312 559.50 XLON xHaAi87659b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:32:31 GBp 570 559.50 XLON xHaAi87659d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:30:00 GBp 806 559.50 XLON xHaAi8762Ca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:27:05 GBp 109 559.50 XLON xHaAi8763Um OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:27:05 GBp 724 559.50 XLON xHaAi8763Uo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:27:05 GBp 369 559.00 XLON xHaAi8763Uv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:27:05 GBp 530 559.50 XLON xHaAi8763Ux OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 727 559.00 XLON xHaAi876EWG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 400 559.00 XLON xHaAi876EWI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 457 558.50 XLON xHaAi876EWV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 2,019 559.50 XLON xHaAi876EZd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 550 559.50 XLON xHaAi876EZf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 852 559.50 XLON xHaAi876EZg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 400 559.50 XLON xHaAi876EZi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 750 559.50 XLON xHaAi876EZk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 654 559.00 XLON xHaAi876EZv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:22:10 GBp 288 559.00 XLON xHaAi876EZX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 15:01:21 GBp 528 559.50 XLON xHaAi877sAB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:59:35 GBp 226 560.00 XLON xHaAi877tv7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:59:35 GBp 750 560.00 XLON xHaAi877tv9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:59:33 GBp 484 559.50 XLON xHaAi877tu8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:51:13 GBp 292 558.50 XLON xHaAi877pin OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:51:11 GBp 246 559.00 XLON xHaAi877piO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:51:11 GBp 173 559.00 XLON xHaAi877piQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:50:45 GBp 744 559.50 XLON xHaAi877poc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:50:04 GBp 352 560.00 XLON xHaAi877pAN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:48:25 GBp 348 559.50 XLON xHaAi877m76 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:48:25 GBp 500 560.00 XLON xHaAi877m7A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:43:03 GBp 641 560.50 XLON xHaAi877$ku OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:43:03 GBp 293 560.50 XLON xHaAi877$kp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:43:03 GBp 448 560.00 XLON xHaAi877$ks OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:40:07 GBp 448 560.50 XLON xHaAi877yB$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:40:07 GBp 98 560.50 XLON xHaAi877yB1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:39:54 GBp 779 561.00 XLON xHaAi877yJo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:38:06 GBp 39 560.50 XLON xHaAi877z8S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:38:06 GBp 505 561.00 XLON xHaAi877zBg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:38:06 GBp 392 561.00 XLON xHaAi877zBi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:35:01 GBp 411 560.50 XLON xHaAi877xJE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:32:50 GBp 490 561.00 XLON xHaAi877v5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:32:50 GBp 277 561.00 XLON xHaAi877vwU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:32:18 GBp 296 560.50 XLON xHaAi877cW$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:32:18 GBp 222 560.50 XLON xHaAi877cW1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:32:18 GBp 743 561.00 XLON xHaAi877cW3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:31:31 GBp 286 561.00 XLON xHaAi877c3@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:31:31 GBp 177 561.00 XLON xHaAi877c3y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:30:08 GBp 746 561.00 XLON xHaAi877dzL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:29:25 GBp 47 561.50 XLON xHaAi877dTR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:29:25 GBp 270 561.50 XLON xHaAi877dTT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:29:25 GBp 162 561.50 XLON xHaAi877dTV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:27:22 GBp 855 561.50 XLON xHaAi877aL$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:19:39 GBp 330 561.00 XLON xHaAi877WjC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:19:39 GBp 803 561.50 XLON xHaAi877WjL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:14:41 GBp 547 560.50 XLON xHaAi877XJ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:10:46 GBp 402 560.50 XLON xHaAi877l@i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:10:14 GBp 770 561.00 XLON xHaAi877l9k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:05:39 GBp 735 560.50 XLON xHaAi877j5c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:01:53 GBp 354 561.00 XLON xHaAi877hlH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 14:01:53 GBp 448 561.00 XLON xHaAi877hlJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:54:06 GBp 489 561.00 XLON xHaAi877M2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:53:58 GBp 79 561.50 XLON xHaAi877MEA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:53:58 GBp 479 561.50 XLON xHaAi877MEC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:53:58 GBp 238 561.50 XLON xHaAi877MEE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:53:58 GBp 19 561.50 XLON xHaAi877MEG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:53:58 GBp 365 561.50 XLON xHaAi877MEI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:53:58 GBp 684 561.50 XLON xHaAi877MEK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:34:53 GBp 247 559.50 XLON xHaAi877HwK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:34:53 GBp 108 559.50 XLON xHaAi877HwM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:34:33 GBp 434 560.00 XLON xHaAi877HK9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:34:31 GBp 650 560.50 XLON xHaAi877HNa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:30:57 GBp 393 561.00 XLON xHaAi877VqQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:30:54 GBp 399 561.50 XLON xHaAi877Vsv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:30:25 GBp 400 562.00 XLON xHaAi877V1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:30:25 GBp 425 562.00 XLON xHaAi877V1z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:30:24 GBp 425 562.00 XLON xHaAi877V0T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:29:46 GBp 80 562.00 XLON xHaAi877VVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:13:04 GBp 385 562.50 XLON xHaAi877PA$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:13:04 GBp 261 562.50 XLON xHaAi877PAp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:13:04 GBp 650 562.50 XLON xHaAi877PAr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 13:13:04 GBp 293 562.50 XLON xHaAi877PAu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:55:30 GBp 331 562.50 XLON xHaAi8772ty OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:55:27 GBp 474 563.00 XLON xHaAi8772tV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:48:49 GBp 452 562.50 XLON xHaAi8773JF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:48:42 GBp 100 563.00 XLON xHaAi8773Ia OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:48:42 GBp 449 563.00 XLON xHaAi8773Ic OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:42:31 GBp 405 563.50 XLON xHaAi8771qs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:36:45 GBp 434 563.50 XLON xHaAi877EP9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:32:54 GBp 273 562.50 XLON xHaAi877FOC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:32:48 GBp 391 563.00 XLON xHaAi877Caz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:30:29 GBp 641 563.00 XLON xHaAi877C5$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:21:15 GBp 226 561.00 XLON xHaAi877Beb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:21:12 GBp 699 561.50 XLON xHaAi877BeC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:21:12 GBp 330 561.50 XLON xHaAi877Be7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:18:38 GBp 334 562.50 XLON xHaAi8778da OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:11:59 GBp 262 562.00 XLON xHaAi8779E6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:11:59 GBp 340 562.00 XLON xHaAi8779E8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:08:08 GBp 198 562.00 XLON xHaAi870sBR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:08:08 GBp 90 562.00 XLON xHaAi870sBT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:00:47 GBp 13 562.00 XLON xHaAi870q31 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:00:47 GBp 445 562.00 XLON xHaAi870q33 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 12:00:47 GBp 411 562.00 XLON xHaAi870q3x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:57:52 GBp 572 562.50 XLON xHaAi870rws OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:49:33 GBp 458 562.00 XLON xHaAi870pEE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:49:23 GBp 547 562.50 XLON xHaAi870pBc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:47:10 GBp 114 561.50 XLON xHaAi870mmI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:47:10 GBp 384 561.50 XLON xHaAi870mmK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:40:03 GBp 538 559.50 XLON xHaAi870@f3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:39:42 GBp 485 560.00 XLON xHaAi870@gD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:37:11 GBp 406 560.50 XLON xHaAi870@P3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:37:11 GBp 76 560.50 XLON xHaAi870@P5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:24:21 GBp 181 561.00 XLON xHaAi870wHi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:24:21 GBp 76 561.00 XLON xHaAi870wHs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:24:21 GBp 210 561.00 XLON xHaAi870wHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:24:21 GBp 49 561.00 XLON xHaAi870wHw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:24:21 GBp 156 561.00 XLON xHaAi870wHg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:17:40 GBp 302 559.50 XLON xHaAi870uS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:17:40 GBp 153 559.50 XLON xHaAi870uSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:17:40 GBp 440 560.00 XLON xHaAi870uSD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:17:40 GBp 241 561.00 XLON xHaAi870uSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:17:40 GBp 241 561.00 XLON xHaAi870uSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:14:43 GBp 304 561.00 XLON xHaAi870v8K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:05:01 GBp 370 561.00 XLON xHaAi870a4Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:02:09 GBp 92 562.00 XLON xHaAi870bkk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:02:09 GBp 352 562.00 XLON xHaAi870bkm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:02:09 GBp 554 562.00 XLON xHaAi870bky OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:01:13 GBp 82 562.00 XLON xHaAi870b@s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:01:09 GBp 6 562.50 XLON xHaAi870b@C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 11:01:09 GBp 314 562.50 XLON xHaAi870b@E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:53:12 GBp 379 562.00 XLON xHaAi870Zz4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:49:57 GBp 249 562.00 XLON xHaAi870Wne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:49:57 GBp 357 562.50 XLON xHaAi870Wng OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:44:57 GBp 384 563.00 XLON xHaAi870XC4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:44:57 GBp 1 563.00 XLON xHaAi870XCk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:44:57 GBp 356 563.00 XLON xHaAi870XCm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:39:09 GBp 334 562.50 XLON xHaAi870lq$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:39:09 GBp 334 563.00 XLON xHaAi870lq4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:35:11 GBp 281 562.00 XLON xHaAi870ixv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:33:18 GBp 15 562.00 XLON xHaAi870jd1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:33:18 GBp 365 562.00 XLON xHaAi870jdy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:30:19 GBp 350 561.50 XLON xHaAi870gcG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:29:36 GBp 478 561.50 XLON xHaAi870gqW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:25:07 GBp 162 561.50 XLON xHaAi870hLk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:25:07 GBp 438 562.00 XLON xHaAi870hLp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:19:13 GBp 370 562.00 XLON xHaAi870f$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:19:09 GBp 440 562.50 XLON xHaAi870f@8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:14:40 GBp 288 562.00 XLON xHaAi870MBk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:14:38 GBp 238 562.00 XLON xHaAi870MB0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:14:38 GBp 219 562.00 XLON xHaAi870MB2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:10:40 GBp 348 562.50 XLON xHaAi870Kda OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:08:33 GBp 463 562.50 XLON xHaAi870KBz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:05:57 GBp 340 563.00 XLON xHaAi870L3p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:05:53 GBp 101 563.00 XLON xHaAi870L2I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 10:05:53 GBp 210 563.00 XLON xHaAi870L2K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:58:08 GBp 257 561.50 XLON xHaAi870Gq@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:58:07 GBp 370 562.00 XLON xHaAi870GqC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:58:01 GBp 572 562.00 XLON xHaAi870G@e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:49:55 GBp 299 562.00 XLON xHaAi870UPG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:49:53 GBp 434 562.50 XLON xHaAi870UPK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:49:53 GBp 577 562.50 XLON xHaAi870UOn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:41:14 GBp 334 562.50 XLON xHaAi870Tw3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:41:14 GBp 481 563.00 XLON xHaAi870Tw4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:41:14 GBp 288 562.50 XLON xHaAi870Twy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:32:29 GBp 468 564.50 XLON xHaAi870Ogq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:29:56 GBp 315 564.00 XLON xHaAi870P89 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:29:54 GBp 453 564.50 XLON xHaAi870PAO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:29:18 GBp 400 565.00 XLON xHaAi8706fY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:25:34 GBp 179 564.00 XLON xHaAi87076P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:25:34 GBp 400 564.00 XLON xHaAi87076R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:20:16 GBp 359 560.50 XLON xHaAi8705jX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:20:16 GBp 6 560.50 XLON xHaAi8705YV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:17:45 GBp 455 560.00 XLON xHaAi8702cr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:17:42 GBp 300 560.00 XLON xHaAi8702Xu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:15:44 GBp 304 560.00 XLON xHaAi8702L3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:13:46 GBp 296 560.00 XLON xHaAi8703@P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:07:22 GBp 232 559.00 XLON xHaAi8701Ph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:07:22 GBp 98 559.50 XLON xHaAi8701Pj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:07:22 GBp 236 559.50 XLON xHaAi8701Pl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:07:22 GBp 1,797 560.00 XLON xHaAi8701Po OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 09:07:22 GBp 400 560.00 XLON xHaAi8701Pq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:55:19 GBp 484 559.00 XLON xHaAi870Bjx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:51:34 GBp 457 558.50 XLON xHaAi87084$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:51:34 GBp 29 558.50 XLON xHaAi87084z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:46:33 GBp 164 559.00 XLON xHaAi871sJq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:46:33 GBp 146 559.00 XLON xHaAi871sJs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:46:14 GBp 400 560.50 XLON xHaAi871sVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:46:14 GBp 457 560.50 XLON xHaAi871sVZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:39:14 GBp 616 560.50 XLON xHaAi871r3D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:39:14 GBp 441 561.00 XLON xHaAi871r3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:39:14 GBp 151 561.00 XLON xHaAi871r3H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:39:14 GBp 93 561.00 XLON xHaAi871r3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:39:14 GBp 216 561.00 XLON xHaAi871r3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:38:44 GBp 288 560.50 XLON xHaAi871rSJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:31:30 GBp 277 559.00 XLON xHaAi871nfI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:31:29 GBp 398 559.50 XLON xHaAi871neh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:31:29 GBp 8 560.50 XLON xHaAi871nel OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:31:29 GBp 373 560.50 XLON xHaAi871nen OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:29:31 GBp 14 560.50 XLON xHaAi871@bL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:29:31 GBp 478 560.50 XLON xHaAi871@bN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:25:54 GBp 359 559.50 XLON xHaAi871$0M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:25:54 GBp 288 559.50 XLON xHaAi871$0T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:25:48 GBp 62 560.00 XLON xHaAi871$8o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:25:48 GBp 238 560.00 XLON xHaAi871$8q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:25:46 GBp 288 560.00 XLON xHaAi871$Bz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:24:16 GBp 288 560.50 XLON xHaAi871y@z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:24:15 GBp 288 560.50 XLON xHaAi871y@A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:24:15 GBp 288 560.50 XLON xHaAi871y@H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:19:04 GBp 77 561.50 XLON xHaAi871wH@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:19:04 GBp 400 561.50 XLON xHaAi871wH0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:19:04 GBp 476 561.50 XLON xHaAi871wHt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:16:33 GBp 43 560.50 XLON xHaAi871x1B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:16:33 GBp 245 560.50 XLON xHaAi871x1D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:16:32 GBp 288 560.50 XLON xHaAi871x1L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:15:11 GBp 46 559.50 XLON xHaAi871xUi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:15:11 GBp 242 559.50 XLON xHaAi871xUk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:15:11 GBp 322 560.00 XLON xHaAi871xUZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:09:08 GBp 330 559.50 XLON xHaAi871vPO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:09:05 GBp 473 560.00 XLON xHaAi871vOH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:09:04 GBp 42 560.50 XLON xHaAi871vRq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:09:04 GBp 246 560.50 XLON xHaAi871vRs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:08:03 GBp 194 561.50 XLON xHaAi871c@@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:08:03 GBp 169 561.50 XLON xHaAi871c@y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:07:14 GBp 288 559.00 XLON xHaAi871cKc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:06:13 GBp 288 559.50 XLON xHaAi871dtU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:05:14 GBp 288 559.00 XLON xHaAi871dN@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:05:14 GBp 49 560.00 XLON xHaAi871dNt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:05:14 GBp 400 560.00 XLON xHaAi871dNv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:01:20 GBp 414 560.50 XLON xHaAi871bSb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:01:20 GBp 45 560.50 XLON xHaAi871bSd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Apr-2022 08:01:20 GBp 655 561.00 XLON xHaAi871bSf

